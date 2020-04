Wie kann die „Corona-Liste“ des Potsdamer Klinikums helfen?

Potsdam

Die „Corona-Liste“, deren Existenz im Ernst-von-Bergmann-Klinikum zum Streit mit dem Potsdamer Gesundheitsamt geführt hat, heißt unter Virologen eigentlich Linelist. Dabei handelt es sich um eine komplexe Excel-Tabelle, die das Robert-Koch-Institut ( RKI) auf seiner Internetseite zur freien Verfügung stellt.

Die Liste half den Ursprung der Norovirus-Epidemie in Deutschland zu finden

Die Tabelle ist bislang als Werkzeug zur „Epidemiologischen Untersuchung von lebensmittelbedingten Krankheitsausbrüchen“ genutzt worden. So wurde es laut RKI bereits 2012 zur Untersuchung der großen Norovirus-Epidemie in Ostdeutschland „erfolgreich eingesetzt“, von dem über 11.000 Menschen in Deutschland betroffen waren.

Nun wird die Tabelle zur Dokumentation der lokalen Verbreitung des Corona-Virus angewandt – etwa innerhalb eines Klinikums.

In der Tabelle wird chronologisch jeder Verdachtsfall aufgeführt und das Vorhandensein von Krankheitssymptomen erfasst. Im Fall des Norovirus, der vor allem an Schulen und Kitas verbreitet war, wurden beispielsweise Fieber, Durchfall und Erbrechen von Schülern dokumentiert. Die Schüler gaben zudem an, welche Speisen sie an welchen Tagen gegessen hatten.

Die Tabelle wertet die Zusammenhänge zwischen Symptomen, Erkrankung und der Schulspeisung aus. Statistisch konnte so beim Norovirus schnell festgestellt werden, dass der lokale Ausbruch in einer Chemnitzer Schule mit einem „Grießbrei mit Erdbeerenkompott und Kirschen, dazu Zucker und Zimt“ in Zusammenhang stand. Im Abschlussbericht des RKI konnte eine Charge tiefgekühlter Erdbeeren als Ursprung der Epidemie identifiziert werden, die durch einen überregionalen Caterer an viele Kitas und Schulen geliefert worden war.

Ein lokaler Ausbruch kann früh erkannt und eingedämmt werden

Auch auf den Corona-Virus kann eine solche automatische Auswertung übertragen werden, um den Weg eines lokalen Ausbruchs wie innerhalb des Ernst-von-Bergmann-Klinikums nachzuvollziehen. So könnten etwa die Stationen eingetragen werden, auf denen Patienten sich zu bestimmten Zeiten aufgehalten haben. Eine Häufung von Corona-Infektionen – etwa auf der Geriatrie – würde in der Tabelle schnell sichtbar sein. Die Liste kann dadurch dabei helfen, lokale Ausbrüche einzudämmen.

Liste ist Hilfestellung für Behörden wie das Gesundheitsamt

Das RKI sagt zum Linelist-Werkzeug, dass dieses „den nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörden Hilfestellungen für die epidemiologische Untersuchung von Krankheitsausbrüchen“ bietet. Im hiesigen Fall wäre das das Potsdamer Gesundheitsamt, das die Liste allerdings bislang nicht vom Ernst-von-Bergmann-Klinikum zur Verfügung gestellt bekommen hat.

