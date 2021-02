Potsdam

Die Schneefront hatte Potsdam am Sonntagmorgen erreicht. Etwa acht Stunden lang hat es geschneit. Wie Potsdam sich durch den Wintereinbruch gekämpft hat und welche Folgen Schnee, Dauerfrost, Glätte und Sturm mit sich brachten – die Chronologie gibt es hier zum Nachlesen.

Dienstag, 7.00 Uhr: Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr

Die S-Bahn Berlin meldet Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Verspätungen und einzelne Zugausfälle sind auch auf den nach Wannsee und Potsdam führenden Linien S1 und S7 möglich.

Die Fähre F1 zwischen dem Kiewitt und Hermannswerder bleibt wegen Eisbildung auf der Havel am Ufer. Ersatzweise empfiehlt der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) die Buslinie 694 ab Hauptbahnhof.

Montag, 19.30: Zugausfälle im Regionalverkehr

Auch die Deutsche Bahn kämpft mit dem Schnee. Mehrere Linien in Brandenburg sind betroffen, unter anderem der RE1. Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen. Die aktuelle Lage finden Sie hier.

Montag, 19.30: Weiterhin Störungen bei der S-Bahn

Die S-Bahn meldet eine Weichenstörung in Springpfuhl. Auch auf der Linie S7 kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen.

Montag, 18.20: Winterdienst bittet um Verständnis

Die rund 250 Mitarbeiter der Stadtentsorgung Potsdam (Step) aus den Bereichen Winterdienst und Straßenreinigung sind seit gestern fast dauerhaft im Schichtbetrieb im Einsatz, um die Straßen, Brücken, Plätze und Wege von Schnee zu befreien. „Die Mitarbeitenden und Fahrzeugflotten der Step sind gut gerüstet, um den Herausforderungen des Schnees und den eisigen Temperaturen entgegen zu treten“, erklären die Stadtwerke Potsdam in einer Pressemitteilung.

Durch kräftigen Wind komme es derzeit überall zu Schneeverwehungen. Die gefegten Straßen, Gehwege und Flächen können also schon nach kurzer Zeit wieder weiß sein. Die Step bittet um Verständnis dafür, das nicht bis Punkt 6.00 Uhr alle Flächen geräumt sein können. „Dies wird wegen den kontinuierlich anhaltenden Schneefälle, den niedrigen Temperaturen und dem anhaltenden starken Wind nicht möglich sein“, heißt es in der Mitteilung.

Räumfahrzeug der Step in der Brandenburger Straße. Quelle: Varvara Smirnova

Montag, 17.35: Straßenbahn nimmt Betrieb wieder auf

Die Straßenbahnlinie 94 fährt seit 17.15 Uhr wieder, die Linie 93 fährt voraussichtlich ab 18 Uhr wieder in Richtung Glienicker Brücke. Nachdem eine Tram heute Nachmittag gegen 14 Uhr am Platz der Einheit entgleist war, gelang es Technikern der ViP, die Bahn zurück in ihr Gleisbett zu heben. Vermutlich hatte ein Eisbrocken die Gleise blockiert und die Tram entgleisen lassen.

Entgleiste Tram am Platz der Einheit. Quelle: Udo Jahnke

Montag, 17.30: Ausfälle bei Müllentsorgung

Aufgrund der Wetterlage kommt es aktuell zu Einschränkungen und Teilausfällen bei der Müllabfuhr. Das teilt der Pressesprecher der Stadtwerke Potsdam, Stefan Klotz, auf Anfrage mit. Besonders in Straßen mit einem Gefälle und an Hängen sei die Abfallentsorgung witterungsbedingt nur eingeschränkt möglich.

Die Abfuhr werde durch die Stadtentsorgung Potsdam (Step) schnellstmöglich nachgeholt, soweit es die Witterungsverhältnisse zulassen. Spezielle Vorkehrungen für Biomüll wie etwa ein Vorfrosten seien seitens der Kunden nicht zu treffen. „Wenn die Tonnen leicht zugänglich gestellt werden, wäre das natürlich eine dankenswerte Arbeitserleichterung für unsere Teams“, sagt Klotz.

Montag, 17.10: Zahlreiche Verkehrsunfälle durch glatte Straßen

Zu schnell trotz Schnee: Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam es am Sonntag und Montag zu zahlreichen Unfällen in Potsdam und Umgebung. In einigen Fällen war es vor allem die nicht angepasste Geschwindigkeit, die zu den Kollisionen führte.

So stießen am Sonntag am Lutherplatz zwei Pkw zusammen, die nach Polizeiangaben zu schnell für verschneite Straßen unterwegs waren. Verletzt wurde niemand, eines der beiden Unfallautos musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Am frühen Montagmorgen gegen 6 Uhr stießen zwei Fahrzeuge am Nauener Tor zusammen. Auch hier gab die Polizei unangepasste Geschwindigkeit als Unfallursache an. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

In der Hans-Thoma-Straße geriet gegen 12 Uhr ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und fuhr mehren Autos auf. Wenig später rutschte ein Autofahrer in Potsdam-Bornstedt in ein parkendes Fahrzeug. Es entstand jeweils geringer Sachschaden.

Montag, 17 Uhr: Schneeschieber sind knapp, Schlitten ausverkauft

Noch fix einen Schneeschieber oder einen Schlitten für die Kinder kaufen – solcherlei Pläne sollten sich die Potsdamer abschminken. Denn sämtliche Winterartikel sind in den Baumärkten der Stadt Mangelware oder sogar bereits ausverkauft. Während im Hornbach-Markt in Marquardt am Montag sogar schon die Spielzeug-Schneeschieber aufgekauft wurden, hat die Konkurrenz von Hellweg noch einiges auf Lager.

Montag, 16.30 Uhr: Potsdamer Kliniken

In den Potsdamer Krankenhäusern mehren sich mit zunehmendem Schneefall auch die witterungsbedingten Verletzungen. „Wir haben am Wochenende bereits 21 typische Winter-Unfälle versorgt, von der Verstauchung bis zur schweren, operationsbedürftigen Fraktur“, sagt Benjamin Stengl, der Sprecher des von den Alexianern betriebenen St. Josefs-Krankenhauses. „OP-Team und -Saal stehen jedenfalls bereit.“

Auch im größeren, kommunalen Klinikum „Ernst von Bergmann“ kommen die Winter-Patienten an – doch insgesamt scheinen sich die Potsdamer gut auf die Schneefälle eingestellt zu haben, hat Bergmann-Sprecherin Theresa Decker beobachtet. „Wir hatten einige Rodel-Unfälle, am Montagvormittag kamen noch einmal fünf Patienten selbständig in die Zentrale Notaufnahme.“ Die meisten Verletzungen konnten ambulant versorgt werden, für schwere Fälle sind im Klinikum derzeit sieben der normalerweise zwölf OP-Säle nutzbar.

Montag, 15.45: Schienenersatzverkehr auf der S7

Das Wetter sorgt für Probleme bei der S-Bahn. Auf der Linie S7 kam es zu einer Unterbrechung. Zwischen Wannsee und Westkreuz wurde ein Notverkehr mit Bussen angefordert. Züge von Potsdam Hauptbahnhof enden in Wannsee.

Montag, 15.30 Uhr: Wer ist für die Räumung verantwortlich?

Schneeräumen und Streuen ist nicht allein Aufgabe der Stadtentsorgung Potsdam (Step). Vor Privatgrundstücken sind auch die Anlieger und Grundstückseigentümer gefragt. Wer für die Beseitigung von Schnee und Eis zuständig ist, lesen Sie hier.

Montag, 14.30 Uhr: Paketzustellung verzögert

Aufgrund des Wintereinbruchs könne sich die Post- und Paketzustellung heute verzögern, sagt eine Sprecherin der Deutschen Post- Bislang sei die Situation jedoch weitestgehend stabil. Sollten einzelne Sendungen heute nicht zugestellt werden können, würde die Post morgen zusätzliches Personal einsetzen, um die Zustellung zu garantieren.

Montag, 14.08 Uhr

Schlange im Schnee: Der Fotograf Daniel Görny hat den Wintereinbruch an der Nutheschlange auf seinem Instagram-Profil festgehalten.

Montag, 14 Uhr: Tramverkehr unterbrochen

Der Tramverkehr in Potsdam muss teilweise unterbrochen werden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Entgleiste Tram am Platz der Einheit. Quelle: Udo Jahnke

Montag, 13.45 Uhr

Die S-Bahn warnt vor möglichen Einschränkungen durch den Schneefall. Teilweise könne es zu Verspätungen und Zugausfällen kommen. Die S7 ist bislang nicht betroffen.

Montag, 13.20 Uhr

Bilanz der Potsdamer Feuerwehr vom Wintereinbruch-Wochenende:

Montag, 13.05 Uhr

Während die meisten Straßen einigermaßen befahrbar sind, türmen sich auf den Fahrradwegen die Schneeberge. Eine echte Gefahr für Radfahrer, findet die Potsdamer Landtagsabgeordnete Marie Schäffer (Grüne).

Montag, 12.30 Uhr

Wie die ViP berichtet, ist eine Straßenbahn am Platz der Einheit entgleist. Es komme zu erheblichen Einschränkungen, ein Schienenersatzverkehr werde eingerichtet.

Engleiste Tram der Linie 94 am Platz der Einheit. Quelle: Udo Jahnke

Montagmorgen 9.30 Uhr

Am Montag haben sich die Potsdamer scheinbar schon gut an die Wetterverhältnisse angepasst. Die Polizeiinspektion Potsdam erklärt am Montagmorgen auf MAZ-Nachfrage: „Es ist immer noch so entspannt wie am Wochenende. Der Schnee hat zu keinen Polizeieinsätzen geführt“. Es gab am Morgen auch nur einen Unfall um kurz nach sechs Uhr in der Kurfürstenstraße – doch selbst der soll nicht witterungsbedingt gewesen sein. Gestern hatte es im Bereich der Polizeiinspektion insgesamt drei Unfälle in Potsdam und Werder gegeben, jeweils nur mit Sachschaden.

Der Verkehrsbetrieb meldet keine Störungen bei Bus oder Bahn. „Wir sind mit dem Straßenbahn-Schneepflug in der Nacht durchgefahren, sodass die Gleise frei fahren und wir am Morgen vor keinen Problemen standen“, sagte ViP-Sprecher Stefan Klotz am Montagmorgen.

Seit 9 Uhr fährt auch die Fähre zwischen Kiewitt und Hermannswerder wieder. Die Umlenkrollen waren eingefroren, sodass sie am Wochenende ihren Betrieb erst einmal einstellen musste.

Die Feuerwehr hat am Montagmorgen auf Twitter noch einmal ihre Einsätze seit Beginn der Kälte und des Schneefalls zusammengefasst: „Ein ruhiger Winterdienst liegt hinter uns“, schrieben sie. Die Schicht musste einmal wegen eines Verkehrsunfalls ausrücken, außerdem wegen drei Brandmeldeanlagen. Der Rettungsdienst war 51 Mal im Einsatz.

18 Uhr:

Von 10 Uhr an ist der Winterdienst der Stadtentsorgung Potsdam (Step) unterwegs. Noch immer räumen und streuen die Mitarbeiter mit den Fahrzeugen die Straßen, Radwege und Kreuzungen. „Die Auswirkungen der derzeitigen Witterung in Potsdam sind im Vergleich zu manchen anderen Regionen in Deutschland im Moment gut beherrschbar“, sagte Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz der MAZ auf Nachfrage.

17 Uhr:

Das Schneetreiben ist vorbei und die Dunkelheit setzt ein. Die Polizeiinspektion Potsdam spricht gegenüber der MAZ von einem ruhigen Wochenende. Witterungsbedingt gab es nur am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall in Glindow. In der Kurve hat ein Autofahrer auf der Landstraße die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Zaun geprallt. Verletzt wurde niemand.

16.35 Uhr:

In Sachen Schneeräumen und Streuen ist nicht nur das Team der Stadtentsorgung Potsdam (Step) gefragt, sondern auch die Anlieger und Grundstückseigentümer. Die MAZ gibt hier einen Überblick darüber, wer wo für die Schneebeseitigung zuständig ist.

16.15 Uhr:

Potsdams Feuerwehr zieht am Nachmittag eine beruhigende Bilanz für das Wochenende. „Wir hatten mehr oder weniger Glück. Die Leute waren aber auch sehr diszipliniert und haben sich an den Aufruf des Innenministeriums gehalten, möglichst zu Hause zu bleiben“, sagt Lagedienstführer in der Leitstelle Heiko Habelmann gegenüber der MAZ. Der Baum in der Maulbeerallee, den die Feuerwehr am Nachmittag beseitigen musste, sei vermutlich durch den Sturm, möglicherweise aber auch durch Schneelast umgestürzt.

16 Uhr:

Dem in Beelitz gestrandeten Zirkus Renz ist vorige Woche das Tierzelt unter der Schneelast eingestürzt. Wie sich die Familie nun auf den erneuten Wintereinbruch vorbereitet hat und wie es den Tieren mit der Kälte geht, lest ihr hier.

15.50 Uhr:

In der Zentralen Rettungsstelle des Ernst-von-Bergmann Klinikums in Potsdam ist es am Wochenende mit Blick auf den Wintereinbruch ruhig geblieben, wie Sprecherin Stefanie Siefke der MAZ am Sonntagnachmittag sagte. Am Freitag gab es lediglich eine witterungsbedingte Einlieferung und am Sonntag mussten zwei Personen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auf ein höheres Aufkommen wäre das Klinikum personell vorbereitet gewesen – wie immer im Winter sind Mitarbeiter auf Abruf, die zur Verstärkung hinzugeholt werden können.

15.30 Uhr:

Der Schneefall hat allmählich nachgelassen und unsere Fotografin hat neue Fotos für die Bildergalerie mitgebracht. Schaut euch das winterliche Treiben in Potsdam mal an:

15 Uhr:

Die Feuerwehr hat ihren Einsatz in der Maulbeerallee beendet. Der Baum konnte erfolgreich beseitigt werden, heißt es in der Twitter-Meldung.

14.40 Uhr:

Feuerwehreinsatz in der Maulbeerallee: Dort ist ein Baum auf die Straße gestürzt.

14.30 Uhr:

In Potsdam-West liegt der Schnee gerade zwischen fünf und sechs Zentimeter hoch, wie uns gemeldet wurde. An Stellen, an denen der Schnee vom Wind zusammen geweht wurde, ist er deutlich tiefer. Danke fürs Nachmessen!

So hoch liegt der Schnee inzwischen in Potsdam-West. Quelle: Privat

14.15 Uhr:

Der Fährverkehr zwischen Potsdam und Hermannswerder ist unterbrochen. Die Führungsrollen sind vereist, wie der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) gerade via Twitter meldete. Auch die Fähre zwischen Geltow und Caputh fährt aufgrund des Sturms nicht mehr, wie Fährmann Karsten Grunow mitteilte. Der Fährverkehr am Caputher Gemünde ist für den Rest des Tages eingestellt, sagte er der MAZ.

14 Uhr:

Kleiner Exkurs in Potsdams Sternenhimmel: Heute Abend um 20 Uhr erklären Florian Rünger und Simon Plate vom Planetarium in einem Live-Stream bei Youtube, welche Sternenbilder am winterlichen Nachthimmel zu sehen sind. Die beiden Moderatoren verraten auch, was ihr mit bloßem Auge und was mit dem Fernglas oder dem Teleskop erkennen könnt.

13.30 Uhr:

Nachdem der Schneefall über die Mittagszeit sein Tempo etwas verlangsamt hatte, geht das Gestöber in Potsdam nun wieder kräftiger weiter. Der Wind bläst den Schnee außerdem ordentlich umher. Die Räumfahrzeuge sind unterwegs.

11.30 Uhr:

Impressionen aus der verschneiten Stadt, die unsere Fotografin eingefangen hat, findet ihr hier:

10.55 Uhr:

Nach einer Störung auf den Tram-Linien 92 und 96, die zwischenzeitlich kurz unterbrochen waren, gibt es noch Fahrplanabweichungen, wie der Verkehrsbetrieb Potsdam via Twitter mitgeteilt hat.

Gegen 8.30 Uhr begann es in Potsdam Babelsberg zu schneien. Die Straßen waren binnen kürzester Zeit weiß bedeckt. Wegen des frischen Windes teils mit Böen warnt der Wetterdienst weiter vor Schneeverwehungen. Minus sieben Grad fühlen sich wesentlich kühler an. Schneien soll es in Potsdam heute bis zum Nachmittag. Bis zu 15 Zentimeter dick könnte die Schneedecke dabei werden, bis Montag sind sogar 20 Zentimeter möglich.

Die Lage am Samstag, 15 Uhr:

Der Schnee hat Potsdam bis in den späten Freitagabend hinein weiß bepudert, der Wind ist am Sonnabend aufgefrischt, aber die große Wetter-Front und das drohende Chaos lassen derzeit noch auf sich warten. Auf einigen Potsdamer Straßen, zum Beispiel in der Innenstadt, ist die dünne Schneedecke sogar schon wieder verschwunden. Im Laufe des Abend soll es nun zunächst frostig werden. Aktuell hält sich das Niederschlagsgebiet Radaraufnahmen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge über der Mitte Deutschlands auf. „Eine markante Luftmassengrenze liegt nahezu ortsfest über dem Südwesten Brandenburgs“, schrieb der DWD am Samstagvormittag.

Wann erreicht die Schneefront Potsdam?

In den frühen Morgenstunden des Sonntags könnten die dicken Wolken dann Potsdam erreichen und erst am Nachmittag vorübergezogen sein – so sieht die Prognose auf mehreren Radarfilmen aus. Bei Dauerfrost soll der Schneefall im Süden Brandenburgs dann kräftiger ausfallen, im Berliner Raum dagegen überwiegend leicht. Wie sehr Potsdam vom Schnee-Chaos betroffen sein wird, ist also noch unklar. Für Potsdam und das Umland gibt es für Sonntag ab 7 Uhr eine neue amtliche Wetterwarnung vor Schneeverwehungen.

Noch ist es ruhig vor dem drohenden Wetter-Chaos in Potsdam am Wochenende. Quelle: Varvara Smirnova

Wie ist die Lage auf den Straßen?

Der Wetterdienst warnt weiterhin vor Glätte durch überfrierende Nässe. Auf Potsdams Straßen ist es bisher ruhig geblieben, wie eine Polizei-Sprecherin auf MAZ-Nachfrage am Samstagnachmittag sagte. Auch in der Nacht habe es keine Unfälle gegeben. Sollte es auf den Straßen in den kommenden Stunden wieder glatt werden, rät sie, nur in wirklich dringenden Fällen mit dem Auto zu fahren und dabei so vorsichtig wie möglich zu sein.

Freitag, 19.30 Uhr: Winterdienst ist vorbereitet

Potsdams Straßen sind mit Sole vorpräpariert, um den ersten Schneefall abzufangen und sie gut räumen zu können, wie Stadtwerke-Sprecher Stefan Klotz auf Anfrage erklärte. Die Stadtentsorgung Potsdam (Step) ist mit der Räumung beauftragt und das auf 497 Kilometern Straße, 84 Kilometern Radweg sowie 6,9 Hektar Gehwegen und Kreuzungen, was knapp zehn Fußballfeldern entspricht. Die Teams starten von der Drewitzer Straße im Süden oder vom neuen Winterdienststützpunkt im Norden und räumen die Straßen je nach Einsatzplan.

Freitag, 14 Uhr: Was sagt ein TV-Wetterexperte?

Den Landkreis Potsdam-Mittelmark könnten Schnee, Sturm und Glatteis unterschiedlich treffen. ARD-Meteorologe Karsten Schwanke, der ursprünglich aus Ziesar stammt, prognostiziert den Landkreis in einer Randlage zum großen Schneefallgebiet, wie er der MAZ sagte. Er rechnet mit 15 bis 20 Zentimetern Schnee – in Richtung Potsdam eher abnehmend. Der Dauerfrost werde die Seen zufrieren lassen und „die Havel wird dicke Eisschollen tragen“. Mittelmarks Kommunen sind mit ihren Winterdiensten auf die Schneefront vorbereitet.

