Potsdam-West

Elmir Goletic legt seinen Kopf in den Nacken und kneift die Augen zusammen. Hauptgefreiter Reinhard Hurt nimmt ein Teststäbchen aus seiner Plastikverpackung und schiebt es vorsichtig in Goletics Nasenloch. Gerade soweit, bis er an die Rachenwand stößt. Erst links, dann rechts, dann ist es vorbei. Elmir Goletic schüttelt sich und blinzelt, seine Augen tränen. Auch noch nach dem hundertsten Abstrich ist ihm der Corona-Test sichtlich unangenehm.

Goletic, 25, ist Altenpfleger in der Seniorenresidenz Havelpalais in Potsdam-West. Die Pflegeeinrichtung auf dem Kiewitt verfolgt eine strenge Teststrategie: Jeden Tag werden die 69 Mitarbeiter, egal ob Pfleger oder Haustechniker, mit Schnelltests auf eine Corona-Infektion getestet. Seit Mitte Dezember werden zudem auch alle Besucher der Einrichtung getestet. Im Schnitt nehmen Reinhard Hurt und sein Kollege Stabsgefreiter Tom Warschau 48 Tests pro Tag. Ihren bisheriger Rekord war letzte Woche Mittwoch: 62 Abstriche an einem Tag.

Knapp 50 Soldaten im Corona-Hilfseinsatz in Potsdam

Warschau, 23, und Hurt, 18, sind Teil des aktuellen Corona-Hilfseinsatzes der Bundeswehr. Normalerweise sind sie am Gefechtsübungszentrum des Heeres im sachsen-anhaltinischen Gardelegen stationiert. Insgesamt 25.000 Soldatinnen und Soldaten unterstützen derzeit zivile Einrichtungen überall in Deutschland im Kampf gegen das Corona-Virus. Sie helfen bei der Kontaktverfolgung in den Gesundheitsämtern aus, stellen das Personal in den Impfzentren oder führen Massentests durch.

Klare Aufgabenverteilung: Reinhard Hurt (m.) ist für die Abstriche zuständig, Tom Warschau kümmert sich um die Dokumentation. Quelle: Bernd Gartenschläger

Rund 640 von ihnen sind in Brandenburg im Einsatz. In der Landeshauptstadt Potsdam unterstützen bereits 38 Soldaten der Bundeswehr das Gesundheitsamt bei der Kontaktermittlung. Für die Tests in insgesamt fünf Potsdamer Pflegeeinrichtungen sind insgesamt elf Soldaten verantwortlich: zwei Soldaten pro Heim Pro Heim plus ein Vorgesetzter.

Corona-Massentests sind die „Firewall“ des Altenheim

Die Massentests für Besucher und Angestellte seien so etwas wie die „Firewall“ der Einrichtung, sagt Enrico Hennig, Leiter des Pflegeheims Havelpalais. Besucher kommen nur noch ins Haus, wenn ihr Schnelltest ein negatives Ergebnis zeigt. Rund 93 Bewohner leben in der stationären Einrichtung zwischen Havelufer und Zeppelinstraße, hinzu kommen noch rund 40 Bewohner im betreuten Wohnen. Hennig ist stolz auf das Hygienekonzept des Hauses: Bis jetzt habe es nicht einen einzigen Corona-Fall unter den Bewohnern oder Mitarbeitern des Havalpalais gegeben.

Enrico Hennig ist der Leiter der Seniorenresidenz Havelpalais in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das ist auch das Verdienst von Tom Warschau und Reinhard Hurt. Ohne die Unterstützung der Bundeswehr, sagt Heimleiter Hennig, wären die flächendeckenden Tests kaum zu schaffen. „Wir sind den Soldaten sehr dankbar, dass sie hier sind“, sagt er. „Das gibt uns Zeit für unsere eigentlichen Aufgaben.“ Wie in vielen Pflegeeinrichtungen ist auch im Havelpalais die Personaldecke dünn. Bis die Bundeswehr die Durchführung der Tests übernahm, mussten sich zwei Pflegefachkräfte darum kümmern. Für den normalen Dienst in den Wohnbereichen fielen diese dann aus.

Ein Strich: negativ, zwei Striche: positiv

Die beiden Gefreiten Hurt und Warschau können sich hingegen voll und ganz auf die Tests konzentrieren. Über ihrem Flecktarn-Kampfanzug tragen sie Vollschutzkittel. Ihre Köpfe sind mit Haube, FFP2-Maske und einem Kunststoffvisier geschützt. Vor ihrem Einsatz wurden sie von einer Ärztin des Potsdamer Bergmann-Klinikums geschult, wie sie die Antigen-Schnelltests richtig durchführen.

Nach dem Abstrich kommt steckt Reinhard Hurt das Stäbchen in ein Behältnis, das mit einer Trägerlösung gefüllt ist. Hier löst sich die Probe aus Elmir Goletics Nasenschleimhaut auf. Nach zwei Minuten träufelt der Soldat einige Tropfen auf einen Teststreifen, der ein wenig wie ein Schwangerschaftstest aussieht. Ein Strich bedeutet negativ, zwei Striche positiv. Jetzt heißt es warten: 15 Minuten dauert es, bis der Test ein Ergebnis zeigt.

Fünf positive Corona-Testergebnisse bisher

Die Soldaten haben eine klare Aufgabenverteilung: Reinhard Hurt ist für die Durchführung der Abstriche zuständig, Tom Warschau übernimmt die Dokumentation. Im zivilen Leben ist der 23-Jährige medizinischer Fachangestellte. Für den Corona-Einsatz hat er sich freiwillig gemeldet. „Ich wollte in der Krise gern helfen“, sagt er.

Fünf positive Testergebnisse hätten sie bislang verzeichnet, sagt Tom Warschau. Jedes Mal seien es Besucher gewesen, die keinerlei Symptome gezeigt hätten und überhaupt nicht wussten, dass sie infiziert waren. „Die Leute sind immer ziemlich überrascht“, sagt Warschau. Im Falle eines positiven Testergebnisses müssen die Soldaten das örtliche Gesundheitsamt informieren. Danach desinfizieren sie den kompletten Raum und wechseln ihre Schutzkleidung.

Nach einer Viertelstunde piept es in der Teststation. Das Havelpalais hat den Soldaten mehrere Digitalwecker zur Verfügung gestellt, damit sie die Zeit im Blick behalten können. Elmir Goletics Test ist negativ. Er zieht sich die Maske über die Nase und geht zurück auf seine Station.

Von Feliks Todtmann