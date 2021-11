Potsdam/Brandenburg/Havel

Große und kleine Bühnen laden zum Besuch ein. Hier eine Auswahl von Veranstaltungen auf den Brettern, die in Potsdam und in Brandenburg/Havel die Welt bedeuten.

Gefangen im Netz

Das Einpersonenstück „Gefangen im Netz“ wird mit Steffan Drotleff besetzt. Quelle: Juliane Menzel

Mit einem Klassenzimmerstück von Knut Winkmann über die Gefahren von Cybermobbing im Internet wendet sich das Brandenburger Theater an Zuschauer ab zwölf Jahre. Die Regisseurin Christiane Ziehl kann in Brandenburg auf eine äußerst erfolgreiche Jugendtheater-Arbeit zurückblicken. Diesmal verhandelt sie in einem Einpersonenstück mit Steffan Drotleff Fragen über Zivilcourage im realen Leben.

Premiere am 11. November, 17 Uhr. Weitere Aufführung am 12. November, 17 Uhr. Probebühne, Brandenburger Theater, Brandenburg an der Havel. Karten unter 03381/511-111.

The Rape of Lucretia

Dieses berühmte Gemälde von Artemisia Gentileschi steht im Mittelpunkt der Inszenierung von Isabell Ostermann im Schlosstheater im Neuen Palais. Quelle: Michael Lüder

Die tragische Schändung der Römerin Lucretia hat über Jahrhunderte viele Künstler inspiriert. Artemisia Gentileschi malte im 17. Jahrhundert das Gemälde „Lukretia und Sextus Tarquinius“, das Friedrich der Große erwarb und seinem Neffen zur Warnung vor unsittlichem Verhalten ins Neue Palais hängte. Die Potsdamer Winteroper kann 2021 endlich wieder im Schlosstheater stattfinden. Geboten wird eine selten aufgeführte Kammeroper von Benjamin Britten, der den antiken Stoff 1946 vertont hat. Douglas Boyd hat die musikalische Leitung, Isabel Ostermann führt Regie.

Premiere am 12. November, 19 Uhr. Weitere Aufführungen am 13., 20., 21. und 27. November, 19 Uhr. Schlosstheater im Neuen Palais. Karten unter 0331/ 98118.

ONE MORE THING

Szene aus der Performance von Adi Boutrous, einem Gastspiel aus Israel. Quelle: ARIEL TAGAR

Der israelische Choreograf Adi Boutrous erzählt, wie ostafrikanische Jugendliche rituell in die Erwachsenengesellschaft aufgenommen werden. Die Tänzer hinterfragen die Beziehung zwischen Männlichkeit, Macht und Zusammenhalt. Eine kraftvolle, dynamische und teilweise akrobatische Performance.

Deutschlandpremiere am 17. November, 19.30 Uhr. Weitere Aufführung am 18. November, 19.30 Uhr. Fabrik Potsdam, Schiffbauergasse, Potsdam. Karten unter 0331 / 24 09 23 oder tickets@fabrikpotsdam.de

Die Stützen der Gesellschaft

Guido Lambrecht schlüpft in „Die Stützen der Gesellschaft“ von Henrik Ibsen in die Haut von Investor Karsten Bernick. Quelle: Thomas M. Jauk

Die Dramen des norwegischen Dramatikers Henrik Ibsen haben sich als Blaupause ohne Verfallsdatum für Konflikte in der bürgerlichen Gesellschaft erwiesen. „Die Stützen der Gesellschaft“ handelt von einem erpressbaren Investor mit dunklen Flecken in der Biografie. Der Klassiker über den Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und Moral von 1877 wird in Potsdam von Sascha Hawemann inszeniert, der bis 2000 Oberspielleiter des Hans Otto Theaters war und älteren Theaterfreunden in bester Erinnerung ist.

Premiere am 19. November, 19.30 Uhr. Weitere Aufführung am 20. November, 19.30 und 28. November, 17 Uhr. Hans Otto Theater, Schiffbauergasse. Karten unter 0331/ 9811-8.

HOMO DEUS oder Der letzte Mensch

Der Regisseur Kai O. Schubert und der Künstlerische Leiter Andreas Hueck betreiben in Potsdam die Zimmerbühne des Poetenpacks. Quelle: Varvara Smirnova

Das Theater Poetenpack spricht von einem „transhumanistischen Theaterprojekt“, mit dem es einen Blick in die Zukunft wagen möchte. Die Inszenierung von Kai O. Schubert mit den beiden Schauspielern Peter Wagner und Felix Isenbügel verwandelt die Potsdamer Zimmerbühne in ein begehbares Museum mit lebenden Exponaten. Hier soll für ein fiktives Publikum der Zukunft dokumentiert werden, wie die Menschheit sich weiterentwickelt und abgeschafft hat.

Premiere am 26. November. Weitere Vorstellungen am 27. und 28. November. Zimmerbühne, Zimmerstraße 12b, Potsdam. Karten unter 0331 / 951 22 43 oder karten@theater-poetenpack.de

Von Karim Saab