Innenstadt

Über viele Jahrzehnte war der Alte Markt mit der Nikolaikirche und dem Alten Rathaus die Heimstatt des Potsdamer Weihnachtsmarktes war. Fotografien aus der Vorwendezeit zeigen einen Markt, der sich vom damaligen Institut für Lehrerbildung (IfL) über die Leerstellen des früheren Stadtschlosses und der Humboldtstraße bis hinüber zur Alten Fahrt erstreckte.

Der Rohbau für das Hans-Otto-Theater am Alten Markt im Sommer 1991. Quelle: Christel Köster

Nach der Grundsteinlegung für das neue Hans-Otto-Theater am 1. September 1989 aber war der riesige Platz zu großen Teilen von der Baustelle blockiert. Deshalb wurde der Potsdamer Weihnachtsmarkt 1989 erstmals in der Brandenburger (damals noch Klement-Gottwald-Straße) und am Brandenburger Tor eröffnet.

Mehr als 30 Jahre danach gibt es ernsthafte Überlegungen, mit einem Weihnachtsmarkt auf den mittlerweile fast komplett rekonstruierten Alten Markt zurück zu kehren ( MAZ berichtete). Die Fortschreibung der Tourismuskonzeption 2025, in der diese Idee fixiert wurde, ist am Mittwochabend im Hauptausschuss vorgestellt worden.

Weihnachtsstände vor der Nikolaikirche

Sigrid Sommer als Marketingchefin im Rathaus bestätigte die Pläne auf MAZ-Anfrage. Dabei ginge es zunächst gar nicht um die komplette Vorweihnachtssaison.

Auch ein Wochenende sei in Überlegung – analog zu anderen Weihnachtsmarktkulissen in Potsdam wie zuletzt bei der Alexandrowka oder dem Pfingstberg-Belvedere. Ohne Corona hätte es schon in diesem Jahr vor der Nikolaikirche einige vorweihnachtliche Stände geben sollen, sagt Sigrid Sommer.

Für den zentralen Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt wäre das Karree mit der schönsten Kulisse von Landtagsschloss, Nikolaikirche, Altem Rathaus und dem Museum Barberini sicher zu klein.

Im Raum steht immer noch ein Vorschlag der Linken, den zentralen Potsdamer Weihnachtsmarkt aus der Brandenburger Straße zum Lustgarten zu verlegen. Der Alte Markt würde zum exquisiten Nebenschauplatz.

„Ich meine, mich auf dem Foto zu erkennen“

Vor einer Woche veröffentlichte die MAZ mit der Erstmeldung zur Rückbesinnung der Stadt auf den Alten Markt eine undatierte Aufnahme vom Vorwende-Weihnachtsmarkt.

Jana Finke (56), Teamleiterin im MAZ-Vertrieb, konnte weiterhelfen: „Welch eine Freude, ich meine, mich auf dem Foto zu erkennen. Vor mir mit der tollen Mütze mein heute 35 Jahre alter Sohn. Das war im Dezember 1985.“

Weihnachtsmarkt 1985 vor der Hütte des Fotografen Bernd Blumrich, Jana Finke mit Sohn Oliver. Quelle: Michael Hübner

Entstanden sei das Bild vor der Hütte des Kleinmachnower Fotografen Bernd Blumrich, der damals Marktgäste fotografierte und heute mit seinen Fotografien zur Wende 1989 in Potsdam überregional bekannt ist.

An die Attraktionen des damaligen Weihnachtsmarktes könne sie sich nicht mehr erinnern, sagt Jana Finke. Sie wisse aber, dass es auf dem Alten Markt neben dem Weihnachts- einen Frühjahrs- und einen Herbstmarkt gegeben habe.

Jana Finke. Quelle: Detlev Scheerbarth

Nach einigem Überlegen setzt sie hinzu: „Eine Attraktion war in der Tat, dass da Holz verkauft wurde. Mein Mann ist jeden Tag nach der Nachtschicht hingegangen und musste manchmal unverrichteter Dinge wieder losfahren, weil schon alles ausverkauft war.“

Dabei sei es nicht um Kunstgewerbe, sondern um schlichte Bretter gegangen, wie man sie heute im Baumarkt kauft: „Und dann hat er doch irgendwann genügend bekommen und unser Hochbett gebaut.“

Insgesamt aber sei der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt „einfach schöner als in der Brandenburger Straße“ gewesen, sagt Jana Finke: „Das passte viel, viel besser.“

Der verschwundene Märchenwald

Auch Sigrid Sommer erinnert sich, dass es ihr 1986, als sie sich hochschwanger über den Weihnachtsmarkt drängelte, nicht um Lebkuchen oder Zuckerwatte, sondern irgendwie um Baumaterial ging: „Das war wirklich eine kuriose Geschichte.“

Vor 25 Jahren berichtete die MAZ vom verschwundenen Märchenwald. Quelle: Volker Oelschläger

Zu den Attraktionen des Potsdamer Weihnachtsmarktes gehörte ein von Defa-Kulissenbauern nach Feierabend gestalteter Märchenwald, der Anfang der 1970er Jahre mit Fuchs und Elster zwischen kleinen Tannen begonnen hatte und sich im Laufe der Jahre stetig vergrößerte.

Eine zwölf Meter hohe Pyramide war schließlich dabei, Tiere, die Karussell fuhren, Märchenfiguren wie Pechmarie, Frau Holle und die sieben Schwaben in den Gondeln eines Höhenrades. Bis Ende der 1980er Jahre war der Märchenwald mit Stadtmauern und Toren auf 14.000 Quadratmeter Dekorationsfläche angewachsen.

Die Veranstalter des großen Weihnachtsmarktes am Berliner Alexanderplatz wollten auch eine solche Dekoration, berichtete der damalige Defa-Ausstattungsleiter Rudolph Hartmann Anfang in den 1990er Jahren der MAZ: „Aber wir wollten nicht.“

Nach der Wende verschwanden der Potsdamer Märchenwald in einer Scheune bei Derwitz, im Herbst 1993 kamen die Figuren in den Müll.

„Es fegt der Wind über leere Flächen“

Eine sehr viel ältere Aufnahme von einem Volksfest am alten Markt gibt es in der Sammlung des Potsdam-Museums. Das Gemälde aus dem Jahr 1966 von Peter Rohn zeigt den Alten Markt mit dem Blick aus einem Turmfenster des Alten Rathauses.

Gemälde von Peter Rohn, 1966. Quelle: Michael Hübner/Potsdam-Museum

Karussells und ein Riesenrad kreisen unten auf einem Platz zwischen Obelisk und Friedrich-Ebert-Straße, auf dem Jahre später das IfL errichtet werden sollte, das 2018 als Altbau der Fachhochschule Potsdam wieder abgerissen wurde. Der Blick ist frei: Im Hintergrund steht noch der Garnisonkirchturm, der erst 1967 gesprengt werden sollte.

Das Bild war realistisch, alles da unten war so, wie er es damals gemalt hatte, sagt der Künstler auf Anfrage, auch wenn es surreal wirkt. Er denkt, dass eine Herbstkirmes zu sehen ist.

Die Rückkehr des Weihnachtsmarktes zum Alten Markt würde er begrüßen, sagt Peter Rohn: „Es muss ja nicht so riesig sein.“ Klarer Vorteil im Vergleich zur Vorwendezeit: „Es fegt der Wind nicht mehr so über die leeren Flächen.“ Der Weihnachtsmarkt in der Brandenburger Straße jedenfalls habe ihm „nie gefallen“.

Die letzte Lücke verschwindet

Der ungeliebte Theaterrohbau der späten DDR wurde 1991 auf Stadtverordnetenbeschluss wieder abgerissen. 1992 jedoch kam statt dessen eine provisorische Spielstätte aus Blech an die Alte Fahrt, die erst 2007 nach Eröffnung des neuen Theaters in der Schiffbauergasse wieder demontiert wurde.

Blick über die Baugrube für den Block III zum Alten Markt. Quelle: Volker Oelschläger

2014 wurde der neue Landtag in der Kubatur des früheren Stadtschlosses eröffnet, wenig später wuchs die Häuserzeile zwischen Humboldtstraße und Alter Fahrt mit dem Museum Barberini als bekanntestem Bau.

Mit dem sogenannten Block III zur Rekonstruktion historischer Straßenzüge auf dem Grundstück des früheren IfL soll sich in wenigen Jahren die letzte Lücke schließen – die Tiefbauarbeiten haben im Oktober begonnen.

Von Volker Oelschläger