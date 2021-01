Widerstand gegen Schließung des Arbeitsgerichts in Potsdam

Gegen die vom Land geplante Schließung des Arbeitsgerichts Potsdam wegen eines Rückgangs der Fallzahlen formiert sich politischer Widerstand in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Die Linken wollen einen Grundsatzbeschluss herbeiführen, die CDU will das Justizministerium in den Hauptausschuss einladen.