Ohne Ausbildung und Studium: Wie der Potsdamer Clemens Porikys zum Star-Fotografen wurde

Das Klebeband hilft nicht, das Schlauchboot zischt. Als sich Clemens Porikys für ein Foto aus dem Boot lehnt, dippt sein Ellbogen kurz in den Hasengraben am Heiligen See. Nur wenige Zentimeter über dem Wasser klickt seine Kamera. Stundenlang. Bis die Supermodel-Liebesbeziehung für immer festgehalten ist. „Du bist nur so gut, wie dein letztes Foto“, sagt der 34-Jährige nach dem Fotoshooting für die Gala.

Im Magazin ist keine Spur der harten Arbeit des Society-Fotografen zu sehen. Der Blick in das Magazin wirkt wie das Scrollen durch makelfreie Instagram-Galerien. Auch digital zählt das letzte Foto am meisten und wird von den Nutzern bis zur perfekten Beiläufigkeit inszeniert. Fotografieren und Posen ist für jüngere Generationen Alltag. Was unterscheidet Porikys von all den „Photografinatives“, wie er die mindestens zehn Jahre jüngere Generation Smartphone nennt?

Berufsfotografie vs. Instagram

Clemens Porikys hat nie eine Fotoausbildung absolviert, nicht studiert und pflegt auch seinen Instagram-Account nur alle paar Wochen. Dennoch ist die Fotografie seit seiner Kindheit Teil seines Lebens. Sein Vater ist Fotograf, die erste eigene Kamera bekam er von seiner Großmutter mit sechs Jahren. „Meinen ersten Film habe ich auf der Freundschaftsinsel voll geknipst“, sagt der Potsdamer, der heute in Berlin lebt. Aufgehört hat er seitdem nicht.

Clemens Porikys hat weder eine Ausbildung, noch studiert. Trotzdem ist der Potsdamer heute Star-Fotograf.

Ganz im Gegenteil. Für Porikys ist das Fotografieren die Art, wie er mit der Welt in Kontakt kommt. „Es fällt mir manchmal schwer, mit fremden Menschen zu kommunizieren. Das Fotografieren macht es leichter. Man kann sich schneller in Situationen rein bringen, aber auch andersherum“, erzählt er.

Selfies postet er dabei selten. Er mag den Moment, jemanden darzustellen, der sich gerade selbst darstellt. „Es gibt dann einen Augenblick, in dem beide Charaktere in einem Frame korrelieren“, erzählt Porikys.

Handschrift: Falsch belichtet

„Das macht man so nicht“, würde ein ausgebildeter Fotograf bei seinen Bildern sagen. Das weiß Porikys: „Ich finde das gut so. Ich mag es, wenn das Bild leicht überbelichtet ist und ausbrennt oder der Kontrast zu heftig ist.“

Die Schauspieler David Morrissey, Heike Makatsch, Oliver Masucci und Lars Eidinger – sie alle schauten in den blendenden Blitz von Porikys und werfen auf seinen Bildern harte Schatten an die Wand. Die überbelichteten Fotos wirken oft vertraut und natürlich, wie der Blick eines Freundes hinter die Kulissen von Galas und Festivals.

Es ist ein bisschen wie bei dem Fotografen Juergen Teller, von dem sich Porikys inspirieren lässt: Die Motive wirken wie besondere Alltagsmomente, der kleine poetische Ausbruch aus dem Gewöhnlichen. Authentisch, aber ganz sicher inszeniert – das hat Porikys bei dem Berliner Fotografen Alexander Straulino und dem Hamburger Martin Bauendahl gelernt.

Um 13.47 Uhr Profi sein

Zwei Jahre war er Straulinos und Bauendahls Assistent und lernte, wie man ungewöhnliche Ideen im Studio ganz genau umsetzt. Heute plant er auf diese Weise große Produktionen für Illustrierte und Designer wie Paul Davis durch. Er bastelt Teile für collagierte Bilder, die sich seine Mitarbeiter am Set erst einmal nicht vorstellen können.

Porikys Stil liegt zwischen Teller, Straulino und anderen. „Kreative Arbeit setzt sich immer aus dem zusammen, was man mal wahrgenommen hat. Daraus entsteht dann was Neues“, erklärt er seine Arbeit.

Auch die Fotos auf Instagram sind ein Produkt dessen, was die Nutzer von ihren Vorbildern in der App und in der Werbung wahrnehmen. Die Antwort darauf, warum die Fotos von Clemens Porikys von den Fans der Stars wahrgenommen werden, ist einfach. Der Weg zu ihr allerdings lang. „Ein gutes Foto kann jeder machen,“, erklärt Porikys „aber um 13.47 Uhr ein gutes Foto zu machen, da fängt Professionalität an.“ Für seine Fotos gibt es oft nur einen Versuch.

Als Autodidakt an die Spitze Clemens Porikys wurde 24. März 1985 in Potsdam geboren. Er besuchte die Voltaireschule und lebte erst in der Berliner Vorstadt, dann in Babelsberg. Heute lebt der 34-Jährige in Berlin, weil dort die Kontakte in die Fotografieszene besser sind und er in der Hauptstadt auch ein Start-up aufbaut, das sich mit einer automatisierten Fotodatenbank beschäftigt. Es heißt „Face-Ident“. Ohne Fotoausbildung oder Studium arbeitet er regelmäßig für illustrierte Magazine wie die Gala, den Burda Verlag und PR-Agenturen sowie für Designer wie Lacoste, Paul Davis und Chanel. Das Fotografieren brachte Porikys sich selbst bei. Als erster Assistent beim Berliner Fotografen Alexander Straulino lernte er das technische Handwerk sowie die Planung von Studioproduktionen. Im Waschhaus in Potsdam hat er 2011 unter dem Titel „Red Wall“ verschiedene Ausstellungen kuratiert. Darunter auch seine eigene über die Rockband „The Setting Son“, welche er ein Wochenende lang begleitete. Zuletzt hat er für eine Geschichte das Potsdamer Model Franziska Knuppe und ihren Mann zum Ehejubiläum abgelichtet.

Von Jan Russezki