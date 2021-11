Wie Abba nach Potsdam kamen – als perfekter Tribute im Nikolaisaal

Potsdam

Am Anfang also „Voulez-Vous“, dieses so komplexe, kleine Stück, das wie aus einem Musical entnommen scheint, mit so viel Pathos und fast vornehm abstehendem kleinen Finger vorgetragen. Vorne Agnetha, immer noch so blonde Haare, weit hinab über die Schulter. Daneben Frida, die brünette, ernste Schönheit, eher von jenen Jungs verehrt, die mit dem ersten Schritt ein bisschen warten. Die erst ihre Briefmarkensammlung zeigen, bevor die Sache irgendwie verbindlich wird.

Im Potsdamer Nikolaisaal sitzen ziemlich reife Jungs und reife Mädchen, um die 60 Jahre sind die meisten, sie sind mit Abba nahezu in Echtzeit aufgewachsen – doch dass hier wenig echt ist auf der Bühne, das wissen sie am Dienstagabend selbstverständlich alle, das nehmen sie in Kauf. Sie huldigen der Band, die so tut, als könne man die beste Zeit des Lebens einfach anhalten und immer wieder auf die Bühne stellen.

„Wir sind hier, um Abba zu feiern“

Ist das wirklich möglich, diese Zeitspirale glaubwürdig zu inszenieren? Schon nach dem dritten Song, „Super Trouper“, wird deutlich: Ja, das geht! Wenn man die Augen schließt. Man hört die Stimmen und den Sound der Band, beides wirkt sogar ein bisschen besser als im Original. Darf man das sagen, oder ist das Gotteslästerung? Man hört hier nicht die Ehrgeizstimme von Helene Fischer, mit der sie neulich bei „Wetten, dass...?“ den Abba-Klassiker „SOS“ wie eine Nationalhymne gesungen hat. Diese Abba-Tribute-Band auf Potsdams Bühne ist beweglicher, lustiger, entspannter, gleich zu Anfang sagt sie: „Wir sind hier, um Abba zu feiern!“ Helene Fischer würde sagen, sie ist angetreten, um Abba zu verbessern.

Zweieinhalb Stunden geht der Abend, die Sängerinnen wechseln immer wieder die Garderobe, fast alles bleibt in Weiß, wie damals, als die 70er besoffen waren von den grellen Farben, die aus den 60ern herüberschwappten – das Weiß ist ein erschöpfter Endpunkt der Entwicklung, er sagt, dass man jetzt bitte nicht mehr über Drogen reden soll und über all die bunten Träume, sondern über Liebe. Ja, Liebe. Abba sind die Boten der besonders sauberen Liebe, denn in Schweden übertreibt man nicht. In Schweden schaut man, dass es allen gut geht. Das ist die Überschrift im Wohlfahrtsstaat.

Diese Abba-Mannschaft aber, die in Potsdam auf die Bühne tritt, kommt aus Italien. Ja, es ist wirklich eine ganze Mannschaft, nicht nur Agnetha (die eigentlich Angela Castellani heißt), Frida (Irene Pertile), Benny und Björn, sondern noch zwei Backgroundsängerinnen, ein zusätzlicher Mann an der Gitarre und einer am Schlagzeug. Lässt sich das verbinden, Schweden und Italien? Gerade bei der Liebe gibt es hier ja doch verschiedene Lesarten.

Die Italiener zügeln sich auf eine angenehme Weise, ihre Bühnenshow hält sich ans Original, das heißt, sie machen eher Bewegungen, die man vom Yoga kennt, zwei Schritte rechts, zwei links, die Hände drehen sich, als malen sie dort eine Acht – es ist die Zeit der Unschuld, so könnte man das heute schnell verklären, in einer Gegenwart, die in den Bühnenshows auf Pose setzt, die Frauen müssen sexy sein, die Männer kernig. Abba mussten das noch nicht, diesen freien Auslauf nutzen sie nach Kräften, auch in der Tribute-Show von Potsdam. Bei „I have a dream“ versammelt sich die Band am weißen Flügel, wo Benny spielt, nur im Stehen, nie im Sitzen, sie wärmen sich an dem Piano wie an einem Lagerfeuer.

Wenn man sich auf diesen Abend erstmal eingelassen hat, denn es kostet Überwindung, einem Imitat zu huldigen, dann hört man sogar einen leisen, schwedischen Akzent heraus, aber das ist sicher Einbildung. Nur Benny am Piano gibt dem Affen Zucker, er zeigt sich als ein wilder Italiener, der gerne möchte, dass der Saal in Potsdam Feuer fängt. Die Preußen aber lassen sich ein bisschen bitten, bevor sie letztlich doch bereitwillig und nahezu begeistert klatschen.

Da wir vom Zucker und dem Feuer reden: Als Björn nach knapp zwei Stunden „Rock me“ singt, steigt der Tourleiter auf die Bühne, ruft eine Ina aus dem Publikum zu sich, eine junge Frau, die von nichts weiß, bis ihr Partner aus dem Backstage kommt, ihr sagt, er habe eine Frage, weil er sie drei Jahre kenne, die schönsten seines Lebens: „Willst du meine Frau werden?“ Sie fällt ihm um den Hals. Abba spielen „I do, I do, I do“, das Paar, frisch verlobt, tanzt dazu. Das ist sehr viel auf einmal, doch wenn jemand den ganzen Wahnsinn unter einen Hut bekommt, dann sicher Abba, die so besonnen durch die 70er geschwebt sind, als sei das nur ein bunter Dia-Abend.

Von Lars Grote