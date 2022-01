Potsdam

Die Corona-Pandemie hat die städtischen Einnahmen aus Park- und Tempoverstößen einbrechen lassen. Wie die Stadt in ihrer jüngsten Ordnungsamt-Bilanz bekannt gibt, hat sie im vergangenen Jahr 2,27 Millionen Euro daraus eingenommen – das waren 177.000 weniger als im Vorjahr und sogar 1,261 Millionen weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.

2021 registrierte man deutlich mehr Parkverstöße, aber weniger Tempoverstöße. Man hängte 85.460 „Knöllchen“ an die Autoscheiben gegenüber 76.000 im Vorjahr. Damit steigerte man die Einnahmen von 942.000 auf fast 1,069 Millionen Euro, während es vor Corona zum Jahresende 2019 noch 1,833 Millionen waren.

Anders im fließenden Verkehr: Hier gab es im vergangenen Jahr „nur“ 44.700 Verstöße gegenüber 46.600 im Jahr 2020. Das brachte der Stadtkasse knapp 1,16 Millionen Euro ein. Doch waren die Tempoüberschreitungen teils drastischer, so dass es trotz weniger Fälle 7600 Euro Mehreinnahmen gab – insgesamt 1,158 Millionen. Am Ende des Vor-Corona-Jahres 2019 hatten die Blitzer noch knapp 1,7 Millionen Euro erbracht.

Corona-Kontrollen hatten Vorrang

Priorität in der Arbeit des Ordnungsamtes hatten 2021 die Kontrollen zur Eindämmungsverordnung, den Allgemeinverfügungen und den Corona-Kontaktverboten. Insgesamt wurden 876 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Meistens ging es um den unerlaubten Aufenthalt mit weiteren Personen im öffentlichen Raum, um zu viele Personen bei Feiern und um Verstöße gegen die Maskenpflicht. Pro Woche wurden 100 bis 250 Kontrollen durchgeführt, wobei im Sommer weniger notwendig waren, berichtet die Stadt.

Verbale und körperliche Angriffe

„Generell ist eine zunehmende Unzufriedenheit bei den Bürgern durch die Einflüsse des Pandemiegeschehens zu verzeichnen“, heißt es in dem Bericht: „Dies erleben die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sehr nah.“ Es werde jede „schwerwiegende verbale oder körperliche Aggression“ angezeigt – das passierte zwölf Mal. Sechs Mal ging es um Beleidigung, sechs Mal auch in Verbindung mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Man musste sogar je eine Strafanzeige stellen wegen Körperverletzung und wegen Körperverletzung in Verbindung mit Bedrohung sowie Nötigung.

Regeln änderten sich ständig

„Die gesetzlichen Regelungen der jeweiligen Eindämmungs- und Umgangsverordnungen haben sich immer wieder verändert; die Kollegen mussten sich dann sehr schnell auf den neuesten Stand bringen, viel Aufklärungsarbeit leisten“, schreibt Ordnungsdezernentin Brigitte Meier (SPD) und ergänzt diplomatisch: „Dabei sind sie nicht immer auf vollstes Verständnis für die von Land oder Bund getroffenen Maßnahmen gestoßen.“ Neben dem Gesundheitsamt seien auch die Mitarbeitender des Ordnungsamtes besonders gefordert und im Zwei-Schicht-Betrieb sowie am Wochenende im Einsatz gewesen.

205. Weltkriegsbombe in Potsdam

Im Mai 2021 ist bei Bauarbeiten eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe englischer Herkunft aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des ehemaligen Tramdepots in der Heinrich-Mann-Allee gefunden worden. Das Ordnungsamt ist in solchen Fällen für die Planung und Durchführung der Evakuierung zuständig und leitete den Einsatz, an dem rund 400 Helfer beteiligt waren.

In der Corona-Lage mussten immerhin etwa 3000 Menschen evakuiert werden. Im Sperrkreis befanden sich unter anderem die Staatskanzlei sowie Ministerien, Landesämter und die Bundespolizei, ein Pflegeheim, das Humboldt-Gymnasium und zwei Kitas. Herausfordernd war vor allem das Wetter - erst extreme Hitze und dann Gewitter. Gegen Mittag wurde die Weltkriegsbombe vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburgs entschärft.

Auf Schlangenjagd in der Waldstadt

Als „kurios“ wertet das Ordnungsamt die Suche nach einer ausgebüchsten Giftschlange in der Waldstadt Mitte Juni. Die gesamte Wohnung und das Wohnumfeld ist bei dem Einsatz des Ordnungsamtes mit Unterstützung eines Reptilienexperten durchsucht worden. Die lebende Giftschlange sowie eine tote Schlange wurden dann aber in der Wohnung des Halters entdeckt. Insgesamt hat das Ordnungsamt 16 Giftschlangen – davon 15 lebende – aus der Wohnung beschlagnahmt, in der sie ohne ausreichende Sicherung lebten.

Von Rainer Schüler