Potsdam

So viele strahlende Gesichter sieht man sonst selten. Ein Satz, der ganz oft zu hören war: „Dass man das tatsächlich noch einmal erleben darf.“ Für viele der Gäste bei der Grundsteinlegung für die Synagoge in der Schlossstraße 1 war es ein Festakt im ganz ursprünglichen Sinne – ein festlicher Akt nach so vielen Jahren des Bangens, des Stillstands und des Streits um ein Bau-Projekt, das ein Jahrzehnt lang in der Warteschleife verharrte.

Synagogen-Entwurf ist von Jost Haberland

Am Montagvormittag konnte endlich der Baustart für Potsdams erste Innenstadt-Synagoge seit dem Zweiten Weltkrieg gefeiert werden. Ende 2023 soll die Synagoge nach Entwürfen des Berliner Architekten Jost Haberland stehen. Die Baukosten von knapp 14 Millionen Euro trägt das Land. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) übernimmt die Baubegleitung und die Trägerschaft während der ersten drei Jahre.

Kinder halfen beim Versenken der kupfernen Dokumentenrolle. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Für Langzeit-Wegbegleiter des Synagogen-Projekts wie Mikhail Tkach – Ex-Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Potsdam – bedeutete die Grundsteinlegung Emotionen pur. Der betagte Herr hatte fast Tränen in den Augen, als er am Rande der Veranstaltung sagte: „Diese Steine, die jetzt hier verbaut werden, sind nicht nur Steine für uns. Jeder Stein ist auch ein Geschenk an uns, an die Juden und die Nicht-Juden.“

Mikhail Tkach (l.), der ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Potsdam, und Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) am Wochenende vor der Grundsteinlegung bei einem Treffen in der Jüdischen Gemeinde. Quelle: Varvara Smirnova

Zur Stimmung passte, dass sogar der Himmel kurzzeitig etwas aufklarte – fast schon symbolisch. Auch in den Reden wurde immer wieder auf die Erleichterung eingegangen, dass es jetzt endlich losgehen kann. „Ein symbolträchtigeres Jahr, um den Grundstein zu legen, kann es kaum geben“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD): 350 Jahre jüdisches Leben in Brandenburg; dazu das 30-jährige Jubiläum der jüdischen Gemeinde Brandenburg. Aber: „Gleichzeitig jährt sich am 9. November die Pogromnacht der mörderischen Nationalsozialisten zum 83. Mal. Dieses Nebeneinander von unfassbarem Leid und großer Freude prägt die 1700 Jahre des Judentums in Deutschland.“ Synagogen seien auch ein Zeichen gegen Antisemitismus.

Das Baufeld für die neue Synagoge in der Schlossstraße 1 nahe dem Landtag. Quelle: Varvara Smirnova

Für Kulturministerin Manja Schüle (SPD) ist der Tag des Synagogen-Baustarts der „glücklichste Moment meiner Amtszeit“. 14 Jahre fänden damit einen „versöhnlichen Abschluss“, sagte sie unter Anspielung auf anhaltende Konflikte bei der Planung. Der Streit könne aber auch als Beweis für das sehr lebendige jüdische Gemeindeleben in Potsdam gesehen werden. Ausdrücklich dankte Schüle auch dem Synagogengemeinde-Vorsitzenden Ud Joffe – bislang ein expliziter Kritiker der Umsetzung des Projektes durch das Land.

„Wir haben es uns gegenseitig nicht leicht gemacht“, sagte Schüle, unterstrich jedoch gleichzeitig, dass Joffe den Bau „leidenschaftlich begleitet“ habe. „Ich weiß, dass Sie nicht zufrieden sind mit dem Ergebnis, aber ich hoffe, dass die Synagoge auch Ihre Synagoge wird“, sagte sie an den Gemeindevorsitzenden gewandt. Der hatte in der Vergangenheit die Synagoge als „Konzentrationsstätte für Juden“ gegeißelt. Was ihn allerdings nicht daran hinderte, bei der Grundsteinlegung fröhlich mitzufeiern.

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) freute sich ebenfalls: Mit dem Neubau werde die „Zeit der Provisorien“ für das jüdische Leben in Potsdam vorbei sein.

Jubelnde Kinder bei der Grundsteinlegung der Synagoge. Quelle: Julius Frick

Eine längere Anreise als die meisten Gäste hatten Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, und ZWST-Präsident Abraham Lehrer hinter sich. Lehrer hatte schon frühmorgens einen Flieger von Köln genommen, um rechtzeitig um 11 Uhr in Potsdam sein zu können. In seiner Rede formulierte er den bewegenden Satz: „Die Schaffung von Synagogen ist ein Beleg für das Scheitern der Nazi-Ideologie.“ Zentralrat-Präsident Schuster nannte die Synagoge „ein deutliches und sichtbares Zeichen unseres Glaubens“. Denn: „Wer baut, der bleibt.“

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Quelle: Julius Frick

Unter den Gästen der Grundsteinlegung, die unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfand, befand sich auch ein früher Wegbereiter des Projekts: Rainer Speer, ehemaliger SPD-Finanz- beziehungsweise Innenminister in der Regierungszeit von Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD), hatte seinerzeit den Synagogenbau mit initiiert.

Rainer Speer – ehemaliger SPD-Innenminister beziehungsweise Finanzminister von Brandenburg, war ebenfalls gekommen. Quelle: Julius Frick

Am Montag kam er mit lässigem Leder-Cowboyhut zur Feier. Angesichts der langen Querelen um den Bau und des daraus resultierenden zehnjährigen Baustillstands kommentierte Speer die Grundsteinlegung gestern nur trocken mit einem „Das hätten wir früher haben sollen.“

„Was lange währt, wird endlich gut“

Zentralrat-Präsident Schuster versuchte bei seiner Rede den Gang der Ereignisse positiver zu interpretieren. „Was lange währt, wird endlich gut“, sagte er, bevor es an den eigentlichen Festakt ging. Direkt in der Baugrube wurde eine Kupferkapsel versenkt und zubetoniert. Sie enthält eine offizielle Urkunde sowie tagesaktuelle Zeitungen, um Nachgeborene irgendwann einmal über die Umstände des Bauvorhabens zu informieren.

Noch vor dem feierlichen Gruppenfoto hatte Architekt Jost Haberland über die Eckdaten des „Synagogen- und Gemeindezentrums“ informiert. Als Fassadenmaterial wird sandfarbener Ziegel gewählt. Der Eingang soll „einladend durch einen zweigeschossigen Bogen gebildet“ werden. Dahinter befindet sich eine Sicherheitsschleuse.

Gebetsraum mit Frauenempore

Nach dem Foyer kommt ein Veranstaltungssaal, der auch als Café dienen kann. Im ersten Obergeschoss befindet sich der Synagogenraum. Haberland: „Der dreigeschossige Raum wird über ein Glasdach mit Zenitlicht versorgt.“ Für noch mehr Tageslicht sorgen sieben Rundbogenfenster. In den Gebetsraum integriert ist die Frauenempore, die über das zweite Obergeschoss zugänglich ist. Maximal rund 200 Personen können den Andachtsraum nutzen. Weitere Räumlichkeiten sind ein rituelles Bad, eine Bibliothek, ein Aktivitätsraum, ein Musik- beziehungsweise Kunstraum sowie mehrere Büros. Die Dachterrasse kann für Veranstaltungen wie das Laubhüttenfest genutzt werden.

Abraham Lehrer, Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland (l.), Kulturministerin Manja Schüle sowie Ministerpräsident Dietmar Woidke (Mitte), OB Mike Schubert (3.v.r., alle SPD) sowie Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland (2.v.r.) sowie Rabbiner Ariel Kirzon (r.) bei der Grundsteinlegung. Quelle: Julius Frick

Von Ildiko Röd