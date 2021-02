Potsdam

Vorlesungen und Seminare finden zu Hause vor dem eigenen Laptop statt, Kneipen und Cafés sind im Corona-Lockdown und wann das nächste Konzert stattfindet, kann derzeit niemand sagen. Für viele Studierende beschränkt sich ihr zwischenmenschlicher Austausch zur Zeit auf wöchentliche Zoom-Konferenzen oder Gespräche in der WG-Küche. Studieren in Zeiten von Corona ist zu einem sehr einsamen Unterfangen geworden.

Besonders schwer ist die Situation für Studierende, die in der Pandemie ein oder mehrere Semester im Ausland verbringen. Neue Freunde finden, eine fremde Kultur entdecken oder eine andere Sprache lernen – all das, was ein Auslandssemester für junge Menschen so spannend macht – ist im Lockdown kaum möglich. Trotzdem sind viele Studierende froh, in der Pandemie in einem anderen Land sein zu können.

Als Cousin sich bewirbt, gab es noch kein Coronavirus

Eine von ihnen ist Cassandre Cousin. Die 21-Jährige Studentin der Universität Grenoble im Südosten Frankreichs studiert seit Oktober Geschichte und Politikwissenschaft in Potsdam, seit Juli lebt sie hier. Ihre Entscheidung, ein Erasmus-Auslandssemester in der Corona-Pandemie zu absolvieren, hat sie bis heute nicht bereut. „Ich wollte schon immer einmal in Deutschland leben“, sagt sie. Bereits in der Grundschule lernte sie Deutsch. Später, an der Uni, hat sie sich gleich für ein Erasmus-Semester in Deutschland bemüht.

Auslandsstudium in der Pandemie Aus dem Ausland: In Wintersemester 2020/21 studieren 96 Studierende ausländischer Universitäten an der Uni Potsdam. Das ist etwa die Hälfte der sonst üblichen Menge. Ins Ausland: 87 Studierende der Universität Potsdam nehmen derzeit am Erasmus-Programm teil. Normalerweise sind es rund dreimal so viele. Einige Partneruniversitäten haben den Austausch wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Viele Studierende hatten ihre Auslandsaufenthalte zunächst nur um ein Semester verschoben und mussten nun aufgrund verschärfter Einreisebestimmungen, dem Infektionsgeschehen im Gastland oder wegen großer Einschränkungen vor Ort komplett darauf verzichten. Studierende, die nicht nach Deutschland kommen können oder möchten, erhalten von der Universität Potsdam die Möglichkeit, ausschließlich online zu studieren. Auch die Betreuung, die Sprechstunden und Einführungsveranstaltungen finden digital statt. Dieses Angebot wird vereinzelt wahrgenommen.

Als Cousin sich im Herbst 2019 beim International Center ihrer Uni um einen Studienplatz in Deutschland bewirbt, gab es noch kein Coronavirus, keinen Lockdown und keine Reisebeschränkungen. Als es dann im Sommer vergangenen Jahres so weit war, wollte sie trotzdem gehen, Corona hin oder her. „Ich habe mich so lange darauf gefreut“, sagt Cousin, „ich wäre sehr traurig gewesen, wenn ich es hätte verschieben müssen.“

Corona führt zu Rückgang bei Erasmus-Aufenthalten

Corona führt zu einem massiven Rückgang von Auslandsaufenthalten im Rahmen des Studiums: Zur Zeit studieren 96 Studierende ausländischer Universitäten an der Uni Potsdam, in normalen Jahren sind es rund doppelt so viele. Bei den Studierenden aus Potsdam, die ins Ausland gehen sind die Zahlen noch stärker gesunken: Im Wintersemester 2020/21 gingen 87 Studierende an eine Universität im Ausland – gerade mal ein Drittel der sonst üblichen Zahlen.

Online -Vorlesung in einem leeren Hörsaal der Uni Potsdam. In der Corona-Pandemie setzt die Uni auf digitale Lehre. Quelle: Friedrich Bungert

Im Sommer habe sich das Leben in Deutschland noch beinahe normal angefühlt, erzählt Cassandra Cousin. An den Wochenenden fuhr sie oft nach Berlin oder besuchte die Schlösser und Museen in Potsdam. Umso stärker die Corona-Infektionszahlen zunahmen, desto weniger wurden ihre persönlichen Kontakte. Ihr Studium fand ohnehin fast ausschließlich am Bildschirm statt. Nur für ein Seminar musste sie wirklich in die Uni fahren. Im Dezember wurde dann aber auch dieser Kurs ins Netz verlegt.

Gemeinsame Kochabende im Studierendenwohnheim

„Es ist traurig, dass wir kaum etwas unternehmen können“, sagt Cousin. Sie habe sich bewusst für Potsdam entschieden, wegen der Nähe zu Berlin. Jetzt liege jedoch alles, wofür Berlin bekannt sei – Kultur, Clubs, Bars – auf Eis. Sie ist Schwimmerin, würde gern wieder trainieren, doch seit sie in Deutschland ist, sind die Schwimmhallen die meiste Zeit geschlossen. Trotzdem versucht sie, das beste aus der Situation zu machen.

Cassandre Cousin lebt im Wohnheim in der Kaiser-Friedrich-Straße, zusammen mit vielen anderen ausländischen Studierenden. Ihre Zimmernachbarn kommen aus Italien, Griechenland, Spanien oder China und sie alle sitzen im selben Boot. Da sie kaum Kontakte nach draußen haben, verbringen sie viel Zeit miteinander im Wohnheim. Einmal die Woche kochen sie in ihrer Gemeinschaftsküche. Abwechselnd gibt es typische Gerichte der verschiedenen Länder – letzte Woche, erzählt Cousin, haben zwei Kommilitoninnen aus Griechenland Moussaka gemacht, diese Woche gab es selbstgemachte Wan Tans zum chinesischen Neujahrsfest.

Lieber in Deutschland als in der Schweiz in der Pandemie

Trotz der Einschränkungen in der Corona-Pandemie fühlt sich Cassandre Cousin wohl in Potsdam. In Deutschland, findet sie, funktioniere der Kampf gegen das Coronavirus viel besser als in Frankreich. „Das Leben geht trotz Corona weiter“, sagt sie. Als sie noch in Grenoble war, habe es zeitweise eine Ausgangssperre ab 18 Uhr gegeben, wer sich nicht daran hielt, wurde von der Polizei angehalten. „Hier fühle ich mich nicht so überwacht“, sagt sie.

Anouchka Bodenmann, 22, im Sommer vor dem Neuen Palais in Potsdam. Quelle: Privat

Cousins Kommilitonin Anouchka Bodenmann aus der Schweiz empfindet das ähnlich. Sie studiert Russisch und Germanistik an der Universität Genf und ist ebenfalls seit Oktober in Potsdam immatrikuliert. Die 22-Jährige lebt während ihres Auslandsstudiums in Berlin. Auch sie hat das Gefühl, in Deutschland während der Corona-Pandemie besser aufgehoben zu sein.

Präsenzunterricht trotz steigender Infektionszahlen

Als die Infektionszahlen in der Schweiz im Herbst drastisch anstiegen, habe es an ihrer Heimatuni nach wie vor noch Präsenzunterricht gegeben. Sie hat allein vier Kommilitonen in Genf, die mit Corona infiziert waren, in Deutschland kenne sie niemanden. Sie sei froh, dass sie in Potsdam vor allem Distanzunterricht habe. Wegen der Lage in der Schweiz wollte sie sogar an Weihnachten nicht nach Hause fahren. „Ich habe mich nicht wohl mit dem Gedanken gefühlt, meine Großeltern in dieser Situation zu sehen“, sagt sie. Also blieb sie in ihrer Wohnung in Berlin „Ich fühle mich hier sicherer, auch wenn die Regeln viel schärfer sind als in der Schweiz“, sagt sie.

Wenn die Beschränkungen gelockert werden, möchte sie als erstes wieder Sport machen gehen. Schlittschuhlaufen oder Klettern gehen. Was ihr besonders fehlt im Corona-Lockdown? Die Museen in Berlin, sagt sie, weniger die Clubs und Bars. „Ich komme aus einem sehr kleinen Dorf, mir fällt es nicht so schwer, ohne Nachtleben auszukommen“, sagt sie und lacht.

Von Feliks Todtman