Die Stadtentsorgung Potsdam (Step) ist gut vorbereitet auf das angesagte Winterwetter am Wochenende. Wie Pressesprecher Stefan Klotz auf Nachfrage mitteilte, sind die Straßen bereits mit Sole vorpräpariert, so dass der erste Schneefall abgefangen werden kann und die Räumfähigkeit erhalten bleibt.

Je nach Wetterlage und Einsatzbedarf können die Räumungseinsätze innerhalb einer Stunde begonnen werden. Die Teams verteilen sich dann – je nach Einsatzplan – von der Drewitzer Straße im Süden oder dem neuen Winterdienststützpunkt auf der Kompostierungsanlage im Norden aus, „um Potsdams Straßen von Raureif, Schnee und Eis zu befreien“.

Anlieger sind selbst für die Räumung verantwortlich

Wie das Rathaus auf Nachfrage bestätigte, ist die Step im Auftrag der Stadt für die Sicherheit auf den Straßen- und Radwegen sowie öffentlichen Plätzen in Potsdam mit der Durchführung des Winterdienstes beauftragt. Wichtige Hauptverkehrsstraßen und die Brücken Potsdams würden bei Eis und Schnee zuerst freigeräumt und bestreut. Danach folgen die restlichen durch den Winterdienst beauftragten Straßen.

Auf den Gehwegen vor dem Grundstück sind Anlieger oder Eigentümer selbst für den Winterdienst zuständig. Die Gehwege müssen dabei mindestens auf einer Breite von 1,50 Metern entlang des Grundstückes geräumt werden.

Der Schnee sollte dabei allerdings nicht auf die Fahrbahn oder den Radweg, sondern möglichst an den Gehwegrand geschoben werden. Auch die Step bemühe sich, Rad- und Gehwege freizuhalten. Nicht immer sei das jedoch aus technischen Gründen möglich. „Hier bitten wir die möglichen Betroffenen um Geduld“, sagt Klotz.

So umweltfreundlich wie möglich

Pro Einsatz sind laut Stefan Klotz bis zu 130 Fahrzeuge unterwegs, davon allein 28 Lkw auf Straßen, größeren Wegen und Plätzen. Bis zu 250 Mitarbeitende sind dann im Einsatz.

„Die Straßen werden mit modernster Feuchtsalztechnologie behandelt“, so der Step-Sprecher. „Die Radwege werden, wie bereits in den vergangenen Winterdienstperioden, mit Sole und die Gehwege mit abstumpfenden Streumitteln, wie beispielsweise Splitt bedient.“ Dabei laute das Motto der Step: Soviel wie nötig, so wenig wie möglich und so umweltfreundlich wie möglich.

Von Sarah Kugler