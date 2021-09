Potsdam

Der Vorabend gehört zum Schwersten, was man stemmen kann im deutschen Fernsehen – es gab schon Direktoren in den Sendehäusern, die gestolpert sind über die Zeit zwischen dem Feierabend und dem Abendbrot, weil sie nicht wussten, wie man Schwung und Witz in diese Spanne zwischen sechs und acht platziert, bis der Fernsehabend dann ab 20 Uhr in einer gut geschmierten Automatik wie von selber läuft.

Wer um 18 Uhr im Durchschnitt vier Millionen Menschen vor den Fernseher holt, hat viel verstanden vom Gemüt des Sendeplatzes. Der „Soko Potsdam“ im ZDF ist das mit der vergangenen dritten Staffel gelungen. Der Erfolg kann mit der Schönheit der Stadt zu tun haben. Oder mit der Freundlichkeit von Anja Pahl, die zum Gespräch in Trainingsjacke kommt, einer Form von Lässigkeit, die auch im Nachtleben nach 22 Uhr zu Hause ist.

13 Folgen mit Kommissarin Tamara Meurer

Doch genau genommen kann sich Anja Pahl mit diesen vier Millionen Leuten noch nicht schmücken, denn sie fängt erst an in Potsdam. In der vierten Staffel ist sie eingestiegen, ab Montag laufen wöchentlich die 13 Folgen. Als Kommissarin Tamara Meurer löste sie die Luckenwalder Schauspielerin Katrin Jaehne ab, die bislang als Ermittlerin Sophie Pohlmann auftrat.

Pahl kommt vom Theater und Musical, dort hat sie sich einen Namen gemacht. Im Ohr klingt noch der Satz einer Agentin, vor Jahren sagte sie, „wenn man mit 30 nicht gedreht hat, dann kann man’s auch vergessen.“ Lange hing das wie ein Urteil überm Lebenslauf von Anja Pahl, die mittlerweile über 40 ist, bis sie den Hinweis kriegte von Kollegen, dass in Potsdam eine Rolle im Vorabendkrimi gesucht werde. „Großes Herz mit Berliner Schnauze, gerade heraus und auch mal für ein Bierchen zu haben“, so stand es im Profil. „Das bist doch du!“, sagten die Kollegen. „Ja, das könnte ich sein“, überlegte Anja Pahl.

Auch Luna Kunath (Caroline Erikson, r.) trifft zum ersten Mal auf ihre neue Kollegin Tamara Meurer (Anja Pahl, l.). Nachdem ihre beste Freundin Sophie Pohlmann die Polizei verlassen hat, werden von nun an die beiden Kommissarinnen zusammen ermitteln. Quelle: Gordon Muehle

So wurde sie zur Kommissarin Meurer, die gut dosiert und dennoch unverstellt mit der Berliner Schnauze in die Serie stieg. „Ich bin Berlinerin, aber mit Dialekten ist das so eine Sache – ich liebe sie, aber sie können auf den Keks gehen.“ Besonders das Berlinern könne „simpel wirken“, wenn man es übertreibt. Es fange an „zu eimern“, Anja Pahl lacht. Es werde breit und breiter, man müsse dann die Bremse ziehen.

Dreh mit Anja Pahl an Potsdamer Ufern

Von März bis Ende Juli haben sie gedreht, jeden Tag am Set einen Corona-Test, Anja Pahl wurde um sechs Uhr morgens in Berlin-Pankow abgeholt. „Mit dem schwarzen Panther“, so hat sie das Auto der Produktion genannt. Um 20 Uhr war sie zurück. Sie haben acht bis zehn Szenen pro Tag gedreht, „sehr viel Arbeit, früher gab es mehr Zeit für die Drehs“, sagt sie. „Wir haben uns maximal ins Zeug gelegt, es ging bis an die Grenze – doch das Ergebnis ist sehr professionell geworden.“ Sie haben an Potsdams Ufern gedreht, in der Universität, auf dem Wasser, in Teltow und im Neubaugebiet. Ein Querschnitt, viele Farben kommen vor. „In den letzten Folgen der neuen Staffel öffnet sich die Handlung, wir gehen nach draußen und holen die Stadt noch mehr in unsere Geschichten“.

Montags 13 neue Folgen Anja Pahl, geboren 1975, wuchs in Berlin-Mitte auf, sie studierte an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig und debütierte am Schauspiel Leipzig, wechselte an das Neue Theater Halle und arbeitete am Staatstheater Braunschweig. Sie kehrte nach Berlin zurück und spielte am Theater am Kurfürstendamm und am Theater am Potsdamer Platz. „Soko Potsdam“ ist eine deutsche Krimiserie im ZDF, sie wird seit März 2018 von der Firma Bantry Bay Productions GmbH produziert. Der Potsdamer Ableger ist das neunte Mitglied der „Soko“-Reihe, die 1978 unter dem Titel „Soko 5113“ (später: „Soko München“) gestartet wurde. Die erste Folge der „Soko Potsdam“ war im September 2018 zu sehen. Die vierte Staffel der „Soko Potsdam“ beginnt mit der Folge „Wenn es dunkel wird“, sie ist am kommenden Montag, 20. September 2021, ab 18 Uhr im ZDF zu sehen. Die weiteren Folgen der 13-teiligen Staffel folgen im Wochenabstand.

Mit einem Kollegen ist sie privat durch Potsdam spaziert, „es gab Ecken, die sahen aus wie die Toskana“, die beiden standen zwischen Pfingstberg und Jungfernsee. „Guck mal, wie schön“, schwärmte Anja Pahl, ihr Kollege hat entgegnet, „das kann man sich im Leben nicht erarbeiten, das erbt man.“ Sie lachten freundlich. „Wenn ich aus Berlin in eine Stadt wie Potsdam komme, denke ich: Wie hübsch ist es hier, und wie angenehm ruhig!“ Anja Pahl stellt fest: „Berlin hat sich verändert, ich möchte nicht mehr direkt im Zentrum leben. Zu viel los.“

45 Minuten „Soko Potsdam“, das heißt Tempo

Ins neue Team hat sie sich mittlerweile eingefunden, „zum Ende der neuen Staffel gibt es einen enormen Zuwachs, was die Energie des Zusammenspielens betrifft, zunächst war es ein Betasten.“ Die Sendelänge der „Soko Potsdam“ liegt mit 45 Minuten auf halber Strecke eines „Tatorts“, „es sind andere Bilder, ein anderes Tempo, aber ich sehe das gerne, wir kommen auf den Punkt.“

Die „Soko Potsdam“ sei ehrlich, es gebe nachvollziehbare Charaktere, glaubt Pahl, „einer macht Diät, der andere hat das Joggen neu erfunden, der Nächste ist frisch getrennt.“ Das Alltägliche wird eingestreut, das mache die Storys greifbar: „Ich hab’ jetzt eigentlich Hunger, wir müssen trotzdem raus, ungünstig…“ Solche Sätze klingen ungekünstelt. Auch Anja Pahl mag es nicht gerne prätentiös. Sie zieht die Trainingsjacke an. Raus aus dem Vorabend. Hinein ins ungeschminkte Berlin.

Von Lars Grote