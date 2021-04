Widerstand gegen geplante Hochhausbauten am Stern-Center Potsdam

Potsdam

In Drewitz gibt es Widerstand gegen die geplanten Hochhausbauten auf beiden Seiten des Stern-Centers: Nico Kögler, ein Drewitzer Anwohner, reagierte auf die entsprechende Berichterstattung der MAZ mit einem Brief, in dem er argumentiert, dass eine solche Bebauung für Potsdam und besonders den Standort „Gartenstadt Drewitz“ nicht geeignet sei. Unter anderem würden sich große Probleme bezüglich der Infrastruktur, Ökologie und Ökonomie ergeben.

In den vier geplanten Hochhäusern beiderseits des Stern-Centers sollen wie berichtet 850 Wohnungen entstehen. Die ersten Bewohner sollen Anfang 2025 einziehen. Dann werden die ersten zwei der vier planmäßig Hochhäuser bezugsfertig sein. Bis Ende 2022 ist der Baustart geplant.

Petition im Juli 2020 gestartet

Bereits im Juli 2020, als das Wettbewerbsergebnis für den geplanten Bau vorgestellt worden war, hatte Kögler eine Petition gegen den Bau ins Leben gerufen und für diese bis zum 1. Januar 2021 263 Unterschriften gesammelt. Auf der entsprechenden Petitions-Website vermeldete er, dass die Petition am 6. April mit der Bitte um Stellungnahme an die Stadtverwaltung Potsdam übergeben worden sei.

In seiner Argumentation bemängelt Kögler unter anderem, dass die Infrastruktur rund um die Neubauten nicht mit bedacht wurde. Mit den neuen Wohnungen und den damit einhergehenden neuen Anwohnern steige „der Bedarf an Ärzten, Verkehrsflächen, ÖPNV, Sportflächen, Schulen, Aufenthaltsflächen unweigerlich über das vorhandene Maß an“, heißt es in seinem Schreiben.

Hochhäuser hätten großen ökologischen Fußabdruck

„Durch die derzeitigen Planungen könnte Drewitz bis zu 18 Prozent mehr Einwohner:innen bekommen“, schreibt Kögler. Ein lebenswerter Stadtteil brauche allerdings Freiräume, welche besonders im direkten Umfeld (Sternstraße, Erich-Pommer-Straße, Eduard-von-Winterstein-Straße) nicht mehr gegeben wären. „Dazu kommt die bedrohliche Wirkung der Wohntürme, welche sich aus der Ballung von fünf Hochhäusern entsteht. Ein attraktives Umfeld ist das sicher nicht.“

Hochhäuser hätten zudem einen großen ökologischen Fußabdruck und damit eine negative Umweltbilanz: „Die Ressourcen, welche zum Bau und Betrieb eines Hochhauses eingesetzt werden müssen, sind überproportional hoch. Die ökologischen Folgen, welche zum Beispiel durch Grundwasserabsenkung, Reflexionen, und so weiter entstehen, können erhebliche Folgen für Mensch und Umwelt haben“, schreibt Kögler.

Wohnqualität in Drewitz würde durch den Bau gemindert

Seinen Ausführungen nach, würden Hochhäuser aufgrund der benötigten und teuren Technik -inklusive Wartung, Instandsetzung und Modernisierung - keinen bezahlbaren Wohnraum schaffen. „Statt einer Durchmischung sorgen Hochhäuser eher für Segregation und haben problematische soziale Auswirkungen auf Bewohner und Umfeld.“

Darüber hinaus führt er mehrere negative Einflüsse auf die bereits bestehenden Einfamilienhäuser und deren Anwohner in der Sternstraße auf: Die über mehrere Jahre erwartbaren Bauauswirkungen, wie Lärm, Schmutz, Feinstaub, Erschütterungen sowie die Auswirkungen auf Fauna und Flora seien nicht zumutbar und würden die Wohnqualität vor Ort mindern.

Von MAZonline