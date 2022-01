Potsdam

Ortrud Westheider ist die Direktorin des Museums Barberini am Alten Markt. Im MAZ-Interview gibt sie Einblicke in die fünf zurückliegenden Jahre, in denen nicht zuletzt die Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen waren, und blickt voraus auf künftige Ausstellungspläne.

Frau Westheider, vor genau fünf Jahren hat zum ersten Mal das Museum Barberini seine Pforten für Besucherinnen und Besucher geöffnet. In diesen Tagen und in den kommenden Monaten wird das Jubiläum mit Veranstaltungen gefeiert. Wie sehen die aus?

Ortrud Westheider: Wir werden den fünften Geburtstag mit über das ganze Jahr verteilten Aktionen begehen. Es beginnt am heutigen Freitag mit unserem traditionellen „Friends Day“ für alle Inhaberinnen und Inhaber einer Jahreskarte. Als rein digitale Veranstaltung geplant, erhalten Barberini Friends online Einblicke zum Thema „Winterlandschaft“ im Impressionismus. Das ganze Jahr über haben wir viele weitere Aktionen zum Jubiläum geplant, darunter Tage der offenen Tür. Mit Führungen für Blinde und Menschen mit Sehbehinderung sowie dem Ausbau der Online-Angebote werden wir uns noch stärker dem Thema der Inklusion und der digitalen Vermittlung widmen. Wir freuen uns zudem auf ein wunderbares Ausstellungsjahr mit vielen bedeutenden Leihgaben aus der ganzen Welt. Derzeit bauen wir unsere kommende Ausstellung zu Fotographie und Impressionismus auf. Das Haus bleibt bis dahin natürlich für alle Gäste offen, denn die herausragenden 103 impressionistischen Werke der Sammlung von Herrn Plattner sind immer zu sehen.

Zur Eröffnung kam die Bundeskanzlerin

Die Sammlung wird seit 2020 im Museum präsentiert – nicht zuletzt einer der Gründe, weshalb Potsdam einen weiteren Publikumsmagneten neben Sanssouci gewonnen hat. Auch die Eröffnungsfeierlichkeiten des Museum Barberini im Januar 2017 fanden damals unter riesiger medialer Resonanz statt. Hatten Sie da als Chefin eines so viel beachteten Hauses nicht unweigerlich schreckliches Lampenfieber vor dem Start?

Es waren aufregende Tage. Wir konnten unsere erste Ausstellung mit impressionistischen Meisterwerken gemeinsam mit Bundeskanzlerin Merkel und vielen internationalen Gästen feiern. Am Tag der Eröffnung bekam Herr Plattner – der Stifter unseres Museums – die Ehrenbürgerwürde der Landeshauptstadt Potsdam verliehen. Das waren unvergessliche Momente. Lampenfieber hatte ich nicht. Alles war gut geplant, von den technischen Abläufen bis zum Ticketing. Es gab im Vorfeld der Eröffnung Besuchertage im sogenannten „Empty Museum“. Hier haben uns die Gäste sehr dabei geholfen, alle Abläufe und Systeme zu testen.

Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Museumsgründer Hasso Plattner bei der offiziellen Eröffnung des Museums Barberini im Januar 2017. Gemeinsam betrachteten sie das Gemälde „Mädchen auf der Brücke“ von Edvard Munch. Quelle: Bernd von Jutrczenka/DPA

Gab es in den vergangenen fünf Jahren Dinge, bei denen Sie gesagt haben: So, da haben wir Nachbesserungsbedarf?

Wir haben ein sehr offenes Ohr für die Wünsche unserer Besucher und gehen gern auf Änderungsvorschläge unserer Gäste ein. Es gab zum Beispiel den Wunsch nach Audiotouren auf dem eigenen Gerät. Daraufhin wurde die Barberini-App entwickelt, die sich jeder Besucher herunterladen kann und ein Riesenerfolg ist. Ein anderer Wunsch war, dass man sich in der App Tickets kaufen kann – auch das haben wir sofort umgesetzt.

Haben Sie einen persönlichen Lieblingsplatz im Museum, einen „Kraftort“, den Sie auch den Gästen empfehlen können?

Vor meinen Lieblingsbildern in der Sammlung Hasso Plattner: Fünf Minuten vor Monets „Seerosen“, seinen sonnendurchfluteten Bilder von Bordighera oder seinen geheimnisvollen Venedig-Ansichten – und ich bin für den Tag gewappnet. In all unseren Wechselausstellungen gibt es natürlich Werke, die ich immer wieder aufgesucht habe, um die Kunst im Stillen zu genießen: etwa Max Beckmanns „Schauspieler-Triptychon“ aus dem amerikanischen Museum in St. Louis, Gerhard Richters große Skulptur aus Glas, der „Narziss“ von Caravaggio aus dem Palazzo Barberini in Rom oder Edwards Hoppers „Sunday Morning“.

471 Leihgeber in 25 Ländern

Ist Museumsgründer Hasso Plattner eigentlich jemand, der sich aus der inhaltlichen Arbeit heraushält oder gibt es da einen fruchtbaren Austausch?

Herrn Plattner war von Anfang an die Vernetzung mit den bedeutenden internationalen Museen wichtig. Darüber und über die neuen Ausstellungsideen tausche ich mich kontinuierlich mit ihm aus. Aber er vertraut auch sehr unserer Arbeit. Schließlich konnten wir für die zwölf Sonderausstellungen der ersten fünf Jahren 471 Leihgeber zur Ausleihe von 1809 Kunstwerken bewegen. Museen in 25 Ländern haben uns unterstützt, darunter die Eremitage in St. Petersburg, die National Gallery in Washington und das Prado-Museum in Madrid. Toll ist, dass es mittlerweile ein wechselseitiger Austausch ist. Wir haben mit Herrn Plattners Bildern eine der schönsten Impressionismus-Sammlungen weltweit. Das hat sich in der Kunstwelt herumgesprochen. Wir knüpfen intensiv Kontakte zu Museen in Europa und darüber hinaus, um gemeinsame Projekte zu planen und Ausstellungen im In- und Ausland wiederum mit unseren Leihgaben zu unterstützen. Herr Plattner ist ein sehr großzügiger Leihgeber.

„Gefremdelt habe ich keine Sekunde“

Sie haben früher in Hamburg gelebt und sind nun seit sechs Jahren Potsdamerin. Gibt es mittlerweile Lieblingsecken, die Sie für Ihre Freizeit entdeckt haben, und was gefällt Ihnen besonders an der Stadt? Oder andersherum gefragt: Gab es auch Dinge, mit denen Sie am Anfang gefremdelt haben?

Gefremdelt habe ich keine Sekunde. In Hamburg habe ich das Wasser und die weiten Blicke geliebt und genau das habe ich hier wiedergefunden. Potsdam ist ein wunderbarer Ort zum Leben und zum Arbeiten. Mich faszinieren die Gärten Lennés, besonders die welligen Wiesen um Schloss Charlottenhof. Den jahreszeitlichen Wechsel habe ich noch nie so intensiv wie in Brandenburg erlebt.

Findet man als Museumsdirektorin auch Inspiration in anderen Häusern?

Immer und an so vielen Orten in der ganzen Welt bekommt man Inspirationen. Das ist überhaupt das Wichtigste. Bis zur Pandemie war ich jedes Jahr in New York. Die Besuche im Metropolitan Museum und im Whitney Museum waren wie eine „Tankstelle“, aber auch London mit der Tate und die Pariser Museen sind sehr inspirierend. Ganz weit vorne steht für mich auch der Palazzo Barberini in Rom, der architektonische Vorbildbau für das Potsdamer Barberini, ebenfalls ein Museum mit hochkarätiger Kunst. Mit der dortigen Direktorin stehen wir in enger Verbindung. Zuletzt war ich in Dresden in der Vermeer-Ausstellung – sensationell.

Ortrud Westheider bei der Ausstellungseröffnung von „Picasso“ im Museum Barberini. Quelle: Detlev Scheerbarth

Waren die durch die Pandemie bedingten Schließungen nicht ein herber Schlag ins Kontor?

Wir waren im vergangenen Jahr immerhin vier Monate geschlossen. Das war nicht einfach. Glücklicherweise konnten wir das gut abfangen dank der Online-Führungen, bei denen ein Museumsbesuch in der 360-Grad-Perspektive mit einem Guide möglich ist. Insgesamt haben 36.000 Gäste daran teilgenommen und wir konnten auf diese Weise in kontinuierlichem Kontakt mit den Besucherinnen und Besuchern bleiben und viele neue Freunde auch international für uns gewinnen.

Erste Fotoausstellung ab 12. Februar

Fünf sehr erfolgreiche Jahre mit 1,6 Millionen Besucherinnen und Besuchern liegen hinter Ihnen. Wenn Sie sich etwas für die nächsten fünf Jahre wünschen könnten – was wäre das?

Ich habe zwei Wünsche, die aber tatsächlich wahr werden. Zu den ganz frühen Ideen von Herrn Plattner gehört eine Ausstellung mit Werken von Edvard Munch. Das können wir im Herbst 2023 in Kooperation mit Museen in Oslo und Williamstown in den USA realisieren. Gleich im Anschluss daran zeigen wir 2024 dann eine große Modigliani-Ausstellung, bei der wir mit der Staatsgalerie Stuttgart zusammenarbeiten.

Die nun kommende Ausstellung, die ab 12. Februar zu sehen ist, passt zum Impressionismus. Es geht um die gegenseitigen Einflüsse zwischen impressionistischer Malerei und Fotografie, einer damals noch sehr jungen Kunstform. War das eher Konkurrenz oder wechselseitig befruchtend?

Auf diese Ausstellung freue ich mich sehr und bin gespannt. Es ist unsere erste Fotoausstellung. Anhand der 150 Werke, die unser Gastkurator Ulrich Pohlmann aus München ausgewählt hat, kann man erkennen, dass die Fotografen des 19. Jahrhunderts oft ähnliche Motive ausgewählt haben: den Wald von Fontainebleau, die Steilküste von Etretat oder Paris, die damals modernste Metropole der Welt. Auch die Fotografen studierten die wechselnden Lichtsituationen, die Jahreszeiten und Wetterverhältnisse. Ihr Verhältnis zur Malerei war sowohl von Konkurrenz wie auch von Einflussnahme geprägt. Die Ausstellung untersucht diese Wechselwirkungen und zeigt die Entwicklung der Fotografie in der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Informationen unter www.museum-barberini.de.

Von Ildiko Röd