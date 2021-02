Wie Anna Leman den menschenleeren Nikolaisaal per Zoom zum Jubeln bringt

Potsdam

Anna Leman und Band haben es am Freitagabend geschafft, auch im interaktiven Online-Konzert die Nähe und Intimität des Jazz zu feiern.

Wie war die Band drauf?

Die Cellistin trug pinke Hose, man hatte vergessen, dass es sowas in der Welt da draußen überhaupt noch gibt – man hat sich ja seit einem Jahr daheim mit einer grauen Jogginghose eingerichtet. Doch Anna Leman, die Frau aus München, Sängerin und Kopf der Band, verkörpert eher den Typus „Blonde Schwedin“, der im Jazz seit jeher einen Ruf wie Donnerhall genießt. Leman war Freitag in Potsdams Nikolaisaal nahbar, und doch entrückt mit ihren Liedern, die in diese schweren Tage passen: Melancholie gibt hier die Schlagzahl vor, getrieben stets von einer Handvoll Optimismus.

Wie waren Sound und Bühne?

Die Bühne tat, als wäre nichts gewesen, sie hat sich rausgeputzt, dominiert von Lila und Türkis, den Farben, in denen sich Konzerte auch in besseren, pandemiefreien Zeiten präsentieren. Was soll man sagen über einen Sound, der sich per „Zoom“ mitteilt... Er scheppert nicht, das ist ja schon ein Qualitätsmerkmal. Die Tiefe eines Kontrabasses fehlt im Wohnzimmer, es kitzelt nicht im Bauch, dafür fehlt dem Laptop schlicht die Resonanz. Doch kein Grund zum Mäkeln, der Sound ist zweitrangig, wichtig war, das Anna Leman den Ton traf: Sie erzählte frei und unbefangen zwischen ihren Liedern. Da war es wieder, das Gefühl, hautnah dabei zu sein, wenn Kunst das Leben auf den Punkt bringt.

Wie war die Stimmung im Publikum?

Die Leute konnten chatten, das taten sie nach Kräften. Viele Freunde der Band waren vor den Bildschirmen, sie wurden eingeblendet auf der Wand hinter der Bühne, Anna Leman konnte sehen, wer ihr applaudiert – doch konnte sie nicht hören. Die Leuten schrieben nette Sachen, „Wunderschön“, „Sexy Drummer!“, „Was für eine Stimme“. In diesen Zeiten, die einen in die eigenen vier Wände sperren, ist man schnell bereit, sich hinreißen zu lassen von Musik, die in den Kopf und in den Körper geht, und beides endlich wieder furios verbindet. Man fühlt sich wieder als kompletter Mensch.

Was waren die besonderen Momente der Show?

Ein Höhepunkt war ohne Zweifel „I can’t help falling in Love with you“, fast mit dieser Menge Schmalz, die wir von Elvis kennen. In Anna Lemans Fassung wirkt die Liebe unverbindlicher, wenn könnte sagen: beiläufiger. Vielleicht hält sie nicht das ganze Leben, nur ein paar Stunden, doch diese Stunden sind, wenn man der Stimme Anna Semans lauscht, unvergesslich.

Fazit

Es gibt noch Nähe in der Pandemie, auch am Laptop lässt sich dieses warme Miteinander spüren. Zu verdanken ist das einer Moderatorin, die immer wieder Komplimente aus dem Chat hinüber auf die Bühne trug, die nicht den Zampano gegeben hat, sondern nahezu wie eine Freundin wirkte. Und natürlich darf man Anna Leman dazu gratulieren, dass sie den menschenleeren Saal mit einem Flair verzaubert hat, als stünde sie in einer vollen Kneipe, deren Zuneigung sie aufsaugt und in ihre Lieder steckt. Jazz war immer die Musik der Distinktion, um sich abzugrenzen und als Individuum zu gelten – im Nikolaisaal hat der Jazz die Menschen zusammengeführt, auch wenn sie weit verstreut an den Computern saßen. Ein kleines Wunder. Und ein schönes!

Von Lars Grote