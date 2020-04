Leere Stühle, leere Kassen: wie Potsdams Gastronomen unter der Corona-Krise leiden

Potsdam

Mit der Wiedereröffnung der ersten Geschäfte kehrt langsam das Leben in die Potsdamer Innenstadt zurück. Restaurants, Cafés und Kneipen bleiben hingegen weiterhin leer. Dagegen wollen Dutzende Potsdamer Gastronomen am Freitag mit einer sinnbildlichen und infektionsschutzgerechten Aktion protestierten: Mit hunderten leeren Stühlen vor dem Landtag wollen sie auf ihre prekäre Situation in der Corona-Krise aufmerksam machen.

„Das wird keine Demonstration, sondern eine Kunstaktion“, erklärt René Dost, einer der Organisatoren. Niemand wolle gegen das Versammlungsverbot verstoßen. Seit dem Auftakt der Aktion „Leere Stühle“ am 17. April in Dresden ziehen immer mehr Städte in Deutschland nach.

Gastronom befürchtet „großes Kneipensterben“

Mit der künstlerischen Protestaktion wollen sich Gastronomen Gehör verschaffen und ihrer Forderung nach mehr Kurzarbeitergeld Nachdruck verleihen. Die zweite große Forderung nach eine siebenprozentigen Mehrwertsteuer für Gastgewerbe wurde bereits erfüllt, bevor der Protest Potsdam erreichte: Ab dem 1. Juli gilt eine entsprechende Steuersenkung – begrenzt auf ein Jahr.

Für René Dost ist das noch zu wenig. Der Inhaber der Redo Unternehmensgruppe rechnet „mit einem großen Kneipensterben“, wenn die Schließungen noch länger anhalten.

„Das wird ein wirtschaftliches Desaster“

„Ich will, dass die Gastronomie am Leben bleibt“, sagt Dost, der selbst 27 Cafés und Restaurants betreibt. Nach eigenen Angaben hat der Gastronom in der Corona-Krise bisher 750.000 Euro Verlust gemacht. „Wir können froh sein, wenn wir am Ende 60 Prozent des Umsatzes aus dem letzten Jahr machen“, sagt er. „Das wird ein wirtschaftliches Desaster.“

Auch Bengt Rudolph, der unter anderem das Restaurant Full House und die Brasserie zu Gutenberg betreibt, will sich an der Aktion „Leere Stühle“ beteiligen. „Wir Gastronomen verrecken am langen Arm der Bürokratie“, sagt er. Auf KfW-Kredite müsse man lange warten. Und Soforthilfen seien zwar großartig, aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn Mieten, Lizenzen und Mitarbeiter bezahlt werden müssen.

Seiner Meinung nach wird die Gastronomie in Deutschland stiefmütterlich behandelt. „Wir haben einfach nicht genug Lobby“, sagt Rudolph. Mit neuen Krediten und noch mehr Schulden sei keinem Gastronomen geholfen. Niemand wisse, wie lange die Restaurants noch durchhalten müssen. Geschweige denn, wie lange sie noch durchhalten können. „Wir haben nicht alle Millionen an Rücklagen“, so Rudolph.

AJessica Heitepriem führt das Familiencafé „Mr&Mrs Klitzeklein“ in Potsdam. Quelle: Varvara Smirnova

Kreativ werden, um Existenz zu sichern

Das Familiencafé „Mr & Mrs Klitzeklein“ im Konsumhof in Babelsberg beteiligt sich zwar nicht an der Aktion „Leere Stühle“, hat aber auch mit der Krise zu kämpfen. Die finanziellen Verluste seit der Schließung seien hoch, erklärt die Geschäftsführerin Jessica Heitepriem. Da es das Eltern-Kind-Café erst seit ein paar Monaten gibt, hat es noch keinen großen Kundenstamm, das erschwere die Situation.

Seit Dezember 2019 ist das Café vor allem für Familien mit kleinen Kindern ein beliebter Ort, an dem gemeinsam gespielt und entspannt werden kann. Wegen der Schließung versorgt Jessica Heitepriem gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Kunden im Raum Babelsberg mit frischen Gerichten vom Mittagstisch, die selbst abgeholt oder geliefert werden können.

Masken nähen gegen die Pleite

„Wir haben ein paar Stammkunden, die jetzt täglich oder mindestens einmal die Woche Gerichte beim Mittagstisch bestellen“, erzählt sie. „Dass wir jetzt liefern, ist durch die Corona-Krise entstanden und hilft uns, das Café noch für eine Weile zu finanzieren. Es funktioniert alles online und telefonisch.“

Die Miete für den Betrieb wird noch bis Juni gestundet, viele Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. Neben Gerichten vom Mittagstisch verkauft das Café Produkte im Online-Shop und näht sogar Masken. „Eine Kollegin kam auf die Idee, ich nähe selbst mit und wir versuchen die Kunden bei ihrer Essensbestellung darauf aufmerksam zu machen“, sagt Heitepriem. Die Kosten für die Masken sollen an den Materialwert angepasst werden und nicht zu hoch ausfallen: „Wir versuchen alles, um eine endgültige Schließung hinauszuzögern, aber bleiben dabei fair. Wie lange wir so noch überleben, kann ich nicht einschätzen.“

Von Hannah Rüdiger und Mirja Gottschalkson