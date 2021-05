Potsdam

Nachdem Brandenburgs Gesundheitsministerium am Sonntag die Regelung von Freihaltekapazitäten in Krankenhäusern außer Kraft gesetzt hatte, verkündet das Klinikum „Ernst von Bergmann“ am Montag, dass das Versorgungscluster Corona West (VCC West) die Arbeit unverzüglich einstellt. Aufgrund der rückläufigen stationären Covid-19-Fallzahlen und Infektionszahlen sei die Koordinierung von Patientenströmen durch die extra eingerichtete Klinikkooperation nicht mehr notwendig.

In Spitzenzeiten hatte der VCC täglich bis zu 20 Patientenverlegungen koordiniert. Anfang November 2020 war das in der ersten Corona-Welle gegründete VCC West reaktiviert und die Koordinierungsstelle vom Klinikum Brandenburg ans Potsdamer Bergmann-Klinikum verlegt worden. Dieses hatte die Führung des VCC in der erste Welle nicht wahrnehmen können, da es sich wegen eines krankenhausinternen Coronavirus-Ausbruchs im Lockdown befand.

Kernelement der Klinikkooperation war die abgestimmte und zentral gesteuerte Arbeitsteilung zwischen den Kliniken im Versorgungsgebiet. So konnten Krankenhausbetten für schwer erkrankte Covid-19-Fälle gezielt freigehalten und Transportressourcen geschont werden. Kliniken mit intensivmedizinischen Betten wurden entlastet, indem Patienten ohne Covid-19-Erkrankung unkompliziert verlegt werden konnten.

1900 Patienten über das VCC verlegt

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das VCC 1.900 Patientenverlegungen koordiniert. In der ersten Welle – bis zum 26. Juni 2020 – waren es knapp 900 Verlegungen. Über den Zeitraum 1. November 2020 bis 31. Mai 2021 hat das VCC West 996 Verlegungen von Patienten koordiniert. Davon waren insgesamt 492 bestätigte Covid-Patienten, bei 210 Patienten war der Covid-Status zur Zeit der Verlegung noch offen. 76 Patienten wurden in Kliniken außerhalb des VCC-Gebietes verlegt, darunter auch alle Patienten, die einer ECMO-Versorgung bedurften. Die Patienten waren durchschnittlich 71 Jahre alt. Im Dezember wurden die meisten Patienten über das VCC koordiniert: 264 waren es allein in diesem Monat.

Über das Versorgungscluster Corona West (VCC)

Unter „VCC West“ versteht man die umfassende Kooperation von Kliniken aus Brandenburg an der Havel, Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und dem Havelland. Das Versorgungsgebiet umfasst mit mehr als 800.000 Einwohnern etwa ein Drittel der Einwohner des Landes Brandenburg. Die zentrale Koordinierungsstelle befand sich im Klinikum „Ernst von Bergmann“. Ziel dieser umfassenden Kooperation war die optimale medizinische Versorgung aller Patienten unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen. Dadurch habe man laut Bergmann-Klinikum die bestmögliche Versorgung erreichen und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit der zentralen Schwerpunktversorger und aller beteiligten Krankenhäuser für die Behandlung aller anderen akuten Erkrankungen sichern können.

Von MAZonline/nf