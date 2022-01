Potsdam

Man sucht hier irgendwo ein Tesla-Auto. Eine von den windschnittigen Kisten, die viel schneller fahren als ein Pinsel malen kann, und darum nur als roter Strich oder als Schatten auf der Leinwand liegen. Doch so weit reicht der Atem nicht in dieser Bilderschau, die „Vom Leben in Industrielandschaften – Strukturen im Wandel“ erzählt und auf den gut gesaugten Fluren des Landtags in Potsdam hängt. So sauber wie das Parlament sind diese Bilder nicht, und eben darum sind sie hier wohl ausgestellt: Um etwas Schweiß ins Hohe Haus zu holen. Und den Geruch von Kohle als den Duft zu etablieren, der die Lausitz einst auf Trab hielt. Doch dieser Duft dünnt aus, weil Kohle mittlerweile nur als Kompromiss und Übergang gelitten ist. Zu schmutzig. Ungesund. Nicht effizient genug.

Rein gestalterisch ist dieser Abgesang auf Kohle ein Verlust, denn wie sollte eine keimfreie Tesla-Halle den Tagebau als kraftvolles Motiv ersetzen? Weil die Ausstellung im Landtag nicht die Arbeitswelt von Elon Musk durchbuchstabiert, sondern sich an Glaubenssätze von Karl Marx hält, nach denen Arbeit weh tut, schmutzig macht und schlecht bezahlt wird, aber eben auch den Stolz der Proletarier beheimatet, sind viele ausgestellte Bilder durchweg karg. Frei von kosmetischen Korrekturen. Muskeln, Männer, schnaufende Maschinen, das ist der Dreiklang, der gerade auf den großen Ölgemälden oft zu einem Pathos führt, das politisch kalkuliert wirkt. Die DDR wollte hier Helden schaffen, die sich abhoben vom „dekadenten Westen“, der sein Heil in Nadelstreifen oder Bankhochhäusern suchte.

Zärtlich eine Birne transportieren

Zu sehen ist der Prototyp des Arbeiters, wie ihn die DDR-Führung als unverstellten, leicht verlebten Mann erträumt hat, auf den Gemälden „Lokheizer Joh. Klammer“ von Dieter Dressler (1957), „An der Stanze“ von Lutz Fleischer (1982/83) und in „Erinnerung an die Zeit bei Agrotechnik“ von Peter Graf (1986). Hier, bei Graf, legt der Arbeiter die großen Hände voller Schwielen auf das Lenkrad seines Gabelstaplers – lässig, als lohne sich das Anpacken nicht mehr. Eine Zigarette steckt im Mund, der Blick geht Richtung Nirgendwo, als schwinge hier bereits die Ahnung mit, dass dieses Land, das sich so gerne schmückte mit Malochern, wirtschaftlich nicht mehr zu halten sei. Moralisch war es ohnehin bankrott. Auf den Gabelstapler ist ein rotes Friedenszeichen gemalt, mit den Zangen wird kein Stahl gestemmt, sondern zärtlich eine Birne transportiert. Das Geschäftsmodell steht Kopf auf diesem Bild, als stehe nicht nur der Zusammenbruch der DDR bevor, sondern auch der Glaube an Dampf und Krach, der von achtsamer, ökologischer Landwirtschaft ersetzt wird. Oder von keimfreien Tesla-Hallen, die nun im märkischen Grünheide wachsen.

All die Bilder stammen aus der Sammlung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst mit Standorten in Cottbus und Frankfurt (Oder). Vor der Station im Potsdamer Landtag hingen sie im Cottbuser Dieselkraftwerk, wo das Flair ein anderes ist und eher zum Habitat der Arbeitswelt gehört. Auf den Fluren des Parlaments ist das anders – dass sie nicht gut ausgeleuchtet sind, dafür kann das Parlament nichts, die gesicherten Türen der Flure erschweren den Zugang. Das ist ein Handicap.

Kunst im Parlament Die Ausstellung „Die Zukunft hat schon begonnen. Vom Leben in Industrielandschaften – Strukturen im Wandel“ ist bis zum 16. Dezember im Brandenburger Landtag in Potsdam zu sehen. Geöffnet ist die Schau montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter Berücksichtigung der aktuellen Zutrittsregelungen. Während der Plenarsitzungen sind nur Teile der Ausstellung zu besichtigen. Landtag, Alter Markt 1, Potsdam, Telefon 0331/9661256.

Trotzdem wirkt die Geste ehrenwert, sich in einer Welt der Anzüge die Menschen mit Kutte vor Augen zu halten. Gerade die Fotoarbeiten sind unbestechlich – meist in schwarz-weiß gehalten, erzählen sie keine Heldengeschichten, sondern reden, wie die Fotos von Ingrid Hartmetz in ihrer Reihe „Wäscherinnen“ der VEB Großwäscherei Bad Freienwalde (1983-1985), von Frauen, die auf den Wäschestapeln einschlafen und sich verheben am Gewicht der Ballen.

Sollen wir uns freuen auf die neue Arbeitswelt in Brandenburg mit ihren Tesla-Autos? Wir müssten erstmal auf die Bilder aus der „Gigafactory“ warten. Erzählen auch sie Geschichten, die zu schön oder beklemmend sind, wie jene aus der alten DDR? Nur eine Arbeitswelt ohne Verklärung kommt der Wahrheit nahe. Die Ausstellung im Landtag sucht rein räumlich nun die Nähe zur Politik, wo sie bestens aufgehoben ist. Denn welcher Ort eignet sich besser als ein Parlament, um den Rahmen für fair bezahlte Arbeit zu setzen?

Von Lars Grote