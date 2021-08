Potsdam

„Wenn es der Herzenswunsch ist, wenn man genügend Freude daran hat, sollte man es probieren.“ Die Potsdamer Autorin Helene Rose weiß, wovon sie spricht, wenn sie anderen Schreibenden einen Rat geben soll. Es ist ein anstrengender Weg zum eigenen Buch. Die Konkurrenz auf dem Markt ist groß, und die Preise fallen. Trotzdem ist die 24-Jährige motiviert – aber sie ist auch eine Frohnatur.

Bachelor bereits in der Tasche

Während sie an der Universität Potsdam einen Bachelor in Germanistik und Anglistik absolviert hat und sich im Masterstudium mit „Linguistik Kommunikation Variation Mehrsprachigkeit“ beschäftigt, frönt sie beim eigenen Schreiben eher der leichten Muse. „Kleinstadtglitzern – Einmal Liebe to go!“ heißt ihr Erstlingswerk und das pinke Cover mit dem herzförmigen Milchschaum in der Kaffeetasse deutet schon auf den Plot hin: Die Protagonistin Mariella möchte den neuen Caféhaus-Inhaber in ihrem Heimatort, den gut aussehenden Bastian, für sich erobern – was über Umwege, natürlich, gelingt.

Roses Liebesroman heißt "Kleinstadtglitzern". Quelle: PD

„Ich bin sehr zufrieden“, sagt Helene Rose als Einschätzung auf die Vier-Sterne-Leserbewertung. „Es ist das erste Buch, beim Nächsten weiß ich, was ich besser machen kann.“ Dazu gehöre auch die Erkenntnis, den Anfang weniger lang hinzuziehen und den Leserinnen und Lesern mehr Happy End zu bieten. Da sie selbst aus Briescht bei Beeskow (Landkreis Oder-Spree) stammt und bereits in festen Händen ist, könnte man meinen, es stecke auch Autobiografisches in ihrem Roman. „Man ist als Autorin nicht frei davon, eigene Erlebnisse einfließen zu lassen“, sagt sie, „aber es ist in diesem Fall alles Fiktion, niemand wird in seiner Privatsphäre dargestellt.“

Austausch mit den Leser*innen

Der Austausch mit den Leserinnen und Lesern ist extrem wichtig für die Promotion von Self-Publishing-Titeln. Deshalb hat Helene Rose auch einen offiziellen Facebook-Autoren-Account und einen Bookstagram-Auftritt, ein Werbefenster bei Instagram. „In manche Posts steckt man viel Zeit, macht extra Foto-Shootings, bearbeitet die Bilder“, erzählt sie, „und dann gibt es nur 20 Likes“. Es sei ihr ein Rätsel, wie andere zigtausend Follower hätten. Zuweilen sei die Beschäftigung mit Social Media auch frustrierend. Andererseits freue es sie, wenn ihre Leserinnen und Leser auf ihrem Account positive Rezensionen abgäben oder erzählten, dass sie das Buch verschenkt hätten.

Man könnte meinen, dass ihre Altersgenossen ohnehin E-Books bevorzugten, doch Helene Rose wiegelt ab: „Meine Generation ist gerade noch so drin, dass das gedruckte Buch einen hohen Stellenwert hat.“ Auch sie liebe den Geruch von Büchern und Buchläden. Auf dem E-Reader, den sie sich sogar gewünscht hatte, befinde sich nach wie vor nur ein einziges Buch.

Die Autorin wirbt auch in den sozialen Medien für ihre Werke. Quelle: PD

Sie verkaufe auch mehr gedruckte Exemplare, verteilt über mehrere Bestellportale sowie verschiedene Buchläden. Die genaue Auflage will sie nicht nennen, sagt aber, sie wäre mit 100 zufrieden gewesen und habe diese Zahl schon um ein ganzes Stück übertroffen. „Self-Publishing-Titel sind immer noch verpönt“, so ihr Befund, „sie tragen den Stempel, dass jeder herausbringt, was er für gut hält.“ Das sei schade, weil dadurch so viele interessante Werke untergingen.

„Als Autorin ist es schmerzhaft“

In dieser steigenden Bücherflut bewegen sich die Preise allerdings inflationär. Roses Buch wird in der Online-Version im „Sommer-Sale“ für 2,49 Euro statt für 3,99 Euro angeboten. Tut das weh? „Als Leserin finde ich es selbst super, wenn ich ein Buch für drei Euro kriege“, gibt sie offen zu, „als Autorin ist es schmerzhaft, wenn es so verscherbelt wird.“ Aber in ihrem Genre komme es ohnehin auf die Masse an. Mit den Werbeaktionen könne man noch einmal auf sich aufmerksam machen. Denn schließlich arbeitet man in der Regel bereits am nächsten Titel.

Menschen, die in ihrer Freizeit schreiben, stoßen bald auf Verlage, die „Autoren suchen“ oder ihr „Manuskript veröffentlichen“ wollen. Rose hatte das Glück, dass sie bei einem Schreibwettbewerb von „Books on Demand“ ein Veröffentlichungspaket gewann, das eine Lektorenbetreuung und die Covergestaltung beinhaltet hat. Sie empfiehlt anderen Autorinnen und Autoren, gezielt nach solchen Wettbewerben zu suchen, aber auch über Foren herauszufinden, welche Anbieter schwarze Schafe seien. Denn häufig laufe das Publikationsangebot auf eine bezahlte Dienstleistung hinaus.

Teilzeitautorin als Option

Zur Anthologie "Zu neuen Ufern" hat Rose einen Beitrag geliefert. Quelle: PD

Aktuell konnte Helene Rose eine Kurzgeschichte in der Anthologie „Zu neuen Ufern“ vom Schreiblust-Verlag platzieren. Sie ist dort mit 40 weiteren Autoren versammelt, bekommt kein Honorar – und freut sich doch darüber: „Jede Veröffentlichung zählt.“ Ein Belegexemplar hat sie erhalten, weitere Ausgaben vergünstigt zum Verschenken gekauft. „Man investiert viel Geld durch seine Arbeit, das man gar nicht mehr rein bekommt“, sagt sie, „es hat keiner auf einen gewartet.“ Auch wenn sie schon leidenschaftlich am nächsten Buch schreibe, wisse sie, „es ist am Ende eine von 100 000 Liebesgeschichten“.

Das „absolute Traumziel“ der 24-Jährigen ist es, ihren neuen Roman bei einem renommierten Verlag unterzubringen. „Mein Traum hat sich allerdings schon erfüllt… das wäre nur die Kirsche auf der Sahne.“ Nach verschiedenen Praktika strebt sie nun einen Job in der Medienbranche an und würde sich damit begnügen, Teilzeitautorin zu bleiben. Den Traummann hat sie übrigens nicht – wie es ihr Erstlingswerk nahelegen könnte – in der Kleinstadt gefunden, „sondern in der Großstadt – in Berlin“, verrät sie.

Von Gabriele Spiller