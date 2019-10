Wie gut funktioniert das Parkleitsystem Potsdam?

Potsdam

Potsdams Parkleitsystem soll besser werden. Seit Anfang Oktober stehen die neuen Schilder, die den Weg zum gewünschten Parkplatz übersichtlicher machen sollen. Eine Neuerung gibt es bereits: Die Farben Rot, Grün, Gelb, Blau und Violett weisen den Weg. Doch wie gut funktioniert das neue System? Die MAZ hat den Test gemacht.

Der Test

Wie schnell findet man einen Parkplatz, wenn man nach Potsdam kommt? Test 1: Wir kommen von Berlin über die Nuthestraße nach Potsdam und wollen einen Parkplatz im Holländischen Viertel finden. Test 2: Wir kommen von Nauen über die B 273 und wollen unser Auto am Park Sanssouci parken.

Wie hilfreich sind die Farben?

Nähert man sich Potsdam von Berlin aus, fällt bereits am Ortseingang ein gut sichtbares Schild auf – Potsdam ist in fünf Farbabschnitte unterteilt. Die Schilder verraten auf den ersten Blick: Rot steht für die Innenstadt, Gelb für Potsdam Nord, Grün für Sanssouci, Blau für Babelsberg und Violett für den Luftschiffhafen. Unser Ziel, das Holländische Viertel, liegt in der Innenstadt. Wer das weiß, kommt mit den Hinweistafeln gut zurecht. Ortsunkundige könnten an diesem Punkt vor der ersten Hürde stehen.

Auch von Norden kommend gilt: Man muss wissen, in welchem Farbabschnitt sich das Ziel befindet. In diesem Fall fällt das leicht, da die Farbe Grün bereits den Namen unseres Ziels trägt – „Sanssouci“.

Das Hinweisschild an der Nuthestraße informiert über das Farbsystem Quelle: Friedrich Bungert

Insgesamt bietet das Farbsystem für all diejenigen eine gute Orientierung, die zumindest eine ungefähre Idee davon haben, in welchem Teil Potsdams ihr Ziel liegt. Und auch für Ortsunkundige sind Hinweise wie „ Zentrum“ (rot) oder „Sanssouci“ (grün) intuitiv zu verstehen. Ein Manko: Die Farbwahl kann auch irritieren. Wer am Ortseingang keinen Blick auf das Orientierungsschild geworfen hat, kann die weiteren Schilder womöglich nur schwer zuordnen. Denn dann sind die Park-Hinweisschilder nur noch farblich gekennzeichnet – eine Erklärung, wofür die Farben stehen, gibt es nun nicht mehr. Sieht man erst vor Ort, dass es grüne und rote Parkplätze gibt, steuert man womöglich intuitiv eher die grünen Plätze an, da die Farbe Rot ein Verbot nahelegt.

Zur Galerie Wie einfach oder kompliziert ist es, in der Potsdamer Innenstadt einen Parkplatz zu finden? Ein neues Parkleitsystem soll die Suche einfacher gestalten. Die MAZ hat getestet, wie hilfreich das Farbsystem ist.

Führen die Schilder zum Ziel?

Auf der Nuthestraße fällt auf Höhe der Shell-Tankstelle das Farbhinweisschild auf. In dem Moment heißt es schnell sein: Diese Übersichtsschilder haben wir im Test aus beiden Richtungen nur einmal gesehen. Innerhalb weniger Sekunden muss man sich also das Farbschema eingeprägt haben, um sich danach zurechtzufinden. Hier würden weitere Übersichtstafeln helfen. Ansonsten mangelt es nicht an Schildern. Wer weiß, dass das Holländische Viertel in der Innenstadt liegt, findet recht leicht sein Ziel. Je näher man der Innenstadt kommt, desto detaillierter werden die Schilder. Spätestens ab der Berliner Straße haben die roten Parkhinweise detaillierte Namen wie „Am Kanal“ oder „Holländisches Viertel“ – das bietet eine gute Orientierung.

Von Nauen kommend befindet sich das erste Farbhinweisschild in Bornim. Auf der Potsdamer Straße kann man sich etwa auf Höhe der Jet-Tankstelle über das Farbsystem informieren. Großes Manko: Die Bäume davor verdecken die Sicht. Und: Auch hier haben Fahrer nur dieses eine Schild zur Orientierung. Danach muss man sich die Farben eingeprägt haben. Hinweisschilder zu den einzelnen Parkplätzen, etwa „Krongut Bornstedt“, gibt es dagegen sehr viele. Somit ist es ein Leichtes, Sanssouci anzusteuern.

Fazit zu den Schildern: Während die einzelnen Parkgebiete extrem gut ausgeschildert sind, mangelt es an Schildern, die das Farbsystem in Erinnerung rufen.

Die Parkbereiche 5 verschiedene Parkbereiche gibt es in Potsdam. Sie sind farblich unterteilt. Rot steht für Innenstadt, Gelb für Potsdam Nord, Grün für Sanssouci, Blau für Babelsberg, Violett für den Luftschiffhafen.

Gibt es genug Parkplätze?

Als wir uns dem Holländischen Viertel nähern, fällt zunächst Folgendes auf: Zwar ist klar, dass es hier Parkmöglichkeiten gibt. Allerdings gibt es nur wenig Informationen über die Anzahl der Parkplätze. Die meisten Schilder weisen keine digitale Anzeige auf, die darüber informieren könnte. Man muss also sein Glück versuchen. Vor Ort sieht es am Testtag – ein Nachmittag unter der Woche – gut aus: Es gibt mehrere freie Parkplätze. Blinken, einschlagen, einparken. Das Ziel ist erreicht.

Parkplatz gefunden, Ziel erreicht. Quelle: Friedrich Bungert

Auch von Norden kommend bleibt die Anzahl der freien Parkflächen unklar. Dies liegt einerseits daran, dass die digitalen Anzeigen momentan umgestellt werden und außer Betrieb sind. Andererseits verfügen viele Schilder gar nicht über eine solche Anzeige. Deshalb muss man auch hier sein Glück wagen. Und auch am Parkplatz Sanssouci zeigt sich: Es gibt sehr viele freie Plätze. Das Ziel – ein Parkplatz – wird somit sehr entspannt erreicht.

Von Johanna Apel