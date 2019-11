Werder–Potsdam–Berlin: Radschnellwege für 2000 Fahrradfahrer täglich

Potsdam

Mit dem Fahrrad zum Job – dazu sollen mehr Menschen in Potsdam und Umland bewegt werden. Ein sogenanntes Leuchtturmprojekt soll dafür nun Radschnellwege über kommunale Grenzen hinweg schaffen.

Unter dem Titel „ Radschnellverbindungen Südwest“ hat sich Potsdam mit Berlin und den Nachbarn aus Werder, Schwielowsee, Nuthetal, Stahnsdorf, Teltow und Kleinmachnow sowie dem Kreis Potsdam-Mittelmark zusammengetan. Gemeinsam wollen sie die Region an die Bundeshauptstadt anbinden und für Fahrrad-Pendler Schnellrouten weiterentwickeln, die schon angedacht oder teilweise sogar in Planung sind.

Schnelle Verbindungen zwischen Potsdam und Berlin. Quelle: Detlev Scheerbarth

Ausgangspunkte sind dabei die zwei Berliner Strecken, die bereits bis zur Stadtgrenze geplant sind: Die Trasse Königsweg–Kronprinzessinnenweg, die durch den Grunewald bis Wannsee führen wird, und die Teltowkanalroute von Berlin-Schöneberg bis zur Stadtgrenze nach Teltow, eine Verlängerung bis Berlin-Mitte wird noch geprüft (siehe Karte). „Es geht jetzt darum, wie wir die Radschnellwege ins Umland weiterführen“, sagt Jürgen Stich, Sprecher der Stadt Teltow, „es geht um Details – aber die sind der Knackpunkt, wenn es über die Landesgrenze geht.“

Potsdam hatte bereits eine Machbarkeitsstudie

Auch in der Region gibt es bereits Pläne. So hat etwa Potsdam schon seit 2015 eine umfangreiche Machbarkeitsstudie für drei Radschnellverbindungen nach Werder, in den Potsdamer Norden und in die Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf (TKS) erstellen lassen. In dem Leuchtturmprojekt wollen nun Vertreter der Landeshauptstadt und des Landkreises sowie vom Bezirk Steglitz-Zehlendorf, der Berliner Senatsverwaltung und der Umland-Kommunen gemeinsam Trassenvarianten, Ausbaustandards, Kostenschätzungen und Finanzierungsmöglichkeiten untersuchen.

Zur Finanzierung setzen sie laut Torsten von Einem, Potsdams Radverkehrsbeauftragtem, auf Fördermittel des Landes und des Bundes, der aktuell 25 Millionen Euro im Jahr für den Bau von Radschnellverbindungen in Deutschland bereitstellt.

Stahnsdorf verhinderte die erste Routenplanung

„Wir gehen damit natürlich auch einen Schritt zurück“, räumt von Einem ein. Denn selbst wenn nicht ganz von vorn angefangen wird – das neue Projekt beginnt ohne Vorzugstrassen, ohne Anbindungspunkte in Brandenburg, vieles soll neu oder noch einmal beleuchtet werden. So etwa die Verbindung zwischen Potsdam und der TKS-Region. Da sich Stahnsdorf für die Realisierung der bisher angedachten Radschnellstrecke mit Straßenbaukosten in Millionenhöhe konfrontiert sah, lehnte es das Vorhaben trotz Fördermitteln aus dem Land-Umland-Wettbewerb ab. Nun soll wieder darüber beraten werden.

ADFC fordert ein Grundnetz an Schnellverbindungen

„Die Mittel sind jetzt aber weg, andere Projekte sind nachgerutscht“, erklärt von Einem. Man werde jedoch auch mit den Nachbarkommunen darüber diskutieren, wer als Baulastträger für die Radschnellwege in Frage komme – wer also für den Bau der Radwege verantwortlich ist. In Nordrhein-Westfalen werde diese Aufgabe etwa vom Land übernommen. Das sei in Brandenburg bisher abgelehnt worden. „Aber wer weiß, wie die neue Landesregierung entscheidet“, so von Einem weiter, „es könnte vielleicht auch der Landkreis sein.“ Für kleine Kommunen sei das finanziell schwierig und es werde sonst auch planerisch sehr kleinteilig.

Beispiel aus Göttingen (Niedersachsen): Dort gibt es den „eRadschnellweg“. Quelle: Sven Pförtner/dpa

Dass das Land als Baulastträger auftritt, fordert auch Peter Weis vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ( ADFC). „Man muss groß denken“, sagt er. Seine Organisation erwartet sich von dem Projekt ein Grundnetz an Schnellverbindungen, ergänzt durch Vorrangrouten zu kleineren Orten. Weis wünscht sich zusätzlich die Einbindung Michendorfs sowie eine Verbindung der beiden Berliner Radschnellwege über Kleinmachnow.

Was sind Schnellradwege? Radfahrer sollen über Radschnellverbindungen große Strecken mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 km/h bewältigen können. Sie sollen mindestens fünf Kilometer lang sein und so breit, dass drei Fahrräder nebeneinander fahren können. Der ADFC spricht von vier Metern plus Sicherheitsabstand von 75 Zentimetern pro Seite zu Parkstreifen. Winterdienst und Beleuchtung sowie der weitgehende Verzicht auf Kreuzungen sorgen für mehr Sicherheit. Die Schnellrouten können als selbstständig geführte oder fahrbahnbegleitende Radwege oder als Fahrradstraßen, auf denen Radler Vorrang haben, eingerichtet werden.

Unterdessen ist die Planung für die Fahrradbrücke über den Zernsee schon am weitesten fortgeschritten. Die Brücke wurde als wichtigster Abschnitt eines künftigen Radschnellweges zwischen Werder und Potsdam ins Leben gerufen, Schwielowsee ist ebenfalls eingebunden. Noch in diesem Winter möchte man mit bauvorbereitenden Maßnahmen anfangen – doch derzeit wartet man auf den Fördermittelbescheid des Landes.

Rad-Brücke über den Zernsee wird ins Schnellnetz aufgenommen

Im Stadt-Umland-Wettbewerb wurde dem Bau die höchste Priorität zugewiesen, bis zu 80 Prozent der Kosten von rund sechs Millionen könnten damit finanziert werden. Nur aus Eigenmitteln können die Kommunen das Vorhaben nicht stemmen. Innerhalb des Leuchtturmprojektes wird auch ihre künftige Rolle nun neu bewertet. „Die Brücke könnte Teil einer Radschnellverbindung werden“, sagt von Einem.

