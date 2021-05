Potsdam

Im Süden Brandenburgs wird die Temperatur an diesem Maiwochenende innerhalb von nur drei Tagen um bis zu 26 Grad gestiegen sein. Zählt man den wahrscheinlich noch wärmeren Montag mit hinzu, könnten es sogar Steigerungen von 28 Grad Celsius auf einen Schlag werden. Die Meteorologin Helga Scheef vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam sagt zwar, dass starke Schwankungen bei den Temperaturen insbesondere in der Überangsphase der Jahreszeiten nicht ungewöhnlich sind, aber was die Region dieser Tage erlebe „ist natürlich schon ein Extremfall“.

Am Freitag erwischte Brandenburg das Tiefdruckgebiet Gregor, das weiter gen Osten zog und dabei kühle Luftmassen aus Nordwest nach Brandenburg leitete. „Deshalb hat es geregnet und es war auch sehr viel Schnee und Graupel mit dabei“, sagt Scheef. Besonders zwischen elf und zwölf Uhr Mittags machte sich kalte Luft aus sehr hohen Luftschichten bemerbar. In Potsdam maß man in dieser Stunde tatsächlich nur ein Grad.

Hoch aus Südeuropa bringt die Wende

Gestern zog aber ein schon länger in Südeuropa herrschendes Hoch von Frankreich aus weiter nach Osten. Ausgerechnet in der Kombination mit einem weiteren Tief über dem Nordostatlantik lässt dieses Hoch an seiner Nordflanke warme Luft aus dem Mittelmeeraum besonders in den Süden Deutschlands strömen. Aber auch in Brandenburg wurde es schon am Sonnabend wesentlich wärmer. Fast 20 Grad maßen die Thermometer. Am heutigen Sonntag schlägt der Luftstrom aus dem warmen Süden dann voll zu.

„Die Höchsttemperaturen können am Sonntag in Brandenburg bei bis zu 27 Grad liegen“, sagt Scheef. Das betreffe besonders den südlichen Bereich. Aber auch in der Uckermark dürfte es mit bis zu 23 Grad nicht allzu kühl werden. Am Montag erwarten die Meteorologen in Brandenburg dann sogar Temperaturen bis zu 29 Grad Celsius, während es im Süden Deutschlands schon wieder merklich kühler sein dürfte.

Ist es der Klimawandel?

„Solche extremen Schwankungen hat man nicht alle Tage“, sagt Scheef. „Aber man kann nicht aus einem einzigen Ereignis schließen, das ist jetzt der Klimawandel.“ Immerhin kannten ja auch frühere Generationen. den Begriff der „Eisheiligen“, wo um die Zeit vom 11. bis zum 15. Mai herum trotz vorher sehr warmer Tage plötzlich wieder Bodenfrost auftreten konnte, gibt Scheef zu bedenken.

Umgekehrt wisse man aus der Klimaforschung auch, dass die Wetterextreme mit dem Klimawandel zunehmen, betont Scheef. Dass wir jetzt erst den kältesten April seit 30 Jahren hatten und nun innerhalb von drei Tagen eine Temperatursteigerung erleben, zu der auch einer DWD-Meteorologin spontan kein Beispiel früherer Tage einfällt, gibt einem da schon zu denken.

Von Rüdiger Braun