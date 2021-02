Potsdam

Die Fahrgastzahlen in Potsdams Bussen und Bahnen sind durch die Corona-Pandemie dramatisch eingebrochen. „Nach einer Erholungsphase im Sommer und Herbst letzten Jahres sind die Fahrgastzahlen seit Beginn des zweiten Lockdowns – wie bei allen anderen Verkehrsunternehmen auch – erheblich zurückgegangen. Sie liegen gegenwärtig bei ungefähr 40 Prozent der Fahrgastzahlen im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten im Januar 2020“, teilte der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) am Montag auf MAZ-Anfrage mit. Das jährliche Passagieraufkommen betrug laut dem sogenannten Verantwortungsbericht der Stadtwerke im Jahr 2019 insgesamt 35 Millionen Fahrgäste.

ViP hat rund 3,5 Millionen Euro Beihilfe für 2020 vom Bund erhalten

Um die Einnahmeausfälle des kommunalen Unternehmens zu kompensieren, habe man Gelder aus der „Bundesrahmenregelung Beihilfen für den öffentlichen Personennahverkehr“ beantragt. Diese Regelung gewährt einerseits Beihilfen für Einnahmeverluste, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, als auch Mittel für Hygienemaßnahmen und Fahrzeugumbauten. Rund 3,5 Millionen Euro hat der ViP bislang aus diesem Maßnahmepaket erhalten.

„Dafür sind wir sehr dankbar, denn mit dieser Unterstützung konnten die Einnahmeausfälle für den ViP weitgehend kompensiert werden“, sagte Claudia Wiest, die kaufmännische Geschäftsführerin der Verkehrsbetriebe am Montag der MAZ. Eine endgültige Aussage über die Fahrgeldeinnahmen 2020 und die Differenz zu den ursprünglich angesetzten Einnahmen könne sie erst treffen, wenn der bestätigte Jahresabschluss vorliegt. Das sei voraussichtlich zum Ende des ersten Quartals 2021 der Fall.

Eine Prognose über die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns im neuen Jahr und mögliche Summen für weitere Förderanträge bei der Bundesregierung will der ViP nicht öffentlich abgeben. Dies sei „in der aktuellen, sich häufig verändernden Situation aus unserer Sicht unseriös.“ Für das Jahr 2021 stehe„die Beobachtung und operative Bewältigung der Corona-Situation im Vordergrund“.

Es gibt durch den Corona-Lockdown deutlich weniger Fahrgäste im Potsdamer Nahverkehr. Quelle: Julius Frick

Schülerverkehr ist entscheidend für Fahrgastschwund

Im Potsdamer Rathaus sieht man den Zahlenrückgang unproblematisch. „Das macht uns nicht so viel Sorge. Die Schüler machen einen Hauptteil der Nachfrage aus. Wenn die Schulen öffnen, wird das zurückwachsen, wenn auch nicht auf 100 Prozent“, sagt Norman Niehoff, der Verkehrsplaner der Landeshauptstadt. Es werde eine vorrangige Marketing-Aufgabe, die Menschen nach Aufhebung der Einschränkungen zurück in den öffentlichen Personennahverkehr zu bekommen.

„Wir tauschen uns dazu bereits mit anderen Städten aus“, so Niehoff. Er sieht Potsdam im Vergleich zu ländlichen Regionen und westdeutschen Städten noch in einer guten Position. „Landkreise haben bei den Fahrgastzahlen viel mehr mit Schülern zu tun, da macht sich das noch stärker bemerkbar. Und Ostdeutschland ist ÖPNV-affiner, im Westen ist der Einbruch der Zahlen größer“, sagt Niehoff.

Norman Niehoff, Verkehrsplaner der Stadt Potsdam Quelle: Peter Degener

Bei den Besitzern von Monats- und Jahreskarten, die durch Lockdown und Homeoffice deutlich weniger Gelegenheiten zu Fahrten haben, gibt es nur einen leichten Rückgang. Von den 16 270 Abos im Dezember 2019 – der bisherige Höchststand überhaupt – habe man bis zum Dezember 2020 genau 188 Abos oder 1,2 Prozent verloren. „Der Rückgang ist nicht nur auf Kündigungen wegen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Auch der Wechsel von Kunden vom regulären Abonnement zum Firmenticketmodell mit Arbeitgeberzuschuss bildet sich im Rückgang der Zahlen ab“, erklärt der ViP dazu. Die Kunden seien „in hohem Maße dem ViP treu“, dennoch gehe man davon aus, „dass die aktuellen Zahlen weiter rückläufig sein werden“.

Fahrkarten und das Tragen medizinischer Masken wird in Potsdams Bussen und Bahnen kontrolliert. Quelle: Bernd Garteschläger

Keine Fahrt mehr ohne medizinische Maske

Die Einhaltung der Corona-Regeln in Bussen und Bahnen funktioniere sehr gut. „Fast 100 Prozent der Fahrgäste“ haben bislang einen Mund-Nase-Schutz getragen, in der Praxis gebe es daher auch jetzt großes Verständnis für die Pflicht, medizinische Masken zu tragen. Das wird im ViP-Auftrag auch durch ein Sicherheitsunternehmen parallel zu den Fahrscheinkontrollen überprüft. Sanktionen für Fahrgäste waren in den ersten Tagen nicht vorgesehen, man habe die Passagiere vor allem für die medizinischen Masken sensibilisiert.

Seit Montag „wird das Tragen der medizinischen Masken explizit eingefordert. Fahrgäste, die keine medizinische Maske tragen, erhalten diese durch die Kontrollpersonale ausgereicht“. Sollte sich ein Fahrgast trotz dieses Angebotes weigern, eine medizinische Maske zu tragen, wird er von den Kontrolleuren des Fahrzeuges verwiesen.

Von Peter Degener