„Bleiben Sie ruhig, hier ist die Feuerwehr“, ruft Charlotte Conrad, während sie über das Eis auf dem Tiefen See rutscht. Etwa zehn Meter von ihr entfernt ist ein Mensch ins eisige Wasser eingebrochen, der Mann rudert mit den Armen und schreit nach Hilfe. Etwa 40 Menschen schauen vom Ufer zu, wie Charlotte Conrad die letzten Meter bis zur Unglücksstelle auf dem Bauch liegend über das Eis robbt. Einige filmen die Rettungsaktion mit ihren Handykameras.

Der Einsatz der Potsdamer Feuerwehr auf dem Eis ist zum Glück nicht echt. Die Retter üben an diesem Donnerstagvormittag die Bergung im Eis eingebrochener Personen. Der Mann im Tiefen See ist ein Kollege von Charlotte Conrad, Feuerwehrtaucher Andy Hertel. Zum Schutz vor dem eiskalten Wasser tragen sie orangefarbene Überlebensanzüge. An ihren Gürteln sind Seile befestigt, mit denen ihre Kameraden sie im Notfall an Land ziehen können. Auf dem Kopf trägt Conrad eine Kamera, die den Einsatz für die spätere Auswertung aufzeichnet.

„Ein entscheidender Faktor bei der Eisrettung ist die Zeit“

Die Minusgrade der vergangenen Tage haben auf den Potsdamer Gewässern eine Eisschicht entstehen lassen. Auf dem Tiefen See ist zur Zeit etwa fünf bis sechs Zentimeter dick. Viel zu wenig, um die Eisflächen sicher betreten zu können, warnt Rainer Schulz, Bereichsleiter Gefahrenabwehr der Potsdamer Feuerwehr. Schulz leitet die Eisrettungsübung und erklärt, wie sich die Rettungskräfte auf den Einsatz auf dem Eis vorbereiten.

Brechen Menschen im Eis ein, bleibt den Rettungskräften der Potsdamer Feuerwehr wenig Zeit. Sekunden können über Leben und Tod entscheiden. Am Donnerstag übte die Feuerwehr Potsdam die Eisrettung am Tiefen See.

„Ein entscheidender Faktor bei der Eisrettung ist die Zeit“, sagt Rainer Schulz. Umso schneller die Feuerwehrleute am Einsatzort sind, desto höher ist die Chance, die eingebrochene Person lebend zu bergen. „das Wasser direkt unter der Eisdecke ist meist nur ein bis zwei Grad Celsius kalt und entzieht dem Körper die Wärme sehr schnell, etwa 27 mal schneller als an der Luft.“ In der Regel dauert es nur etwa 15 Minuten, bis ein Mensch eine Unterkühlung erleidet und an deren Folgen stirbt.

Eisrettung kann für die Feuerwehrleute lebensgefährlich werden

Unterdessen hat Charlotte Conrad das Loch im Eis erreicht. Andy Hertel schlägt mit den Armen um sich und versucht, sich an der Feuerwehrfrau festzuklammern. Oft, erklärt Rainer Schulz am Ufer, geraten die Verunglückten in Panik und erschweren so ihre eigene Rettung. Für die Feuerwehrleute ist die Rettung einer im Eis eingebrochenen Person ein großes Risiko. Brechen sie selbst ein und werden unter die Eisdecke getrieben, wird es lebensgefährlich für die Rettungskräfte.

Charlotte Conrad, 24, arbeitet bei der Potsdamer Berufsfeuerwehr. Quelle: Feliks Todtmann

Wegen der warmen Winter werden zugefrorene Seen und Flüsse in Potsdam immer seltener. Die letzte Eisrettung in Potsdam fand vor etwa sechs Jahren statt. Damals mussten die Feuerwehrleute einen eingebrochenen Schlittschuhläufer retten. „Jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann ist in der Lage, mit dem bereitgestellten Equipment und der entsprechenden Mannschaft eine Eisrettung durchzuführen“, sagt Rainer Schulz. Die Ausbildung zur Eisrettung sei Teil der Grundausbildung enthalten und werde regelmäßig wieder aufgefrischt. Trotzdem seien Übungen unter realen Bedingungen unersetzlich.

So sollte man sich beim Einbrechen in das Eis verhalten

Charlotte Conrad hat ihren Kameraden aus dem Loch befreit. Während er sich fest an sie klammert, ziehen die Feuerwehrleute die beiden zurück ans Ufer. Für Feuerwehrfrau Conrad ist es die erste Eisrettungsübung in ihrer Laufbahn. Zunächst sei das wichtigste, einen Zugang zum Verunglückten zu finden, sagt die 24-Jährige. „Es ist wichtig, dass die Person sich beruhigt. Wenn sie sich zu viel bewegt, verschwendet sie Energie und kühlt schneller aus.“

Besonders wichtig sei es, sich möglichst flach auf dem Eis zu bewegen. Viele würden den Fehler begehen, sich mit den Händen an der Eiskante aus dem Loch drücken zu wollen. Dabei würde lediglich der Rand abbrechen und das Loch immer größer werden. Besser sei es, möglichst flach aus dem Eis zu kommen. Man solle versuchen, zunächst einen Arm auf das Eis zu bekommen und dann die Brust nachzuschieben. „Niemals punktuellen Druck auf das Eis auszuüben, sondern die Last so gut es geht zu verteilen“, sagt Conrad.

Von Feliks Todtmann