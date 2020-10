Innenstadt

Flohmarkt, Foodfestival, Freiluftkino: Unzählige kreative Ideen haben die Potsdamer für den Platz der Einheit. Dabei geht es ihnen weniger darum, die grüne Fläche mit den verwitterten Treppen im Herzen der Stadt baulich zu verändern, sondern vor allem mit Leben zu füllen. Insgesamt 172 teils bunt gestaltete Ideenzettel haben die Macher der Aktion „Was fehlt hier?“ des Studios Qrfld gesammelt. An drei Tagen konnten die Potsdamer an der großen Buchstaben-Installation auf dem Platz Halt machen und ihre Vorschläge in Worte fassen oder aufzeichnen. Die Aktion war Teil des diesjährigen Localize-Festivals, das am Samstag zu Ende ging.

Zur Galerie Einige Ideen kamen spontan, andere lagen den Potsdamern schon länger auf der Seele: Mitgestalten wollen sie den Platz in der Mitte der Stadt auf jeden Fall.

„Wir waren erstaunt, wie gut die Leute darauf angesprungen sind“, sagt Brigitta Bungard, Kommunikationsdesignerin und Leitern des Studios Qrfld, der MAZ. Gemeinsam mit ihren Kollegen Christian Smirnow und Martin Gnadt hat sie als Grundlage eine Vision für den Platz der Einheit formuliert: Es soll ein gemeinschaftlicher Ort für spontane Experimente, kleine Ideen und große Wagnisse werden. „Uns ist wichtig, den Platz als einen Raum der Möglichkeiten zu definieren, den man immer wieder neu denken und neu gestalten kann. Es gibt nie nur eine Antwort auf die Frage, was hier fehlt“, erklärt Brigitta Bungard.

Gemeinschaftsgarten, Lagerfeuer, Eislaufbahn

Einige Antworten auf die Frage gab zum Beispiel Franzi, die sich generell mehr Bänke und Mülleimer auf dem Platz der Einheit wünscht. Vorstellen kann sie sich außerdem ganzjährige Foodfestivals mit kleinen Ständen, die Speisen aus verschiedenen Ländern und Kulturen anbieten, bestenfalls nicht zu teuer, wie sie schreibt. Gleich gegenüber hat sie auf dem Ideenzettel einen kleinen Gemeinschaftsgarten gezeichnet und schlägt vor: „Ein Ehrenamtlicher oder ein Minijobber hält die Beete instand und alle dürfen ernten. Was nicht frühzeitig abgeerntet wird, wird der Tafel gespendet.“ Im Winter könnte es dort, wo Straßenbahn und Busse abfahren, Glühwein, heiße Schokolade oder eine kleine Eislaufbahn geben.

Fokus auf dem Zentrum Das Potsdamer Stadtfestival Localize hat die Initiative „Was fehlt hier?“ neben 13 anderen Bewerbern und Künstlern für die diesjährige Bespielung der Innenstadt ausgewählt. Das Motto lautete „Center Shock“. Installationen, Performances, Workshops und Gespräche sollten unterschiedliche künstlerische Perspektiven auf das Thema Zentrum werfen. Das Festival lief in diesem Jahr über einen Monat.

„Mal ein Lagerfeuer entzünden, mit Knüppelteig“, schlägt Basti vor. Oscar sieht den Platz mit dem großen X als einen Ort, an dem man zu einem Thema aus vier verschiedenen Perspektiven miteinander ins Gespräch kommen kann. Nichts zu verändern, ist ein weiterer Wunsch: „Alles bitte so lassen – Leere tut gut“, heißt es auf einer Karte. Manchen wird es am Platz der Einheit abends zu dunkel und mulmig: „Kunstvolle, warme Laternen könnten dafür sorgen, dass sich vor allem Frauen abends sicher fühlen“, lautet eine weitere Idee. Das Thema Licht taucht wiederholt auf, wie auch der Wunsch nach Märkten.

Derzeitiges Design des Platzes unterliegt einem Urheberrecht

„Wir haben gemerkt, dass es gar nicht viel braucht, um etwas zu verändern“, sagt Brigitta Bungard. „Schon während wir die Installation aufgebaut und Sitzkissen auf die Treppenstufen gelegt haben, kamen Leute und setzten sich.“ Ein Illustrator aus dem Rechenzentrum, in dem das Studio Qrfld sitzt, führte parallel zur Aktion spontan Kreativ-Workshops mit Kindern durch. „Das zeigt auch, dass es nicht darum geht, etwas hinzubauen, das für immer bleibt“, erzählt die 44-Jährige. Den Platz der Einheit baulich zu verändern, ist ohnehin nicht einfach so möglich, denn die jetzige Gestaltung unterliegt einem Urheberrecht, wie Stadtsprecherin Christine Homann auf MAZ-Nachfrage bestätigte. Ein Vertrag regelt, was wie verändert werden könnte.

„Ausgewählte temporäre Aktionen wären kein Problem, denke ich. Mit der Einheits-Expo gab es sie ja auch schon“, sagt Brigitta Bungard. Sie und ihr Team beschäftigen sich nun mit der Frage, welche Ideen umgesetzt werden und in ein Nutzungskonzept eingehen können. Erste Gespräche mit der Stadtverwaltung sind geplant und die Potsdamer sollen sich weiterhin einbringen dürfen. „Wir können nichts versprechen, aber ganz viel experimentieren“, so Brigitta Bungard.

