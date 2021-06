Potsdam

Am Donnerstag hat Potsdam einen Hitzerekord erlebt, heute wird es wohl nicht kühler werden. Der gestrige Tag war der heißeste 17. Juni in der Stadt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen: Bereits am Vormittag wurden 29,6 Grad in der Landeshauptstadt registriert, am Nachmittag waren es dann dann 34,6 Grad Celsius. Auch für den heutigen Freitag gilt eine Hitzewarnung für Potsdam.

„Starke Hitzebelastung, maximal 33-37 °C, Tropennächte um 20 Grad“, lautet die Warnung der Meteogroup, „Freitag ist mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Potsdam zu rechnen“, sagt der Deutsche Wetterdienst. Unter Tropennächten versteht man solche Nächte, in denen die Temperatur zwischen 18 und 6 Uhr nicht unter 20 Grad Celsius absinkt. Das Problem: Die aufgeheizten Wohnungen gerade in Städten können sich dann kaum abkühlen, der Schlaf fällt in der Wärme schwer.

Keine Abkühlung in Sicht

Laut DWD und anderen Wetterportalen wird es auch in den nächsten Tagen keine Abkühlung geben. Im Gegenteil. Laut der Prognosen wird der Höhepunkt der ersten Hitzewelle 2021 in Potsdam am Sonntag erreicht. Die unterschiedlichen Vorhersagen der Wetterportale unterscheiden sich nur geringfügig. Bis zu 35 Grad im Schatten scheinen bis Ende der Woche in Potsdam derzeit möglich.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Wetterdienst sind weiter trockene und sehr heiße Luftmassen bestimmend. Für Freitag, Samstag und Sonntag werden bis zu 37 Grad vorhergesagt. Allerdings sind am Wochenende örtlich auch Schauer oder Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Ärzte geben Ratschläge

Torsten Schulze weiß, wie man sich an Hitzetagen richtig verhält. Der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am St.-Josefs-Krankenhaus gibt gesunden Erwachsenen – bei einer normalen Lebensführung und ausreichender Flüssigkeitsaufnahme – Entwarnung. Für sie bestehen in der Regel keine gesundheitlichen Gefahren. „Ältere Menschen und Menschen mit chronischen Erkrankungen sind durch anhaltende Hitze aber durchaus gefährdet“, so Schulze. „Bei diesen Personen werden insbesondere die Nieren, das Herzkreislaufsystem und die Atemorgane bei hohen Temperaturen zusätzlich stark belastet.“

Seen kühlen ab, Eis aber auch

Abkühlung bietet zum Beispiel ein Bad in einem der vielen Potsdamer Seen – aber Vorsicht, der Kreislauf kann stark belastet sein, lieber langsam ins Wasser gehen, als kopfüber hinein hechten. Eine Übersicht über die schönsten wilden Badestellen – allesamt getestet und bewertet – finden Sie hier. Sie wollen lieber (oder zusätzlich) ein kühles Eis? Die MAZ hat sich durch die Potsdamer Eisdielen geschleckt.

Von MAZonline