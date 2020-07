Brandenburger Vorstadt

Die Corona-Krise bedeutete für Restaurants, Kneipen, Bistros, Bars und Imbisse die Zwangsschließung. Doch findige Gastronomen entwickelten neue Ideen. Die MAZ sucht „Potsdams kreativsten Krisenwirt“ – die Leser stimmen ab. Heute: das Quendel.

Die Rippchen sind aufgegessen, die Schutzhülle bewahrt den Plattenspieler neben dem Tresen davor, Staub anzusetzen und die Tür zum Quendel ist zu. Als Inhaber Alexander Stüver sein Restaurant im März, zum Beginn der Corona-Pandemie, verschloss, hatte das nichts mit dem täglichen Geschäftsschluss zu tun: „Man macht die Kühlung aus und alles so winterfest als würde man zehn Wochen in den Urlaub gehen. Man schließt ab und weiß gar nicht, was passiert und ob man wieder aufmacht“, erinnert er sich.

Liebe Freunde. Wir wollten Euch nur mal unseren Krustenbraten zeigen. Damit Ihr trotz allem ein schönes Wochenende habt.... Gepostet von Restaurant Quendel am Samstag, 14. März 2020

Das Quendel musste, wie viele andere Restaurants, schließen – hatte allerdings ebenfalls die Möglichkeit Essen liefern zu dürfen. Mit Blick auf den präzise drapierten Krustenbraten auf einem Salatbett und geometrisch geformte Beilagen, stellt sich Stüver in dem Moment die berechtigte Frage: „Wie soll das funktionieren? Wir und auch die Leute haben einen Anspruch an unser Essen. Das passt in keine Pappe und in keine Folienschale.“

Ihr lieben Menschen. Am Muttertag um 10 Uhr könnt ihr Euren Muttertagsbrunch bei uns abholen. Küchenfertig Vorbereitet.... Gepostet von Restaurant Quendel am Samstag, 2. Mai 2020

Wer schon einmal im Quendel essen war, weiß, dass es kein einheitliches Geschirr gibt. Stüver serviert in verschiedenen Sammeltassen Suppen und Desserts. Jede hat ihre eigene Geschichte. „Angefangen hat es mit meiner Paten-Oma. Sie hat mir ihre Espresso-Tassen geschenkt, weil sie bei ihr nur rumstanden“, erzählt er. Dann wurde immer mehr draus. „Von allen Köchen und Angestellten, haben die Omas Tassen gebracht und die Gäste haben das mitbekommen und auch etwas vorbeigebracht.“ Rund 300 Tassen haben sich so mittlerweile angesammelt.

Auch der Fisch wird auf den traditionellen „Gastmahl des Meeres“-Tellern serviert, die aus dem bekannten, aber 2014 geschlossenen Restaurant stammen. Ganz nach dem Motto „Gutes Essen, braucht eine gute Verpackung“, haben sich Stüver und sein Koch René Freitag dazu entschlossen, das Essen genau so auszuliefern, wie es am Tisch im Restaurant serviert werden würde: Schön drapiert auf gutem Porzellan.

So läuft die Wahl des kreativsten Krisenwirts Für die Abstimmung über Potsdams kreativsten Krisenwirt brauchen wir Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser: Welcher Wirt, welche Gastronomin hat Sie in der Krise mit guten Ideen überrascht? Wer war immer da? Wer hatte neue Ansätze? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an potsdam-stadt@maz-online.de – gern mit einer kurzen Begründung oder einer persönlichen Anekdote. Bis zum 18. Juli läuft die Abstimmung – danach küren wir Potsdams kreativsten Krisenwirt.

Nachhaltig schön

Andere Lieferdienste setzen auf Aluminiumschalen, weil sie leicht verschließbar sind und nicht zurückgegeben werden müssen. Nachhaltig ist das allerdings nicht. Das kam für das Quendel nicht infrage. „Plastik nimmt dem Essen die Würde“, sagt Stüver. Stattdessen wurden die angerichteten Teller in wiederverwendbare Styroporboxen gestellt, mit Backpapier und Geschirr gesichert und vom Chef persönlich ausgeliefert.

Ein Pfandsystem gab es nicht. „Wir hatten natürlich Angst um unser Geschirr. Da sind schöne Sachen dabei. Aber wir haben darauf vertraut, dass die Leute das Geschirr zurückbringen.“ Das habe gut geklappt. In roten Fleischerkisten als Rückgabestation vor dem Quendel sammelten sich die Styroporboxen und das abgewaschene Geschirr – oft mit kleinen dankbaren Botschaften auf Postkarten und Klebezetteln. Zerbrochen sind nur etwa zehn Prozent der Teller.

Wir sind sprachlos und dankbar über so viel freundliches Feedback 🥺🌷🌺🌸 Habt dank Ihr Lieben für Eure Unterstützung. Gepostet von Restaurant Quendel am Dienstag, 28. April 2020

Für das Quendel steht Qualität an oberster Stelle – und muss auch bei einem stark reduzierten Angebot und einem Preis von 22 Euro für eine Hauptspeise und eine Vor- oder Nachspeise. Damit das Essen nicht labbrig wird, hat der Koch die Lieferzeit für das etwas kürzer gegarte Gemüse einkalkuliert. „Unser Gemüse ist immer bissfest. So kam es perfekt an“, sagt Stüver.

So verändert die Corona-Krise das Quendel

Die Krise traf auch das Quendel hart, ein zweiter Lockdown wäre kaum zu überstehen. Dennoch sieht Alexander Stüver in der Krise eine Chance. Er hat seine Speisekarte von sechs, sieben Hauptspeisen auf zwei, drei reduziert und bietet diese nur noch in Menüs an, um besser kalkulieren zu können.

Im Lockdown hat er auch das Restaurant renoviert – und verkleinert. „Wir mussten in der Krise die Platzzahl in den Räumen verkleinern, aber ich finde das gut“, sagt er. Statt 48 Menschen finden nun nur noch 30 Platz im Quendel. „Wir haben das Ambiente hochwertiger und stimmiger gemacht. Es ist für die Gäste auch ruhiger“, erklärt er.

Und die, die da sind, bekommen einen besseren Service. „Wir haben mehr Zeit für unsere Gäste. Jetzt kommen wir an den Tisch und schneiden das Rumpsteak auf einem Holzbrett live auf“, erklärt er. Dabei setzt er einen kleinen Flambierbrenner ein und schneidet mit einem alten Messer aus den 1920er Jahren.

Die Kosten bleiben trotz Showeinlage in Zukunft bei 36 bis 42 Euro. Ob sich das rentiert? „Das ist dem Preis angemessen und die Leute bleiben länger sitzen. Die Wohlfühldauer ist nun anders und animiert mehr zum Konsum“, sagt er.

Von Jan Russezki