Jägervorstadt

Yoga auf dem Winzerberg. Yoga? Ja, Yoga! Am Samstagvormittag war es soweit: Die Ehrenamtlichen, die sich auf dem Winzerberg engagieren, durften unter Anleitung eines Co-Ehrenamtlers, des Yoga-Lehrers und Coachs Holger Arnold die Matten unterhalb der wunderbar sanierten Weinterrassen ausrollen. Und ich mit dabei. Vorfreude? Naja, geht so. Dazu muss man nämlich wissen, dass ich – was körperliche Betätigung angeht – ein Fan von Basisdemokratie bin. Manchmal sage ich voller Motivation zu mir selbst: „So, jetzt müsste man eigentlich mal ein bisschen laufen/radeln/wandern.“ Und dann sagen meine beiden Beine: „Och nö, ist doch viel zu warm heute, bleiben wir lieber liegen und du liest diesen tollen Ratgeber ,Warum Fitsein uns froh macht’ zu Ende.“ Zwei Beine gegen mich – da muss man sich leider, leider geschlagen geben. Die Folge von derlei Faulheit: Mittlerweile gehe ich zum Kleiderkaufen in den Camping-Zubehör-Laden: „Einmal ein Kinderzelt bitte, schön auf Taille geschnitten.“

Yoga auf dem Winzerberg mit Lehrer-Holger Arnold. Quelle: Varvara Smirnova

Am Sonnabend schnappte ich mir also eine noch verpackte Yoga-Matte, die ich vor zehn Jahren in einem Kaffee-Shop erstanden habe. Am Winzerberg hatten sich schon rund 20 Yogis respektive Ehrenamtler um ihren Lehrmeister geschart. „Yoga ist keine äußere Übung, um toll auszusehen“, sagte der in optimistisches Sonnenblumengelb gewandete Holger Arnold gerade. „Yoga ist eine innere Übung.“ Keine Sorge, äußerlich toll sehe ich als Neo-Yogi echt nicht aus. Da machten andere schon eine richtig gute Figur. Winzerberg-Retter Roland Schulze zum Beispiel. Kein Wunder, schließlich frönt er seit zehn Jahren dem Yoga. Als Arnold ihm kürzlich anbot, den Ehrenamtlern etwas Gutes in Sachen Fitness tun zu wollen, schlug Schulze sofort ein. Gut möglich, dass es nicht bei einer einmaligen Aktion bleibt – und irgendwann sogar öffentlich wird.

Der Winzerberg: Das ist das Baby von Schulze und seinen rund 100 Mitstreitern. In zehnjähriger Arbeit hat der Verein den Weinberg Friedrich Wilhelms IV. zu neuem Leben erweckt. Nun können Besucher die verwunschene Schönheit genießen, bei einem Glas Wein, beim Brötchen mit selbstgezogenen Tomaten. Wenn Schulze seinen Blick über die Reben schweifen lässt, dann sieht er auch in die Zukunft. Denn der Verein hat noch viel vor: Im Frühjahr soll auf einer der Terrassen ein Schulgarten entstehen. Vom Pflanzen übers Ernten bis zum Kochen werden Schüler hier die grünen Genüsse des ex-royalen Refugiums kennenlernen.

Fitte Ehrenamtler. Quelle: Varvara Smirnova

Derweil habe ich die Yoga-Übung „ Sonnengruß“ gelernt. Diese verheißt: „Egal, ob draußen die Sonne scheint oder ob es regnet – ihr könnt jeden Morgen die Sonne aufgehen lassen.“ Na, wenn das nichts ist. Und anschließend mache ich gaaanz viel Sport ...

Von Ildiko Röd