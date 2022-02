Potsdam

Für viele Potsdamer ist eine vierte Corona-Impfung in weiter Ferne – aber es gibt auch Menschen wie die MAZ-Leserin Petra M. aus Potsdam. Ihren Nachnamen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Sie selbst leide unter schwerem Asthma, weshalb ihre Hausärztin ihr die vierte Impfung empfehle, schreibt sie in einem Leserbrief an die MAZ. Auch ihr Ehemann, 75 Jahre alt, ist laut der gültigen Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko) ein Kandidat für die Spritze. „Dumm und dusselig“ suche sie sich nun nach Informationen zur vierten Corona-Impfung, schreibt die 57 Jahre alte Leserin.

Frühenstens drei Monate nach der dritten Impfung

Die Empfehlung der Stiko sagt: Personen, die älter als 70 Jahre sind, Bewohner und Betreute in Pflege- und Seniorenheimen, Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere Erkrankungen sowie alle Patienten mit Immundefizienz ab fünf Jahren können eine vierte Impfung erhalten. Diese zweite Auffrischung soll frühestens drei Monate nach der ersten erfolgen. Sechs Monate nach dem Booster können sich Mitarbeitende in der Pflege eine vierte Impfung abholen. Das alles gilt aber nur, wenn nach der Grundimmunisierung keine Erkrankung dazwischenkam. Denn dann wird keine weitere Impfung empfohlen.

Für viele Pfleger und Ärztinnen im Potsdamer Klinikum „Ernst von Bergmann“ bedeutet das eine weitere Impfung im April, wie Kliniksprecherin Theresa Decker mitteilt. „Die ersten Auffrischimpfungen für Mitarbeitende des Klinikums gab es im Oktober 2021. Somit ist eine zweite Auffrischimpfung ab April 2022 für diese Mitarbeitende möglich.“ Ein Angebot sei bereits terminiert, Mitte April soll es losgehen.

Impfen für alle in den christlichen Kliniken

Auch in den christlichen Kliniken können sich die Angestellten noch einmal impfen lassen. „Wir bieten in unserem Medizinischen Versorgungszentrum je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe Corona-Impfungen für Jedermann an“, sagt Benjamin Stengl von den Alexianern, die die Kliniken betreiben. „Auch unsere Mitarbeitenden in den Alexianer-Häusern kennen dieses Angebot und können selbstständig entscheiden, ob sie es für eine Erst-, Zweit-, Booster- oder vierte Impfung nutzen möchten.“

Impfungen für jedermann – das bedeutet auch die MAZ-Leserin Petra M. und ihren Ehemann. Ein spezielles Schreiben ihrer Hausärztin braucht sie dafür nicht, aber der Nachweis der Vorerkrankungen ist sinnvoll: „Die Impfungen werden von unserem Facharzt für Innere Medizin und Notfallmedizin, Lars Bieber, durchgeführt. Er orientiert sich als Arzt dort vor Ort in seinen Impfberatungsgesprächen unter anderem auch an den aktuellen Stiko-Empfehlungen“, sagt Benjamin Stengl.

Keine Einschränkung bei Vakzinen

Im Potsdamer Impfzentrum in der Schinkelhalle – die Metropolishalle wird am Samstag wie berichtet den Betrieb einstellen – sind die Auffrischungsimpfungen ebenfalls buchbar. „Die vierte Impfung ist in den kommunalen Impfstellen entsprechend der Stiko-Empfehlung möglich“, sagt Stadtsprecher Jan Brunzlow. „Der Termin kann online gebucht werden, dann muss einfach der Button „Auffrischungsimpfung“ angeklickt werden.

Aktuell gebe es keine Einschränkungen bei den Impfstoffen, so Brunzlow weiter. Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg erklärt: „Die Stiko empfiehlt, für die Durchführung der zweiten Auffrischimpfung in der Regel einen mRNA-Impfstoff zu verwenden. Vorzugsweise soll es der Impfstoff sein, der bei der Grundimmunisierung beziehungsweise der ersten Auffrischimpfung zur Anwendung kam.“

Wehry weist darauf hin, dass natürlich auch die Arztpraxen selbst eine vierte Impfung anbieten können. „Wir raten den Ärzten dazu, sich an die gültigen Stiko-Empfehlungen zu halten“, sagt er. Allein am Mittwoch dieser Woche seien so landesweit 700 Auffrischungsimpfungen gegeben worden.

Von Saskia Kirf