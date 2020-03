Marquardt

Unter Widerstand wurde ein 37-jähriger Mann am Samstagmittag an der Obstplantage in Marquardt verhaftet. Zuvor soll er unberechtigt Grundstücke betreten haben und an den Häusern geklingelt haben.

Eine Zeugin hat die Polizei informiert, die den Mann ohne festen Wohnsitz und Ausweis mit auf die Polizeiwache nehmen wollte. Der Angeschuldigte leistete aber Widerstand und verletzte einen 47-jährigen Polizisten leicht. Der Polizist musste seinen Dienst für diesen Tag abbrechen. Nach einem Verhör durch die Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldige wieder entlassen.

Von MAZonline/jru