Potsdam

Brunhild, das ist die stolze Dame aus den Nibelungen, mal Kämpferin und mal Geliebte, die eher prekär durch diese Sage läuft – denn die Nibelungen sind noch etwas wilder und noch unsortierter als die „Buddenbrooks“, was etwas heißen will. Darum hat sich das Potsdamer Musiktheater-Ensemble Lyriden*18 vorgenommen, den Platz der Brunhild (Anthea Heyner) in dem Stück zu präzisieren. Am Donnerstagabend war die Uraufführung von „Brunhild“ in der Potsdamer Schinkelhalle zu sehen, zwei Stunden lang wurde hier buchstabiert, wie eine Frau der Nibelungen mit den Mitteln aktueller Seelenkunde Fuß fasst unter Männern, die nicht nur an das Eine denken, sondern gleich an alles Drei: Vögeln, Kriegführen und Machosprüche. Die Sprücheklopfer heißen Gunther (Brunhilds Gatte, gespielt von Jacob Keller), Siegfried (Falk Philippe Pognan) und Hagen (Katrin Schönermark). Hagen aber läuft letztlich über zum „Team Brunhild“.

Auch eine Psychologin steigt auf die Bühne

Ja, es geht modern bei dieser Brunhild zu, es gibt hier sogar eine Psychologin (Anja Kunzmann), die sich einmischt auf der Bühne, etwas unbeholfen auf den hohen Schuhen, doch sehr informiert in puncto Feminismus. Feminismus? Ist das Letzte, wovon die Ritter hören wollen, darum möchten sie die Psychologin schnell entsorgen, sie wegtragen, ihr den Mund verbieten. Doch die Zeiten sind nicht mehr so rüde und so festgefahren wie im Mittelalter, jede Diskussion hat heute ihren Platz. Weil es bei den Lyriden deutlich interessanter zugeht als bei Facebook, führt der Diskurs auf der Theaterbühne letztlich gar zur Einsicht, dass Männer nicht mehr tun und lassen können, was sie wollen.

Brunhild wurde vergewaltigt, so viel steht fest für das Ensemble aus vier Frauen und zwei Männern, Regie führt Uta Hertneck, sie hat mit ihrem Mann, Marcus Hertneck, den Text entstaubt. Gunther führt in diesen Abend ein, vorgeblich locker, herrlich unbeholfen, er lotet aus, was Männer dieser Tage überhaupt noch sagen dürfen. Das ist der Auftakt eines starken, unterhaltsamen und nicht nur beiläufig politischen Abends. Die Bühne steht dort ohne Inventar oder Kulisse, die Epoche wird nicht definiert, es könnte heute spielen oder damals.

Die verstockte Brunhild stellt sich ihrem Trauma, endlich kommt sie wieder zu Kräften, untermalt vom kleinen Orchester, fünf Instrumente stark, vom Cello bis zu modernen Samples. Dieser Auszug aus Brunhilds Biografie entschlüsselt uns das Mittelalter, es formt die alten Fragen, die sich auch im 21. Jahrhundert stellen. Antworten geben die Lyriden nur bedingt, sie setzen auf Fußnoten, Fingerzeige und einen gewitzten Feminismus.

„Brunhild“ in der Schinkelhalle, Schiffbauergasse 4a, Potsdam. Weitere Aufführungen am 29., 30., 31. Oktober um 19.30 Uhr. Tickets unter www.lyriden18.de

Von Lars Grote