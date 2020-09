Werkstattverfahren für autofreie Potsdamer Innenstadt

Potsdam

Bis zum März 2021 will die Verwaltung einen Fahrplan zum Ausbau der autofreien Innenstadt vorstellen, das kündigte der städtische Verkehrsplaner Norman Niehoff am Dienstagabend im Bauausschuss. Auf Antrag der Rathauskooperation soll es im Laufe des Jahres 2021 ein Werkstattverfahren geben, „in dem alle Nutzungsaspekte vom Geschäftsleben, der Gastronomie, dem Fuß-und Radverkehr betrachtet und mit dem besonderen Anspruch des denkmalgeschützten Straßenraumes in eine harmonische Beziehung gesetzt und weiterentwickelt“ werden soll.

Neue Verkehrserhebung zuvor nötig

Bevor Entscheidungen zur Verkehrsberuhigung, Stellplätzen und Umnutzung getroffen werden, sind laut Niehoff wahrscheinlich neue Verkehrserhebungen im Zentrum nötig, da die existierenden Daten schon mindestens acht Jahre alt seien. Neue Erhebungen könnten wiederum der Vergleichbarkeit wegen erst nach Normalisierung des durch Corona veränderten Verkehrsaufkommens durchgeführt werden.

Pete Heuer : „Die Widerstände dürfen wir nicht klein reden“

Pete Heuer ( SPD) machte deutlich, dass man mit der autofreien Innenstadt nur vorankomme, „wenn man den Anwohnern Alternativen zum Abstellen ihrer Autos biete. „Nur so können wir sie für diese Entwicklung gewinnen. Es gibt zwar Änderungen in der Mentalität, aber die Widerstände dürfen wir nicht klein reden“, sagte Heuer.

Zwei Prüfaufträge sind vom Bauausschuss dazu mit großen Mehrheiten beschlossen werden. Die Grünen wollen mit einem eigenen Antrag den ruhenden Verkehr, also Stellplätze für Autos, verringern und an anderen Stellen außerhalb der Straßen der Karrees rund um die Brandenburger Straße bündeln. „Es müssen alle Potenziale ausgeschöpft werden , um den Straßenraum entlasten“, erklärte die Grünen-Stadtverordnete Saskia Hüneke. Für Anwohner müsste lokal Ersatz geschaffen werden, aber im Ergebnis solle die Zahl der Stellplätze im Zentrum verringert werden.

Herausnehmen von Autos reicht nicht alleine für eine Belebung

Verkehrsplaner Niehoff stellte dazu klar: „wenn wir über ruhenden Verkehr sprechen, hängt das unmittelbar mit einer alternativen Nutzung dieses Raumes zusammen. Ein Herausnehmen von Fahrzeugen führt nicht zwingend zur Belebung“, so Niehoff. Er begrüßte daher den zweiten Antrag, den die Grünen gemeinsam mit SPD und Linken eingebracht haben.

Die Autos aus der Stadt zu verbannen, reicht alleine nicht. Die neue Nutzung des Raums soll diskutiert werden. Das Bild entstand während des Lockdowns im April 2020 – weshalb auch keine Menschen auf der Straße waren. Quelle: Friedrich Bungert

Dieser fokussiert auf die Steigerung der Nutzungsqualität im öffentlichen Straßenraum im Bereich der Zweiten barocken Stadterweiterung und verlangt auch die Durchführung des Werkstattverfahrens. Das Gebiet umfasst in etwa den Bereich zwischen Hegelallee und Charlottenstraße, Luisen- und Bassinplatz.

Laut Ralf Jäkel (Linke) unterscheidet sich der Antrag der Rathauskooperation in einem entscheidenden Punkt vom Grünen-Antrag: „Wir wollen keine Verknappung von Parkraum organisieren, sondern Analyse und Verbesserung“, erklärte er, weshalb er als einziges Ausschussmitglied dem Grünen-Antrag auch nicht zustimmte.

Von Peter Degener