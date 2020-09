Weniger Arbeitslose in Potsdam

Potsdam

Die Arbeitslosenzahlen in der Region sind im Vergleich zum Vormonat gesunken. Das teilte die Agentur für Arbeit am Mittwoch mit. Im September waren im Stadtgebiet 5.993 Menschen ohne Arbeit. Im August waren es noch 6.116. Im gesamten Agenturbezirk, der auch Brandenburg an der Havel sowie die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming beinhaltet waren 18.774 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, 589 weniger als im Vormonat –allerdings 2.471 mehr als im September 2019. Die Arbeitslosenquote liegt laut Agentur jetzt bei 5,5 Prozent.

Weiterhin teilte die Agentur mit, dass durch Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im September 1.460 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. Das waren 144 Beschäftigungsaufnahmen mehr im Vergleich zum September vor einem Jahr.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

„Wir wissen von aufgeschoben Einstellungen, die im Frühjahr oder Sommer nicht umgesetzt und jetzt nachgeholt werden,” sagt Doreen Ließ, Sprecherin der Potsdamer Arbeitsagentur. Besonders stark seien derzeit Arbeitskräfte im Baubereich gefragt. Auch in der Lagerlogistik und dem öffentlichen Dienst ist die Nachfrage nach Personal hoch.

Für März 2020 liegen nun auch Daten zur Kurzarbeit vor. Demnach haben in Potsdam, Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming 2.312 Unternehmen Kurzarbeitergeld bezogen. Betroffen waren 14.960 Beschäftigte, die vorrangig in der Gastronomie, Metall- und Elektro-, Stahlindustrie sowie dem Einzelhandel beschäftigt sind.

Laut Agentur belegen erste Hochrechnungen für April, dass in dem Monat die wahrscheinlich bisher größte Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld liegen wird. So waren 4.170 Betriebe und 31.118 Beschäftigte betroffen, im Mai hingegen 3.660 Firmen mit 27.406 Mitarbeitern.

Von MAZonline