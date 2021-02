Weniger als ein Drittel der Potsdamer Schulen haben Breitbandanschluss

Potsdam

Die Digitalisierung der Potsdamer Schulen kommt nur langsam voran. Lediglich 13 von 46 Schulen verfügen derzeit über eine ausreichende Datenkapazität. Da seien zwar immerhin zehn mehr als noch im Mai vergangenen Jahres, die Zahlen seien jedoch „weit von zufriedenstellend entfernt“, sagt Dieter Jetschmanegg, Dezernent für die Zentrale Verwaltung bei der Landeshauptstadt. Jetschmanegg antwortete für die Verwaltung auf eine Kleine Anfrage des Stadtverordneten Nico Marquardt, der nach dem Stand des Breitbandausbaus an den Potsdamer Schulen gefragt hatte.

Als optimal versorgt gilt eine Schule, wenn sie eine stabile Datenverbindung für 70 Prozent der Schüler gleichzeitig bereit stellen kann. Pro Schüler wird dabei mit einer Verbindungsstärke von einem Megabit pro Sekunde gerechnet. Eine Schule mit 400 Schülern bräuchte also eine Datenleitung mit einer Übertragunsgrate von mindestens 280 Megabit pro Sekunde, damit ein Großteil der Schüler gleichzeitig im Schulnetz eingeloggt sein könnte.

Breitbandausbau stockt aufgrund fehlender Datenleitungen

Derartige Datenmengen können nur durch den Anschluss der Schulen ans Breitbandnetz erreicht werden. Das Problem: Die Datenleitungen bieten nicht überall in der Stadt die gleichen Übertragungskapazitäten. Vielerorts seien schnelle Breitbandanschlüsse erst gar nicht verfügbar, erklärt Jetschmanegg. „Wir haben kein flächendeckendes Recht auf die gleiche Datengeschwindigkeit.“

Für die Digitalisierung der Schulen sei das ein großes Hindernis. Mittlerweile gebe es zwar eine Vielzahl an Angeboten und Förderprogrammen für die Anschaffung von Endgeräten wie Laptops und Tablets an den Schulen. Die verschiedenen Internetanbieter seien jedoch in Teilen der Stadt nicht in der Lage, den Schulen die erforderliche Bandbreite bieten zu können. „Mir wird schwummerig bei dem Gedanken, was passiert, wenn alle Schüler und Lehrer gleichzeitig ins Netz wollen“, sagt Jetschmanegg.

Flickenteppich unterschiedlicher Datengeschwindigkeiten

Eine Ursache für den Flickenteppich unterschiedlicher Datengeschwindigkeiten sei laut Jetschmanegg, dass die Bereitstellung digitaler Infrastruktur den privaten Providern überlassen ist. Eine schnelle und stabile Internetanbindung sei mittlerweile Teil der klassischen Daseinsvorsorge und müsse wie die Versorgung mit Strom und Wasser gehandhabt werden.

Er forderte mehr Engagement von der Landes- und der Bundesregierung, den Breitbandausbau weiter voran zu treiben. Der stellvertretende Vorsitzende des Digitalisierungsausschusses, Nico Marquardt (SPD), fügte an, dass es auch Aufgabe der Anbieter sein müsse, die Übertragungsgeschwindigkeiten den heutigen Anforderungen entsprechend anzuheben.

Von Feliks Todtmann