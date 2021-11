Potsdam/Mittelmark

Von November-Blues keine Spur auf dem Potsdamer Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote für das Stadtgebiet ist unter fünf Prozent gefallen. Nach den aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur ist sie von 5,0 Prozent im Oktober auf 4,9 Prozent gesunken. Voriges Jahr um diese Zeit betrug sie 5,9 Prozent.

4821 Potsdamerinnen und Potsdamer gelten als arbeitslos. Das sind 93 weniger als im Oktober und 944 weniger als im November 2020. Ihnen stehen aktuell 2186 freie Arbeitsstellen gegenüber, die der Agentur gemeldet wurden. Das ist ein Prozent mehr als im Oktober.

Mittelmark: Quote von nur 3,6 Prozent

Für den Landkreis Potsdam-Mittelmark weist die Arbeitsmarktstatistik sogar eine Quote von nur 3,6 Prozent für November aus (minus 0,1). Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen betrug 4161 – das sind 115 weniger als im Oktober und 663 weniger als im November 2020. Im Landkreis gibt es nach Agenturangaben 1993 unbesetzte Arbeitsstellen – knapp zwei Prozent mehr als im Oktober.

Gesucht werden Mitarbeitende in Potsdam vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich und in der Unternehmensverwaltung. Im Landkreis eher in der Produktion und in der Logistik und im Handel.

Von MAZonline/axe