Am frühen Mittwochnachmittag meldete ein Zeuge der Polizei, dass soeben im Park Sanssouci, unweit des Wirtschaftsweges, ein Mensch aus einem Leichtflugzeug in einen Baum gefallen sei und darin festhinge. Die Person bewege sich zwar noch, reagiere aber nicht auf Ansprechen. Unverzüglich eilten zwei Funkstreifenwagen zum Ort, ebenso wie die Feuerwehr, die auch mit einem Leiterwagen kam – und ein Rettungswagen.

Als sich die Beamten dem Baum, einer großen Platane, näherten, sahen sie tatsächlich in einer Höhe von etwa zehn Metern einen „menschlichen Körper“ hängen, der sich augenscheinlich auch bewegte. Unmittelbar am Baum angekommen dann aber große Erleichterung: Es handelte sich um einen lebensgroßen Spiderman-Luftballon in Menschenform, der aus der Ferne betrachtet wie ein Mensch aussah.

Somit konnten die Einsatzkräfte den Ort anschließend wieder verlassen. Echte Spiderman-Fans wären vielleicht vorher stutzig geworden – was macht einer in einem Flugzeug, der doch de facto selbst fliegen kann?

