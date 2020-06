Potsdam

Wie soll das „ Denkmal für die Potsdamer Demokratiebewegung im Herbst 1989“ aussehen? Dieses Geheimnis wird am Sonnabend im Kunsthaus sans titre zumindest zum Teil gelüftet – für persönliche Details sorgen die Potsdamer selbst. Gestaltet wird das Denkmal auf dem Luisenplatz von dem Künstler Mikos Meininger, einem der Mitgründer des Kunsthauses sans titre. Neben seinen Entwürfen für das Denkmal werden in den kommenden Wochen Fotos und Videos aus dem Herbst 1989 ausgestellt.

Gleichzeitig ist die Ausstellung als Werkstatt zu verstehen: Besucher, die die Friedliche Revolution als Zeitzeugen erlebt haben, können ihre persönlichen Erlebnisse in der Ausstellung aufschreiben und eigene Fotos, Filme oder andere Erinnerungsstücke mitbringen. Teilnehmer der Demonstration am 4. November 1989 dürfen außerdem ihre Schuhabdrücke für das Denkmal hinterlassen. Somit gestalten sie das Demokratiedenkmal selbst mit.

Ausstellung läuft bis Juli

Das Denkmal soll an die große Protestdemonstration am 4. November 1989 auf dem damaligen Platz der Nationen erinnern. Damals gingen Zehntausende Potsdamer auf die Straße und demonstrierten für ihre Grundrechte und Freiheit.

Unterstützt wird die Entstehung des Denkmals von einer Vielzahl an Potsdamern – unter anderem durch die Historikerin Heike Roth, den Fotografen Bernd Blumrich und den Architekten Frédéric Urban. Das Denkmal auf dem Luisenplatz soll am 4. November 2020 eingeweiht werden.

Die Ausstellung in der Französischen Straße 18 beginnt am Sonnabend und läuft bis zum 12. Juli. Besucher sind mittwochs bis sonntags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr willkommen.

