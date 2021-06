Berliner Vorstadt

Der Neue Garten wird zur Feier-Meile: In der Nacht zu Sonntag gab es erneut eine Massenparty. Die Polizei sprach von mehreren hundert Teilnehmern, aber „deutlich weniger“ als in der Nacht zu Samstag, als etwa 500 Menschen am Ufer des Heiligen Sees und auf den Wiesen feierten und tranken.

Während massive Einsatzkräfte des Streifendienstes, der Bereitschafts- und der Bundespolizei am späten Freitagabend zahlreiche Platzverweise erteilten, Prügeleien unter Partygästen erlebten und einen jungen Mann ruhig stellen musste, der sehr aggressiv gegenüber Beamten aufgetreten war, wurden jetzt keinerlei Maßnahmen ergriffen. Die „in kleinen Gruppen feiernden“ Menschen hätten die Abstandsregeln eingehalten, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Aber sie waren laut, so dass es zu mehreren Anzeigen von Anwohnern wegen ruhestörenden Lärms kam.

Nach Erscheinen der Polizei zerstreute sich die Menge von allein. Die erste derartige Massenparty hatte es vor einer Woche gegeben.

Von Rainer Schüler