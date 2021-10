Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Bereich Berlin-Brandenburg bereits seit dem frühen Mitttwochmorgen vor einem aufziehenden Herbststurm gewarnt – auch in Potsdam. Zwar begann der Mittwoch in der brandenburgischen Landeshauptstadt relativ warm, ruhig und mit einer aufgelockerten Wolkendecke, doch das änderte sich bereits am späten Vormittag. Der Himmel verdunkelte sich und es fing leicht an zu regnen. Wenig später aktualisierte der DWD die Warnung vor Windböen in Potsdam. Die Vorschau für den kommenden Tag sieht jedoch noch ungemütlicher aus.

Der DWD veröffentlichte nämlich bereits am Mittwochvormittag eine weitere Warnung: Für Donnerstag wird „markantes Wetter“ erwartet – Warnstufe 2: „Amtliche Warnung vor schweren Sturmböen“, teilten die Meteorologen mit. Im Verlauf des Donnerstags rechnen die Wetterexperten demzufolge mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 75 km/h und 90 km. „In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden“, so der DWD..

Stürmische Nacht erwartet

Es fließt derzeit immer mehr feuchte und sehr milde Luft nach Brandenburg und Berlin ein, teilte der DWD am Mittwochmorgen mit. So kann es am Mittwoch in Potsdam zwar noch bis zu 17 Grad warm werden, doch dann wird es voraussichtlich ungemütlich. 

Spätestens in der Nacht zum Donnerstag und dann am Donnerstagmorgen werden die ersten richtige Sturmböen in Brandenburg erwartet. Der Wind schwillt der Vorhersage zufolge am Donnerstagvormittag rasch an. Dabei muss verbreitet mit Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 85 Kilometer je Stunde, teilweise auch bis zu 100 Kilometer je Stunde gerechnet werden. Das entspricht den Windstärken neun und zehn. Vor allem in Gewitternähe sind auch orkanartige Böen der Windstärke elf mit bis zu 110 Kilometer je Stunde nicht ausgeschlossen.

Am Donnerstagabend beruhigt sich das Wetter

Gegen Abend lässt der Wind nach. Es ist stark bewölkt mit zeitweise schauerartigen Regen. Vor allem im Norden Brandenburgs werden auch Gewitter erwartet. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 15 bis 18 Grad. Für den Freitag wird ein frischer Südwest- bis Westwind mit teilweise stürmischen Böen vorhergesagt, der am Abend nachlässt. Es wird kühler. Die Temperaturen steigen nur noch auf bis zu 11 Grad.

Von MAZonline/ dpa