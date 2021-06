Wetterwarnung vor Gewitter und Starkregen am Mittwoch in Potsdam

Potsdam

Noch ist davon nichts zu merken, aber am Mittwochvormittag könnte es noch zu Gewittern und Starkregen kommen. Diese Wetterwarnung gibt der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch für Potsdam heraus. Zwischen 8 und 10 Uhr könnte Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Litern pro Quadratmeter und 25 Litern pro Quadratmeter in der Stunde auftreten.

Bereits am Dienstagabend warnte der Wetterdienst wie berichtet vor Gewittern und starken Sturmböen – wirklich stattgefunden hat in Potsdam beides nicht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Woche bleibt regnerisch

Laut Wetterdienst können auch im Laufe des Mittwochnachmittags noch Gewitter auftreten. Die Temperatur steigt auf Werte um 20 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. Auch am Donnerstag wird es in Potsdam wohl regnerisch. Das Thermometer soll 16 bis 19 Grad erreichen und auffrischender Wind in Böen aus Südwest wehen.

Lesen Sie auch Unwetterwarnung für Potsdam: DWD warnt vor Gewitter und Starkregen am Dienstagabend

Überwiegend stark bewölkt ist es dann am Freitag. Die Höchstwerte betragen 21 Grad, die Tiefstwerte 14 Grad. Der Wind bläst dann laut Wetterdienst leicht bis mäßig aus West.

Von MAZonline