Irina Fedorova ist vor 17 Jahren aus Russland nach Werder gekommen. Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich ihr Leben verändert. Russisch traut sie sich in der Öffentlichkeit nicht mehr zu sprechen.

Als Russin fürchtet sich Irina Fedorova seit dem Krieg in der Ukraine vor Diskriminierung. In einem Brief droht ihre Bank mit der Sperrung ihres Kontos. Quelle: Judith von Plato