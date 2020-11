Potsdam

Der Karneval beginnt am Mittwoch üblicherweise mit einem Rathaussturm, bei dem die Narren den Schlüssel vom Bürgermeister verlangen, um die Regierung über die Stadt zu übernehmen. Dieses Jahr ist alles anders. Doch wie sieht es wirklich mit dem Karneval in dieser Session in Potsdam aus?

PKC hofft auf Video-Schlüsselübergabe

„Dürftig sieht es aus“, sagt Birgit Däßler, Präsidentin des Potsdamer Karnevals Clubs (PKC). „Es gibt keine Veranstaltungen, alles wurde abgesagt oder erst gar nicht in den Terminplan aufgenommen. Wir können nur auf 2021/22 hoffen.“ Ob es in diesem Jahr wenigstens einen Rathaussturm in Form einer Videokonferenz gibt, das ist auch noch nicht ganz fix. Direkt vor dem Rathaus sei es ja wegen der Corona-Bestimmungen nicht möglich. „Da sind wir noch dran. Wir hoffen, dass wir noch irgendwas hinkriegen.“

Anzeige

„Es wäre schade, wenn man gar nichts machen würde“

Nicht unterkriegen lassen möchte sich Jörn Kupke, Präsident des Vereins „Narrenschiff Potsdam“. „Ja, die Großveranstaltungen sind alle abgesagt. Aber der Karneval steht im Kalender wie Weihnachten auch.“ Deswegen versuche man, Alternativen zu finden. „Die Vereine wollen ungern diesen Tag verstreichen lassen. Es wäre nicht schlimm, aber doch schade, wenn man gar nichts machen würde.“ Die Möglichkeit seien sehr, sehr beschränkt. „Und das macht viel kaputt.“ Das „Narrenschiff“ überlege daher, sich bei der Idee einer Videoschlüsselübergabe einzuklinken.

Poolnudeln als Abstandhalter bei Veranstaltungen wurden kurz angedacht, Auto- und Fahrradkorsos seien ebenfalls denkbar. „Das könnte aber im schlimmsten Fall als Veranstaltung gewertet werden“, befürchtet Kupke. In anderen Vereinen werden Demonstrationen statt Umzügen angemeldet – dem möchte sich das „Narrenschiff“ aber nicht anschließen, eher schon der Idee des Karnevalverbands Berlin-Brandenburg (KVBB), dass ein Karnevalslied aus vielen Einzelvideos zusammengeschnitten wird.

Julia I. arbeitet im Justizministerium

Generell werde es aber eine sehr ruhige Session mit vielen karnevalistischen Jubiläen, die nicht gefeiert werden können. In normalen Jahren sei er im Januar und Februar jedes Wochenende unterwegs, diesmal hofft er, dass wenigstens noch Aufführungen in Seniorenheimen und Kitas mit geeigneten Hygienekonzepten oder notfalls im Freien vor dem Fenster möglich werden. Selbst die Weiberfastnacht auf dem Gelände der Landesregierung wird voraussichtlich nicht möglich sein, fürchtet Kupke.

Immerhin hat er aber eine neue Prinzessin zu vermelden. „ Julia I. – passenderweise ein Zwilling für die erste Doppelsession 2020/22 in diesem Jahrtausend.“ Natürlich wieder mit dem schönsten Kleid in ganz Brandenburg, ergänzt er. Die Potsdamerin Julia Lubert (26) arbeitet in ihrem „zivilen“ Leben im brandenburgischen Justizministerium. „Begleitet von virtuellen Adjutanten und Kammerzofen begrenzt dieses Mal ein moderner Monitor den Glanz des noch jungen Kahns. Eine weitere Premiere ist die digitale Eröffnung der fünften Jahreszeit und wir hoffen, dass wir die Nullen von den Einsen unterscheiden können. Erstmals tragen jedoch Cookies nicht auf“, nimmt Kupke den Online-Karneval mit Humor. „Das Narrenschiff in seinem Lauf hält weder Spahn noch Virus auf.“

Hoffnung auf Februar

Diese Session fast schon ganz aufgegeben hat hingegen der Lindenpark Karnevals Club Babelsberg (LKC). „Nix, alles gestrichen“, sagt Präsident Folkhard Kaufmann. „Wir dürfen nichts machen.“ Eigentlich sei ein Umzug am 11. November geplant gewesen, doch dann seien so viele Auflagen und Anfragen von der Stadt gekommen, dass der Antrag zurückgezogen wurde. Und online feiern gehe ja nicht. „Also lassen wir es diesmal traurigerweise ausfallen.“ Was im Februar passiert, wisse er noch nicht. So bleibt wenigstens ein kleiner, närrischer Hoffnungsschimmer.

Lesen Sie auch

Von Konstanze Kobel-Höller