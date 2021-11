Schiffbauergasse

Irgendwann bewegen sich die Stühle, obwohl sie eigentlich mit allen Vieren auf dem Boden stehen, ohne Schaukeln, ohne Schwanken. Das kann die Relativität des Rausches sein, denn auch nach vier, fünf Bieren wackelt ja der Boden, obwohl man sich rein körperlich nicht von der Stelle rührt. Hier aber reichen schon drei Drehbücher, um diese eigentlich sehr schöne Wirkung zu erzielen. Das Schwanken ist als Kompliment gemeint, denn am liebsten geht man doch ins Kino, um durchgeschüttelt zu werden.

Schwarzer Humor bei „Schietwetter“

Die drei Filmuni-Studentinnen Lara Torp, Victoria Vosseberg und Theresa Weininger haben am Mittwochabend im T-Werk aus ihren neuen Drehbüchern gelesen, doch was heißt gelesen: Sie haben sie ins Rollen gebracht, bis es hier und dort gebebt hat, weil sie eben nicht nur die Regieanweisungen vortrugen, sondern auch die Stühle neben sich besetzten, mit Schauspielerinnen und Schauspielern ihrer Wahl, viele von der Filmuni. Doch sogar eine Mutter war dabei, jene von Lara Torp, die einen deutlich schwarz gefärbten Humor in ihre Komödie „Schietwetter“ steckte. Mutter Uta-Maria Torp also hat sich in dieser szenischen Lesung, wo das Personal nur auf dem Stuhl sitzt, aber körperlich sonst meistens Ruhe gibt, in die Rolle der Rollstuhlfahrerin Birgit versetzt. Eine Frau, die ihren Helfer überfährt, den Zivildienstleistenden Henning. Eine Familie, in der die Tochter ihre Mutter in die Rolle einer barschen, seelenvollen Mörderin versetzt, und die Mutter munter mitmacht, ist freudianisch einerseits sehr interessant, rein privat jedoch wirkt das harmonisch und vor allem gut gelaunt.

Victoria Vosseberg hat es zumindest dramaturgisch nicht so mit der guten Laune, denn in ihrem Drehbuch „Das Interview“ spricht sie von Freundschaft, die abstürzt. Alisa, Carla und Johanna dachten, ihre Nähe zueinander sei unsterblich – bis Johanna stirbt. Sie kriegte Krebs, Alisa wollte da am Sterbebett nicht länger Händchenhalten, „das kann ich nicht, fürs Trösten bin ich nicht gemacht“, erzählt sie sinngemäß. Es gebe doch noch andere Aufgaben, zum Beispiel an der eigenen Karriere schrauben, als große Journalistin. Johanna aber ist nicht aus der Welt, sie verfolgt Alisa weiterhin als toter Geist und als Gewissensbiss. Alisa hat eine Affäre mit einem Politiker, beruflich ist sie bald erledigt, doch interviewt nun Carla, die dritte Freundin, längst ist sie Unternehmerin, die beiden haben sich seit Jahren nicht gesehen. Ein Showdown, ein Western, der sich aufbaut und begrifflich gnadenlos die Grenze ausreizt, was landläufig so blauäugig als „Zickenkrieg“ verharmlost wird.

Wenn „Schietwetter“ sich auf norddeutsche Mundart verließ, dann sucht „Changes“ die bayerische Variante. Es spielt im Bierzelt, der Location, die im Norden stets als fröhlich feuchtes Biotop auf Volksfesten verstanden wird – hier aber als die triste Basis für die kühnen Wünsche dieses coolen Mädchens Rebel in den 80ern beleuchtet wird. Rebel will nach West-Berlin auf ein Konzert von David Bowie. Bowie, der Retter, der beschworen wird in einem Dialekt, der im T-Werk und in Potsdam nicht komplett verständlich ist. Was nichts daran ändert, dass der Abend drei große Talente präsentierte, deren Drehbücher man nicht nur, wie am Mittwoch, in Auszügen erleben will, sondern gerne als Verfilmung auf der Leinwand.

Von Lars Grote