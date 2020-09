Potsdam

Eine unbeschwerte, fröhliche Geburtstagsgala in Zeiten von Corona – kann das gehen? Der Nikolaisaal feierte am Samstagabend nicht nur den Saisonauftakt, sondern auch sein 20-jähriges Bestehen. Der Gastgeber tat sich dafür mit dem Filmorchester Babelsberg zusammen und stellte einen Abend auf die Beine, der im Gedächtnis bleiben wird.

Mit dem Lieblingsorchester

Aufgrund der strengen Abstandsregeln war nur etwa jeder sechste Platz besetzt. Dass Aufwand und Nutzen im denkbar schlechtesten Verhältnis standen, erlebte auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der in der ersten Reihe saß. Die singenden Hauptakteure, die nacheinander auftraten, ließen sich von den leeren Rängen nicht verdrießen. Im Gegenteil. Sie genossen es sichtlich, wieder an der Rampe zu stehen. „Anfang des Jahres habe ich ein neues Album herausgebracht und hatte mich so auf die Konzerte gefreut. Endlich darf ich heute wieder live spielen – sogar mit meinem Lieblingsorchester!“, bekannte die exaltierte Chansonette Balbina. Sie performte mit artifizieller und kurioser Inbrunst drei Lieder. Im Herbst 2019 hatte sie noch die tolle Erfahrung gemacht, mit dem Filmorchester in der ausverkauften Elbphilharmonie aufzutreten.

Songwriterin Gemma Ray machte den Anfang Quelle: Frick

„Runaway“, der erste Song des Abends von der britischen Sängerin Gemma Ray, ließ Schlimmes befürchten. Wenn ein Saal so leer ist, verändert das die akustischen Verhältnisse enorm. Die feinen Rhythmen verschwammen zu einem klebrigen Brei. Für diese Verhältnisse hatte der dann folgende Jesper Munk die richtigen Lieder im Gepäck. Ein langsamer, sparsamer, groovender Blues wie „Old Love“ und auch das folgende „Line“ ließen dem Orchester viel Raum, seine prächtigen Klangfarben zu entfalten. „Ich vermisse Euch relativ oft“, sagte der 28-jährige Münchner zum Dirigenten Robert Reimer. Im November wurde er an gleicher Stelle gefeiert und kaum ein Konzert im Nikolaisaal war so schnell ausverkauft wie seines.

„Alles ein bisschen Scheiße“

Die Garderobe der Künstler erwies sich im Laufe des Abends als Thema. Munk trat in einem aparten Jackett auf, das er in Afrika nähen ließ. Die dann folgende Neuseeländerin Teresa Bergman erschien in einem hochgeschlitzten, bodenlangen, silbernen, ärmelfreien Kleid – also wirklich Gala-gerecht – und mit Gitarre. Ihr Song „Only Numbers“ erwies sich als die Entdeckung des Abends. Und auch ihre leuchtende Stimme, die in sich ein ganzes Orchester birgt. „Ich bin die einzige Orchester-Jungfrau“, stellte die Neuseeländerin in akzentfreiem Deutsch fest. Die Songwriterin stand also zum ersten Mal überhaupt mit einem Orchester auf der Bühne und lockerte die Stimmung im Handumdrehen auf. „Danke für diese Kraft. Vor allem in diesem Jahr, wo alles ein bisschen Scheiße war.“

Marion Brasch und Knut Elstermann moderierten den Abend. Quelle: Frick

Moderiert wurde der Abend von Marion Brasch (dezent) und Knut Elstermann (geschmeidig-redselig). Glaubt man seinen Einführungsworten, haben drei der Gala-Künstler als Straßenmusiker begonnen. Wiederholt wandte sich das Moderatoren-Duo auch an die Zuschauer draußen. Leider waren viele Liegestühle auf dem Kopfsteinpflaster der Wilhelm-Staab-Straße leer geblieben, da es auch recht kalt war. Ein harter Kern von Nikolaisaal-Fans hatte es sich aber nicht nehmen lassen, einen Tisch mit Direkt-Fernsehübertragung zu mieten. Der Stream des Abends wird unter www.nikolaisaal.de noch einige Tage abrufbar sein.

„Sunny“ einmal ganz anders

Zurück in den Saal, in dem nun die Stunde von Dominique Horwitz schlägt. Der Schauspieler interpretierte die Evergreens „Sunny“ und „Fever“ auf seine markante Art. Der scheinbar harmlose Soulsong „Sunny“ erfährt durch das geradezu karibische Arrangement von Bernd Mensinger und Horwitz’ eckig-kantige Gestaltung eine ungeahnte Dringlichkeit. Bleibt das Finale mit der Band Keimzeit um Norbert Leisegang. Am Ende singen alle „Kling Klang“ und die Corona-Einschränkungen sind vergessen. Doch dann darf nicht jeder Besucher den Saal verlassen, wie er lustig ist, sondern es gibt eine „Auslass-Ordnung“.

Von Karim Saab