Potsdam

Nächtliche Autofahrten und Spaziergänge, den Staubsauger laufen lassen – in ihrer Not greifen Eltern oft zu unorthodoxen Maßnahmen. Wie Kinder zufrieden einschlafen können, wird jetzt in einem Workhop verraten, bei dem es um Rituale, indiviuellen Schlafbedarf und die Begleitung in den Schlaf geht, damit der Abend und die Nacht bald ohne schlechtes Gewissen wieder den Eltern als Paar gehören.

Den Eltern-Workshop für ein entspanntes Familienleben veranstaltet der Verein „ Potsdam bewegt Bildung“ am kommenden Mittwoch, dem 26. Februar, von 18 bis 21 Uhr im Babelsberger Familiencafé „Mr+Mrs Klitzeklein“, Konsumhof 1-5.

Die Kursgebühr beträgt 33 Euro pro Person. Anmeldung unter www.mr-mrs-klitzeklein.de/events. Inhaltliche Nachfragen per Email an Kursleiterin Katja Lehmann unter katja@potsdam-bildung.de.

Von maz-online