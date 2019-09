Wie Sigmund Jähn in Potsdam bejubelt wurde und seinen Doktor machte

Potsdam

Genau einen Monat nach ihrer weltweit beachteten Weltraummission „Sojus 31“ besuchten Sigmund Jähn und Walerie Bykowski Potsdam. Es war ein Spektakel, ein Triumphzug für den Forschungskosmonauten und seinen sowjetischen Kommandanten. „Eine Woge stürmischer Begeisterung trug Sigmund und Waleri durch Potsdam“, titelte die „Märkische Volksstimme“, die Vorgängerzeitung der MAZ, am 27. September 1978.

Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn wurde in Potsdam begeistert empfangen. Die „Märkische Volksstimme“ war ebenfalls begeistert. Quelle: MAZ

Hunderttausende säumten die Straßen und jubelten den Helden der Raumfahrt zu, die im offenen Tschaika durch die Bezirkshauptstadt fuhren, den Telegrafenberg besuchten und schließlich bei einem Festessen im Neuen Palais auf, wie es hieß, „verdiente Werktätige“ trafen. „Es war eine ehrliche, von Herzen kommende Begeisterung“, erinnert sich Lutz Hannemann an jenen Tag. „Er hat die Menschen mit seiner sympathischen Art begeistert.“

Die Enthüllung der Doppelbüste auf dem Potsdamer Telegrafenberg 1988. Quelle: Lutz Hannemann

Am Samstag ist Jähn im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in Strausberg gestorben.

Hannemann und Sigmund Jähn lernten sich erst in jenem September 1978 kennen, obwohl beide zuvor schon an ein und derselben Mission gearbeitet hatten: Hannemann war als Fotograf am Zentralinstitut für Physik der Erde (ZIPE) mit einer geheimen Mission betraut: Er sollte die Fototechnik vorbereiten, mit der Jähn dann an Bord der Raumstation Saljut 6 arbeiten sollte. „Ich durfte kein Wort darüber sagen, nicht einmal zu meiner Frau“, erinnert sich Hannemann, der vielen MAZ-Lesern wegen seiner Luftbildaufnahmen von Brandenburg bekannt ist. Die Kameras mussten so präpariert werden, dass sie beim ruckeligen Start der Rakete keinen Schaden nahmen. Das hat geklappt.

Später dann wurden Hannemann und der inzwischen weltberühmte Kosmonaut für kurze Zeit Kollegen, als Jähn am Zentralinstitut promovierte. Das war im Jahr 1983. Bei seiner Potsdamer Doktorarbeit wertete Jähn unter anderem die Aufnahmen der eigens für die Weltraummission entwickelten Multispektralkamera ( MKF 6) von Zeiss-Jena aus – gemeinsam mit dem Fernerkundungsexperten Karl-Heinz Marek. Für die Promotionsfeier dachte sich Hannemann etwas besonderes aus: Er besorgte zwei Fliegerhelme der Nationalen Volksarmee, ließ sie rot lackieren und versah sie mit schwarzer Platte und Quaste. Jähns Doktorhut hat heute einen Ehrenplatz im Foyer des Geoforschungszentrums (GFZ).

Dort oben, auf dem Telegrafenberg, steht auch eine Büste, die Jähn und Bykowski zeigt. Das Foto von Jähn, das dem Bildhauer Horst Misch als Vorlage diente, hatte Hannemann geschossen. Bei der feierlichen Enthüllung der Büsten habe sich wieder Jähns Bescheidenheit gezeigt. „Es war ihm fast unangenehm“, sagt er. Eben weil es so unüblich war, dass man zu Lebzeiten mit einer Büste geehrt wird.

Zur Galerie Sigmund Jähn sah als erster Deutscher die Erde vom All aus. Dem Kosmonauten war der Heldenstatus stets unheimlich. Weggefährten beschreiben ihn als äußerst bescheiden. Wo er auftrat, wurde er begeistert gefeiert. So auch 1978 in Potsdam.

Harald Schuh, Direktor des Departments Geodäsie am GFZ, hat Jähn als ausgesprochen sympathisch in Erinnerung: „Heute würde man sagen, er war einfach ein cooler Typ.“ Schon zu DDR-Zeiten habe sich Jähn für eine Zusammenarbeit zwischen Astronauten und Kosmonauten, also zwischen West und Ost, ausgesprochen, sagt GFZ-Chef Rainhard Hüttl. „Was ihn auszeichnete, waren sein Humor und seine Bodenständigkeit.“

Sigmung Jähn (r.) und der Potsdamer Fotograf Lutz Hannemann. Quelle: Archiv Lutz Hannemann

Auch der Fotograf Lutz Hannemann hat Sigmund Jähn als bodenständigen Menschen in Erinnerung, der bescheiden, umgeben von vielen Erinnerungsstücken, in seinem Haus am Straussee gelebt hat. Nach Strausberg ( Märkisch-Oderland), wo einst der Sitz des DDR-Verteidigungsministeriums war, hatte es den gebürtigen Vogtländer verschlagen, weil er als gefeierter Held der DDR ständig in Berlin zu tun hatte. Die Bürgermeisterin der Stadt, Elke Stadeler, sagt, Jähn sei immer ansprechbar gewesen. „Die Kinder kannten ihn zwar nicht, aber die Eltern und Großeltern machten Selfies mit ihrem Helden und waren ganz begeistert.“

Von Torsten Gellner