Babelsberg

Das kann doch kein Zufall sein: Nach dem Brand vom Sonntag auf dem früheren Gaswerksgelände an der Glasmeisterstraße hat es am Montag schon wieder gebrannt. Nachdem am Wochenende ein historisches Gebäude in Flammen stand, war es nur ein zweistöckiges Bürohaus gleich daneben. Alle Gebäude des früheren Gaswerkes sind nach Angaben der Feuerwehr und des Oberlinhauses stromlos. Oberlin will dort einen Campus aus Wohn- und Bürohäusern bauen.

Feuer in der Glasmeisterstraße am 31.08.2020, das betroffene Ex-Bürogebäude Quelle: Rainer Schüler

Anzeige

Anwohner hatten die Feuerwehr gerufen, die einen Löschzug der Berufswehr Potsdam sowie je ein Löschfahrzeug der Freiwilligenwehren Zentrum und Klein Glienicke zum Einsatzort schickte, zusammen auch das Löschzug.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Männer mussten Türen aufbrechen und mit Atemschutzgeräten ins Gebäude. „Die Fenster waren vernagelt; es gab drinnen null Sicht“, sagte Einsatzleiter Ronny Neupert der MAZ. Man habe das Objekt nach Menschen abgesucht, aber niemanden gefunden. Das Bürohaus macht seiner Einschätzung nach aber den Eindruck, bewohnt gewesen zu sein.

Feuer in der Glasmeisterstraße am 31.08.2020, das betroffene Ex-Bürogebäude, in dem es in der unteren Etage brannte Quelle: Rainer Schüler

Das war auch bei früheren Bränden aufgefallen, am 27. April, am 29. Mai, am 11. Juli und zuletzt am Wochenende. Die Polizei war vor Ort, doch kann noch nichts zur mutmaßlichen Brandursache gesagt werden.

Feuer in der Glasmeisterstraße am 29. Mai und 30. August 2020 Quelle: Rainer Schüler

Von Rainer Schüler