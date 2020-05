Homeschooling in der Corona-Krise: Ablauf wie zu Schulzeiten

Brandenburger Vorstadt

„Manche Aufgaben verstehen auch wir Eltern nicht“, sagt Petko Beier: „Das ist in der Grundschule alles sehr didaktisch angelegt, und wir sind keine Pädagogen.“ In der Schule könne die Lehrerin das sofort erklären, im Homeschooling der eigenen vier Wände geht das nicht.

Für Beier (49) und seine Lebensgefährtin Katharina Kaufmann (44) war bei der Nachricht von den anstehenden Schulschließungen sofort klar, dass Emma (8) zu Hause bleiben wird: Der selbstständige Sportfotograf ist mangels internationaler Sport-Events faktisch erwerbslos und sucht von daheim andere Einkommensquellen, während seine Frau Betreuerin in einer 1:1-Pflege eines Beatmungspatienten ist, im Schichtbetrieb. Sie darf auf keinen Fall irgendeine Krankheit zum Patienten tragen, doch im Kita-Notbetrieb ist das nicht auszuschließen; also geht das nicht. So haben sie das Spielen und Toben im Hof streng unter Aufsicht, achten auf Abstände, aber meistens spielt Emma allein.

Anzeige

Auf den Spielgeräten im Hof klettert und toben keine Kindergruppen mehr. Quelle: Rainer Schüler

Weitere MAZ+ Artikel

Kein Spiel mit Freunden mehr

„Anfangs war das nicht so schön“, erzählt Emma: „Meine beste Freundin Clara hab ich nur einmal gesehen in der Zeit, beim Videotelefonieren, Frieda und Jenny gar nicht..“ Auch die Schule fehlt ihr, die Kameraden, die Lehrerin, die Hofpause. „Das mit den Abständen ist einen Kind schwer zu erklären“, sagt der Papa: „Da flossen viele Tränen.“

Damit Schule auch zu Hause Schule ist, haben sie einen Zeitplan aufgestellt. Aufgestanden wird zwischen sieben und acht; nach dem Frühstück gibt es Stunden wie im Unterricht: Die Fächer wechseln; es gibt ja reichlich Aufgaben. „Wir sind sehr dankbar, dass die Lehrerin das so gut organisiert“, sagt Beier: „Ich kenne da ganz anderes: Das werden Kinder von ihren Schulen komplett allein gelassen, keine Aufgaben, gar nichts.“ Hier aber gibt es sogar Vorlese-Podcasts der Lehrerin und eine wöchentliche Videokonferenz.

Das Schwierigste immer zuerst

Als es los ging mit dem Homeschooling, hatte man ein anderes System: Emma wollte immer zuerst die Aufgaben erledigen, die sie am wenigsten leiden konnte und die sie am schwierigsten fand. „So wie beim Essen“, sagt der Vater, „behielt sie sich das Beste bis zum Schluss.“ Doch in der Schule läuft das nicht so; also änderten sie es.

Machen die Hausaufgaben Spaß? „Mal so, mal so“, sagt sie. Sport findet sie in der Schule am schönsten, aber das fällt ja derzeit aus. Sie fährt mal Rad mit Papa, der früher Triathlet war und beruflich vor allem mit solchen Extremsportarten zu tun hatte. Da es keine solchen Großveranstaltungen mehr gibt und dieses Jahr wohl auch nicht, muss sich der Fotograf in seiner eigentlichen Hochsaison April bis Oktober beruflich neu orientieren, fotografienah am besten, doch das erfordert Schulungen und Investitionen in Technik. In den gelernten Beruf als Bauingenieur zurückzukehren, scheint illusorisch.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Katharina Kaufmann gewinnt der Corona-Krise auch Positives ab: „Es gibt nicht nur Probleme. Das ist auch eine Chance für die Kinder, Selbstständigkeit zu üben, und für die Familie im Zusammenspiel von Kindern und Eltern.“

Alleinerziehende sind überfordert

Dieses Zusammenspiel war und ist bei Anne Schulz eine Herausforderung, der die allein erziehende Mutter dreier Kinder oft nicht gewachsen ist. Die selbstständige Möbeldesignerin hatte wegen Corona schlagartig keinen Auftrag mehr und musste sich neu orientieren. Jetzt näht sie Mundschutzmasken.

Möbeldesignerin Anne Schulz näht jetzt Masken, oft in der Küche, wo immer wieder auch Abiturientin Liesa ihre Hausaufgaben macht. Quelle: Rainer Schüler

250 hat sie schon verkauft und gerade von einem Verein einen Auftrag über 500, „zu einem akzeptablen Preis“, sagt sie. Das Maskennähen passt ins Design-Portfolio ihrer Firma, die sie mit einem Partner laufen hat, es läuft nur gerade nichts.

Die Küche als Mittelpunkt

Vier Menschen in vier Räumen, die Küche ist der Lebensmittelpunkt. Oft näht sie am Küchentisch, während etwa Liese (18, 12. Klasse) dort Hausaufgaben macht. Liese hat seit kurzem wieder Schule, hatte aber wochenlang Probleme mit dem Homeschooling. Die Montessori-Schulen der beiden Mädchen und des Jungen sind „smartphone- und technikfeindlich“, wie Mutter Anne es umschreibt: „Keiner darf solche Technik dabeihaben.“ Und Computeranwendungen sind nach Lieses Worten unüblich. Außerdem gehört es bei Montessori dazu, alle Hausaufgaben schon vor dem Heimweg zu machen.

Schulmodell passt nicht zu Homeschooling

Plötzlich aber musste man zu Hause lernen und brauchte Technik, die Anne Schulz und ihre Kinder nicht haben. Der Kinder-Laptop hatte keine Kamera, also gab es keine Videokonferenz, und die Betriebssysteme waren nicht mehr aktuell. Oft musste Liese den Dienstcomputer der Mutter nutzen, auch wenn die ihn selber brauchte. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Anne Schulz. Immer wieder brachen WLAN-Verbindungen zusammen. Aufgaben gab es nicht gedruckt, sondern in Clouds; lange wusste bei Familie Schulz keiner, wie man die anzapft. „Ich hatte für die verschiedenen Fächer bis zu zehn Clouds, mit verschiedenen Anmeldungen und Passwörtern“, erzählt Liese.

Technisch und geistig nicht gerüstet

Marthe ist 15 und in der 9. Klasse. Sie hat Förderbedarf, den die Mutter ihr nicht geben kann. Hausaufgaben sind ein Problem, erst recht, weil Computersachen dem Mädchen fremd sind. Sie muss sich ihre Aufgaben im Internet suchen; die Mutter muss das für sie tun: „Das hat mich total überfordert“, gibt sie zu.

Die anfangs sehr unsortierten „sehr unsortierten“ Aufgaben der Schulen sind inzwischen sortierter, und Sohn Juri (11) konnte auch mit seinem Lehrer skypen, um sich helfen zu lassen. „In der ersten Schließungswoche waren die Kinder hochmotiviert“, erzählt Anne Schulz: „Das war ein Abenteuer. Aber schon in der zweiten Woche brach das ab. Ich habe voll zu tun, und kann sie kaum noch motivieren. Ich will sie nicht dauernd zwingen. Ich will nicht zum Feind meiner eigenen Kinder werden.“

Viel Arbeit, wenig Schlaf

In den ersten beiden Wochen des heimischen Schulersatzbetriebes sollten die Aufgaben bis mittags geschafft sein; das war kaum möglich. Die Mutter nähte was das Zeug hielt; der Berufspartner nutzte ihre Küche stundenweise als Home-Office der Bornimer Firma, denn das Büro in der „Scholle 51“ hatten sie kündigen müssen. „In dieser Anfangszeit hab ich fast nicht geschlafen, blieb oft den ganzen Tag im Schlafanzug, habe fast nichts gegessen“, erzählt die Möbelbauerin: „Das war, als hätte ich ein Kleinkind, das dauernd schreit.“

Teilschulbetrieb macht auch Probleme

Inzwischen geht Liese wieder ganz zur Schule und Juri teilweise. „Was für ein Durcheinander“, stöhnt Anne: „In der einen Woche hat er drei Tage Schule und dann zwei Homeschooling. Die nächste Woche ist es andersrum.“ Juri ist gerade noch so in der Notgruppe der Schule untergekommen, weil die Mutter alleinerziehend ist. Sie ist glücklich über die Entlastung, aber der Fünftklässler ist der deutlich Älteste in seiner Gruppe und davon genervt. Entrüstet kam er nach dem ersten Notgruppentag nach Hause: „Das ist ja gar kein Spielen! Das ist ja Schule!“ Und wie war es am Dienstag in der Gruppe, auf einer Skala von 1 (top!) bis 10 (mies!)? „Sieben“, sagt er.

Maskennähen statt Möbelabau

Als Anne Schulz noch ihre Arbeit hatte - kreativ, erfinderisch, Spaß im Job - waren die Kinder in Schule und Hort gut versorgt. Jetzt ist die Schule zu, die Firma kämpft ums Überleben; Kreativität und Arbeitsfreude sind vorbei. Das macht Anne Schulz schwer zu schaffen: „Wenigstens ist das Nähen noch ganz kreativ.“ Sie fertigt Mundschutze, die ein leeres Fach enthalten, für ein Zellstoff-Taschentuch oder etwas Anderes als zusätzlichen Filter. „MMM“ nennt sie die Überlebenssparte ihrer Firma: „Muttis Masken Manufaktur“.

Anne Schulz hat eine Gebrauchsanleitung für ihre waschbaren Masken mit dem Filterfach gedruckt und „Muttis Masken Manufaktur“ als Zweig ihrer Möbelfirma gegründet. Quelle: Rainer Schüler

Mehr zum Thema:

Von Rainer Schüler