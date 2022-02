Potsdam

Das Infektionsgeschehen in Potsdam ist weiterhin hoch, die Omikron-variante sorgt für eine rasche Ausbreitung des Coronavirus. In Potsdam haben sich bereits 15 Prozent der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert – fast jeder kennt jemanden oder hat einen positiven Corona-Fall im direkten Umfeld.

Ich bin positiv, was jetzt?

Was ist zu tun, wenn der zweite rote Balken beim Corona-Schnelltest erscheint? Zunächst Ruhe bewahren – und dann folgende Schritte, wie im aktuellen Potsdamer Amtsblatt angegeben, beachten:

1. Ich habe zwei rote Linien beim Corona-Selbsttest – was jetzt?

Die zu Hause selbst durchgeführten Corona-Selbsttests sind fehleranfällig. Daher muss ein positiver Selbsttest „durch einen professionell durchgeführten Antigen-Schnelltest bestätigt werden“.

2. Wo kann ich in Potsdam einen professionellen Schnelltest machen lassen?

In der brandenburgischen Landeshauptstadt gibt es diverse Möglichkeiten, einen professionellen Schnelltest machen zu lassen. Kostenlos und unabhängig vom Ergebnis eines Selbsttests. Die im Stadtgebiet verteilten Testzentren kann jeder – ohne Symptome – zu den jeweiligen Öffnungszeiten aufsuchen. Bei Erkältungserscheinungen oder ähnlichen Symptomen den Weg ins Testzentrum nicht machen, sondern umgehend den Hausarzt kontaktieren.

3. Was mache ich, wenn der professionelle Schnelltest positiv ist?

Sollte der professionelle bzw. qualifizierte Schnelltest in einem Testzentrum, einer Apotheke oder beim Arzt positiv sein, dann wird dies an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Nachdem das positive Ergebnis bekannt ist, ist der sofortige Rückzug in die häusliche Isolation angesagt: die Wohnung darf „nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen“ werden. Es darf auch kein Besuch von Personen empfangen werden, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.

4. Kontaktpersonen informieren

Nachdem das positive Ergebnis bekannt ist, sollten darüber umgehend alle Personen informiert werden, mit denen es in den vergangenen Tage direkten Kontakt gegeben hat. Das Testergebnis sollte zudem in die Corona-Warn-App übertragen werden.

5. Muss ich einen PCR-Test machen?

Nicht in jedem Fall (siehe unten), möglich ist dies jedoch. Beispielweise als Nachtestung nach einem positiven Schnelltest. Die Priorisierung ist jedenfalls erstmal vom Tisch. Entgegen bisheriger Planungen soll es daher nun doch dabei bleiben, dass Bürger nach einem positiven Corona-Schnelltest auch einen Anspruch auf PCR-Nachtestung haben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach am 8. Februar 2022 in Berlin von einer „Veränderung der Position“. Seinen Angaben zufolge würde die vorhandene Kapazität bei PCR-Tests auch ausreichen, wenn eine tägliche Zahl von bis zu 450.000 Corona-Neuinfektionen erreicht würde. „Und ich glaube, dass wir das nicht erreichen werden.“ Man werde für jeden weiterhin einen PCR-Test als Bestätigung anbieten können. Mit den Inzidenzen, die man jetzt habe und noch erwarte, könne man das durchhalten, sagte Lauterbach.

6. Wann endet die Quarantäne?

Die häusliche Isolation endet automatisch – vorausgesetzt es gibt keine Symptome mehr – nach zehn Tagen. Eine vorzeitige Beendigung ist ebenfalls möglich, jedoch frühestens am siebten Tag der Quarantäne. Dafür bedarf es einer PCR-Testung oder einer qualifizierten Antigen-Schnelltestung in einem der Schnelltestzentren. Fällt dieser Test negativ aus, ist die Isolation beendet. Ein PCR-Test vorgeschrieben ist bei der Freitestung von Kindern und Jugendlichen. Im Amtsblatt der Stadt Potsdam heißte dazu, dass sich Kinder und Jugendliche nach 7 Tagen freitesten lassen können, wenn Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden und ein negativer PCR-Test vorliegen. Das gleiche gilt bei infizierten Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern.

Mein Partner/ mein Kind ist positiv, was jetzt?

1. In häusliche Quarantäne begeben

Im direkten familiären Umfeld bzw. in einem Haushalt unter einem Dach gelten alle Personen als Kontaktpersonen. Für alle ist daher eine häusliche Isolation vorgeschrieben. Doch es gibt Ausnahmen: Ausgenommen von der häuslichen Isolation sind asymptomatische Personen, die „geboostert, „frisch“ [innerhalb der letzten 3 Monate] doppelt geimpft , geimpft genesen oder von einer vorherigen Infektion „frisch“ genesen sind“, heißt es dazu im aktuellen Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam. Allen Kontaktpersonen wird empfohlen, sich nach Bekanntwerden eines Corona-Falls im Umfeld in den folgenden 14 Tagen regelmäßig zu testen.

2. Wann endet die Quarantäne?

Die häusliche Isolation endet wie in anderen Fällen für asymptomatische Personen automatisch nach zehn Tagen. Auch als (ungeimpfte) Kontaktperson ist eine vorzeitige Beendigung möglich, jedoch nicht vor dem siebten Tag der Quarantäne. Dafür bedarf es einer PCR-Testung oder einer qualifizierten Antigen-Schnelltestung in einem der Schnelltestzentren. Fällt dieser Test negativ aus, ist die Isolation beendet.

3. Was tun, wenn es in der Quarantäne weitere Corona-Fälle in der Familie gibt?

Treten während der häuslichen Isolation eines Haushaltes oder einer Familie Corona-Fälle in dieser Gruppe auf, verlängert sich die Quarantänedauer für die übrigen Haushaltsmitglieder nur für den positiv getesteten Menschen. Für alle anderen verlängert sich die Dauer der Isolation nicht über die oben beschrieben 10 Tage hinaus. Grundsätzlich wird empfohlen, dass noch bis zu 10 Tage der Kreis der direkten Kontakte sehr eng bleibt. Wichtig: „Treten bei Haushaltskontaktpersonen Symptome auf, muss eine umgehende Isolierung und Testung mittels PCR-Test erfolgen“.

